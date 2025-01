Giả danh cảnh sát để lừa đảo

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Quang Sáng (28 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Võ Quang Sáng.

Thông tin ban đầu, với thủ đoạn giả danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ở Hà Nội, Võ Quang Sáng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Sáng là lập tài khoản Facebook lấy tên là "Hồng Anh" sau đó đổi tên là "Sang Anh" giả danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ở TP Hà Nội rồi kết bạn nhắn tin với nhiều người không quen biết. Sáng đưa ra các thông tin giả để tạo lòng tin, sự thương cảm rồi mượn tiền của các bị hại, chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Sáng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.