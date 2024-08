Gây tai nạn chết người trong đêm, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường

Đại diện Công an TP. Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị vừa bắt giữ các đối tượng gây tai nạn trên QL18A khiến một người phụ nữ tử vong vào đêm 10/8. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường.



Cụ thể, vào khoảng 22h đêm cùng ngày, chị B.T.T (SN 1999, trú tại thôn 7, xã Hải Đông, TP. Móng Cái) điều khiển xe máy BKS 14K1-273.xx lưu thông trên QL18A theo hướng từ xã Hải Tiến về hướng Hải Yên.

Khi chị T. đi đến Km 277+700 (thuộc thôn 6, xã Hải Đông, TP. Móng Cái) bị xe ô tô nhãn hiệu Ford Territory, màu đen, BKS 15K-237.01 do Hà Quốc Huy (SN 1982, trú tại Khu 5, phường Ka Long, TP. Móng Cái) điều khiển đi cùng chiều phía sau với tốc độ cao tông trúng. Vụ tai nạn khiến chị T. tử vong tại hiện trường, hai phương tiện bị hư hỏng và sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Huy bỏ đi đâu không rõ.

Công an TP. Móng Cái bắt giữ lái xe Hà Quốc Huy điểu khiển ô tô gây tai nạn khiến chị T. tử vong. Ảnh: Cơ quan Công an.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe ô tô có Lê Thế Đặng (SN 1981, trú tại thôn An Luận, xã An Tiến, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) ngồi ghế phụ; Đoàn Văn Chức (SN 1981, trú tại phường Hải Yên) và anh Đoàn Thành Đồng (SN 1978, trú tại phường Ka Long, cùng TP. Móng Cái) ngồi ở ghế sau.

Sau khi nhận được tin báo từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh về vụ tai nạn giao thông đường bộ nói trên, cơ quan CSĐT Công an TP. Móng Cái nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ, Huy chính là tài xế gây ra vụ tai nạn trên. Hiện cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Quốc Huy để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo Điều 260 (Bộ luật hình sự).

Cùng với đó, cơ quan CSĐT ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thế Đặng về hành vi "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ", theo Điều 264 (Bộ luật Hình sự).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

