Gia đình càng dễ bất hòa khi một người mang 7 kiểu 'rò rỉ' tâm lực này mỗi ngày
GĐXH - Không phải ai thiếu may mắn mới chật vật trong cuộc sống. Có những người càng cố gắng càng mệt mỏi chỉ vì tâm trí luôn bị kéo đi bởi lo lắng, quá khứ, người khác và những điều không thật sự thuộc về mình.
7 cách thu hồi tâm lực giúp cuộc sống nhẹ nhõm và bình an hơn
Nhiều người tưởng rằng cuộc sống bế tắc là do thiếu may mắn, nhưng thật ra nguyên nhân lớn nhất lại đến từ việc tâm lực bị tiêu hao mỗi ngày. Khi con người liên tục lo lắng, so sánh bản thân với người khác, sống trong oán trách hay cố làm hài lòng tất cả mọi người, tâm trí sẽ dần trở nên mệt mỏi và mất phương hướng. Đây cũng là lý do nhiều người càng lớn càng cảm thấy áp lực dù cuộc sống không quá thiếu thốn.
Muốn đổi vận và sống bình an hơn, điều quan trọng nhất là học cách thu hồi tâm lực về cho chính mình. Một người biết tập trung vào mục tiêu, hạn chế năng lượng tiêu cực, buông bỏ những mối quan hệ khiến bản thân kiệt sức và duy trì lối sống kỷ luật thường dễ giữ được tinh thần ổn định hơn. Đôi khi thay đổi cuộc sống không bắt đầu từ điều gì quá lớn lao, mà chỉ từ việc ngủ đủ giấc, suy nghĩ tích cực và ngừng để tâm vào những điều không cần thiết.
Ngoài ra, tâm trạng của một người cũng ảnh hưởng rất lớn đến bầu không khí gia đình. Khi một người luôn căng thẳng, nóng nảy hoặc mang năng lượng tiêu cực về nhà, những người xung quanh cũng dễ cảm thấy nặng nề theo. Ngược lại, người biết giữ sự bình tĩnh, sống tích cực và kiểm soát cảm xúc thường giúp gia đình trở nên yên ấm và nhẹ nhàng hơn. Suy cho cùng, muốn cuộc sống tốt lên, trước tiên mỗi người cần học cách giữ gìn tâm lực và chăm sóc chính nội tâm của mình.
