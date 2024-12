Triệt phá đường dây lừa đảo vô cùng tinh vi

Trước đó, Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của anh Nguyễn Văn Phương (SN 1974, trú tại thị trấn Tân Uyên) với nội dung: Ngày 3/6, anh Phương lên mạng Facebook thấy tài khoản "Nam Miền trung 666" giới thiệu bán xe ô tô thanh lý Hải quan. Vì có nhu cầu nên anh Phương đã bấm vào xem. Ít phút sau, tài khoản "Nam Miền trung 666" nhắn tin qua messenger cho anh Phương với nội dung "Chào Phương! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn". Anh Phương trò chuyện qua lại với nội dung có nhu cầu mua xe ô tô.

Tài khoản này đã gửi hình ảnh ngoại thất và nội thất giới thiệu mẫu xe này cho anh Phương xem và báo giá xe là 266,7 triệu đồng. Cảm thấy chưa tin tưởng nên anh Phương có nhắn hỏi về thông tin và địa chỉ của công ty, tài khoản Facebook "Nam Miền trung 666" đã gửi thông tin địa chỉ của công ty "Nam Miền Trung", hình ảnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ website: autonammientrung.net. Anh Phương vào website xem thấy có cả đoạn clip của kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam có nội dung cơ quan Hải quan bắt giữ được lô xe ô tô nhập lậu bán thanh lý.

Anh Phương đã tìm kiếm trên google thấy có tên công ty "Nam Miền Trung" đúng địa chỉ như fanpage kia cung cấp nên đã tin tưởng đặt mua một chiếc xe Ford Everest Titanium 2.0AT mới, của Hải quan thanh lý với giá 266,7 triệu đồng.

Đối tượng đã yêu cầu anh Phương chuyển thanh toán 80% giá trị của xe để làm tin. Anh Phương tin tưởng nên đã chuyển hơn 200 triệu đồng đến số tài khoản 0566282504, mang tên Nguyễn Thị Cẩm mở tại Ngân hàng VPBank. Sau đó, đối tượng gửi lại cho anh Phương hình ảnh các loại giấy tờ gồm: Phiếu xuất kho; Biên lai thu tiền; Hợp đồng mua bán xe ô tô.

Sau đó, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu anh Phương chuyển nốt số tiền 66,6 triệu đồng để giao xe nhưng anh Phương yêu cầu nhận xe sẽ trả nốt tiền. Đến ngày 11/6, thấy anh Phương không chuyển thêm tiền nên chúng đã chặn liên lạc với anh Phương. Lúc này anh Phương mới biết mình bị lừa.

Nhận trình báo, Công an huyện Tân Uyên đã báo cáo Công an tỉnh Lai Châu. Qua nghiên cứu, cơ quan điều tra nhận định: Đây là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có tổ chức, các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với kịch bản công phu, cần tập trung lực lượng đấu tranh bóc gỡ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Dương Văn Thạnh (SN 1986, trú tại xóm Tân Mỹ 1, xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), đang hoạt động tại Campuchia.

Các đối tượng liên quan.

Ngày 12/9, tổ công tác Công an tỉnh Lai Châu phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ được đối tượng Dương Văn Thạnh khi đối tượng đang nhập cảnh vào Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Thạnh khai nhận đã xuất cảnh sang Campuchia từ tháng 4/2024 để làm thuê tại tầng 4, tòa nhà số 6 khu Venus 2, thành phố BaVet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Tại đây, Thạnh được phân công làm trưởng nhóm trực tiếp điều hành một số đối tượng khác hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Nhóm của Thạnh dùng thủ đoạn bán xe ô tô của hải quan thanh lý giá rẻ, lừa chiếm đoạt được hơn 6 tỷ đồng của nhiều bị hại người Việt Nam. Riêng Thạnh đã được đối tượng cầm đầu trả công cho 16.300 USD.

Trong vụ lừa chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Phương, có 5 đối tượng tham gia đóng các vai theo kịch bản là trưởng phòng tài chính, trưởng phòng kinh doanh của "công ty Nam Miền trung" tư vấn mua xe, làm hợp đồng, nhân viên giao xe. Sau khi chiếm đoạt được số tiền nói trên, nhóm đối tượng đã chuyển đến 86 tài khoản tại 17 ngân hàng khác nhau để xóa dấu vết dòng tiền.

Sau khi truy vết trên 100 tài khoản ngân hàng, 105 tài khoản mạng xã hội, trên 3000 cuộc gọi do nhóm đối tượng thực hiện để lừa đảo và hàng nghìn địa chỉ truy cập mạng internet, Ban Chuyên án sơ bộ xác định được ổ nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực thành phố BaVet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Sau khi báo cáo kết quả điều tra vụ án về Bộ Công an, Ban Chuyên án đã nhận được chỉ đạo sát sao của Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; sự phối hợp, hỗ trợ của các Cục Cảnh sát Hình sự, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố.

Trong các ngày từ 17/9 đến 20/10, lực lượng phá án tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng là đồng phạm của Thạnh.

Căn cứ lời khai của 6 đối tượng đã bị bắt giữ và các tài liệu khác, Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố bị can đối với những đối tượng này và tích cực điều tra mở rộng.

Công an tỉnh Lai Châu xác định những đối tượng đồng phạm với 6 bị can đã khởi tố đang ẩn náu tại phòng số 6-808 tòa nhà số 6, khu Venus 2 thuộc thành phố Ba Vet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) và nghi vấn tiếp tục thực hiện hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo.

Hồi 10h ngày 11/12, với sự phối hợp, hỗ trợ của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Nội vụ Campuchia, Cảnh sát TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia), Ban Chuyên án đã bắt giữ được 12 đối tượng tại phòng số 6-808 tòa nhà số 6, khu Venus 2, thu giữ 18 điện thoại di động chứa nhiều thông tin liên quan đến hành vi phạm tội trong khi các đối tượng này vẫn đang thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Đặc biệt, Ban Chuyên án đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Hồng Quân (SN 1993) là đối tượng giữ vai trò quan trọng, hướng dẫn các đối tượng người Việt Nam thực hiện theo những kịch bản lừa đảo. Sau khi bắt giữ, những đối tượng nói trên đã được giao cho Công an tỉnh Svay Riêng quản lý, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý theo quy định.

Ngày 25/12, phía bạn đã bàn giao 12 đối tượng cho Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 18 đối tượng, phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng (1 tài khoản doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH VN Nam Miền Trung – Ninh Thuận, 4 tài khoản cá nhân).

Cơ quan công an cũng phong tỏa 3 giao dịch bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk của các đối tượng và hiện đang tiến hành xác minh giao dịch nghi vấn qua các tài khoản liên quan với số tiền trên 100 tỷ đồng; bước đầu đã làm rõ, xác định các đối tượng đã chiếm đoạt được số tiền 3,95 tỷ đồng của 52/200 bị hại ở 29 tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước.