Nghẹt thở cứu sản phụ ngừng tuần hoàn hơn 30 phút ngay trong phòng mổ

Ngày 14/2, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã cứu sống một sản phụ ngừng tuần hoàn hơn 30 phút với 4 lần sốc điện phá rung.

Bệnh nhân là chị L.T.K.N (34 tuổi, ở Thanh Hóa). Bệnh nhân được chẩn đoán trước mổ là mang thai lần 3, thai 38 tuần, rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược trên nền tăng huyết áp thai kì, mổ đẻ cũ. Chị N. đẻ thường 1 lần, mổ lấy thai 1 lần và có tăng huyết áp thai kỳ.

Khi lên phòng mổ, sản phụ được tiến hành gây mê nội khí quản, kiểm soát hô hấp và huyết động chặt chẽ, đặt đường truyền lớn để đề phòng các nguy cơ. Ca mổ bắt đầu lúc 9h35 phút, bé trai nặng 4,3kg chào đời an toàn.

Ê kíp các bác sĩ khẩn trương cấp cứu cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau khi lấy thai, sản phụ bất ngờ tím tái, SpO₂ giảm nhanh. Dù được phát hiện và xử trí tích cực ngay lập tức nhưng tình trạng diễn biến rất cấp tính và rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Ngay lập tức, đội ngũ y bác sĩ kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động toàn bộ nhân lực cấp cứu, các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện.

Các bác sĩ nhận định, sản phụ bị tắc mạch ối – một biến chứng sản khoa cực kì nguy hiểm, không có dấu hiệu báo trước, tỷ lệ mắc rất thấp chỉ từ 1 - 12/100.000 ca sinh nhưng nguy cơ tử vong lại rất cao.

BSCKII Bạch Minh Thu, Phụ trách khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức, cho biết: "Gần 30 năm công tác nhưng đây là một trong những ca cấp cứu ngừng tuần hoàn dài nhất mà tôi từng chứng kiến. Tỷ lệ bệnh nhân có thể sống sót và hồi phục gần như bằng không. Nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết không bỏ cuộc dù chỉ còn một tia hy vọng rất nhỏ".

Bệnh nhân đã được cấp cứu ngừng tim trong hơn 30 phút với 4 lần sốc điện phá rung. Ê-kíp cấp cứu đã thực hiện ép tim ngoài lồng ngực liên tục, thông khí kiểm soát với oxy 100%, sử dụng vận mạch trợ tim, truyền các chế phẩm máu khẩn cấp. Sau hơn 30 phút căng thẳng tột độ, kỳ tích đã xảy ra: bệnh nhân có tái lập tuần hoàn tự nhiên, tim bắt đầu đập có hiệu quả, huyết áp dần ổn định.

Cuộc chiến giành giật sự sống cho bệnh nhân kéo dài hơn 2 tiếng với sự tham gia của toàn bộ ekip hồi sức cấp cứu. Các bác sĩ đã phối hợp chặt chẽ, không ngừng đánh giá, hội chẩn, khẩn trương cấp cứu để mang lại cơ hội sống sót cho người bệnh từ những hy vọng mong manh. Sau khi qua cơn nguy kịch, sản phụ tiếp tục được điều trị tích cực.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ, mặc dù sản phụ có tái lập tuần hoàn tự nhiên nhưng sau đó là vô vàn vấn đề cần lo lắng. Sau khi tim đập có hiệu quả trở lại, huyết áp được duy trì nhưng bệnh nhân phải dùng các thuốc vận mạch – trợ tim liều cao, toan chuyển hoá nặng, rối loạn đông máu khó kiểm soát và bắt đầu có dấu hiệu suy giảm chức năng các tạng sau ngừng tim.

Lo ngại nhất là tình trạng tổn thương não bộ do ngừng tim kéo dài và các hậu quả của hội chứng tái tưới máu. May mắn, đáp lại với sự hồi sức và cố gắng nỗ lực 24/24h của ekip, sản phụ dần tỉnh lại, tri giác tốt dần, các rối loạn được kiểm soát và được dừng an thần, dừng vận mạch, cai thở máy.

Sau khi toàn trạng bệnh nhân ổn định, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phối hợp cùng các chuyên gia của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đánh giá mức độ tổn thương và chức năng của các tạng từ thần kinh, tuần hoàn, hô hấp, gan mật, thận tiết niệu, đông cầm máu tới các cơ quan chức năng khác. Sau khi đã đủ điều kiện và tiêu chuẩn, bệnh nhân được cai thở máy và rút ống nội khí quản.

Ngày 12/2, chị N được ra viện sau gần 1 tuần điều trị, bệnh nhân có thể trở về cuộc sống hoàn toàn bình thường và là ca bệnh hết sức hi hữu của ngành sản phụ khoa được cứu chữa thành công.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cho biết: "Tắc mạch ối là biến chứng hiếm gặp, có tỷ lệ tử vong lên tới 85% tùy từng trường hợp, diễn biến đột ngột, không có dấu hiệu báo trước. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng phác đồ cấp cứu bài bản và sự phối hợp nhịp nhàng của toàn bộ ekip, chúng tôi đã giành lại sự sống cho sản phụ một cách ngoạn mục".

Uống rượu liên tục trong dịp Tết, người đàn ông ở Hà Nội rơi vào hôn mê GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử bị tăng huyết áp, đái tháo đường, nghiện rượu nặng và thường xuyên uống rượu không rõ nguồn gốc.

Chăm sóc trẻ mắc cúm A tại nhà cần làm gì để bệnh nhanh khỏi, tránh gặp biến chứng? GĐXH - Khi trẻ mắc cúm, cha mẹ cần tuân thủ chăm sóc trẻ theo hướng dẫn của bác sĩ. Đặc biệt, các thuốc được sử dụng cho trẻ phải do bác sĩ chỉ định, cha mẹ không được tự ý mua thuốc dùng cho con.