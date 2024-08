Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max mới nhất rẻ vô địch, chỉ 13 triệu đồng xịn không kém iPhone 15

Giá iPhone 13 mới nhất

Đầu tháng 8, iPhone 13 gần như không còn hàng mới fullbox mà chỉ còn hàng cũ, hàng Like New với giá rẻ. Chiếc iPhone 13 128GB hiếm hoi còn sót lại đang được bán với giá chỉ 13.690.000 đồng, rẻ hơn 5,5 triệu đồng so với người anh em iPhone 15.

Đánh giá iPhone 13

iPhone 13 (trái) và iPhone 14 (phải)

Mặc dù có thiết kế gọn nhẹ nhưng iPhone 13 vẫn cho cảm giác cầm nắm êm tay, do đó người dùng có thể thoải mái sử dụng trong thời gian dài. Khung viền nhôm cũng được làm nhám hạn chế trơn trượt và các góc cũng được bo cong mềm mại hơn.

iPhone 13 có màn hình XDR 6.1.

iPhone 13 có màn hình XDR 6.1, độ phân giải FHD+, tần số quét 60Hz hiển thị nội dung rõ ràng, màu sắc tươi tắn. Mặc dù tần số quét không quá cao nhưng ngay cả iPhone 15 mới nhất hiện nay cũng chỉ có tần số quét 60Hz mà vẫn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí.

iPhone 13 đáp ứng thời lượng sử dụng hơn 8 tiếng sử dụng liên tục.

Hiện tại, con chip A15 Bionic không còn lọt top những chipset mạnh mẽ nhất hiện nay. Tuy nhiên, với các nhu cầu cơ bản như nghe gọi, nhắn tin, xem phim, chụp ảnh, lướt web, thậm chí chơi game,… thì nó vẫn đáp ứng tốt thêm 2-3 năm tới.

iPhone 13 đáp ứng thời lượng sử dụng hơn 8 tiếng sử dụng liên tục, thậm chí chơi game nặng đô. Đây là thời lượng đáng mơ ước của những smartphone cùng phân khúc cận cao cấp. Nếu chỉ có nhu cầu sử dụng cơ bản thì nó còn đáp ứng tới 1 ngày chỉ với 1 lần sạc.

Không sở hữu hệ thống camera quá nổi bật nhưng iPhone 13 vẫn có khả năng chụp ảnh chống rung và quay video rất ấn tượng. Điện thoại hoạt động tốt trong điều kiện bình thường, các chi tiết ảnh rõ ràng, tông màu chân thực.

Nếu thích sử dụng iPhone, không quá quan trọng về màn hình Dynamic Island, mê màu hồng dịu keo, thiết kế nhỏ gọn và giá tiết kiệm thì iPhone 13 đích thực được sinh ra để dành cho bạn.

Giá iPhone 13 Pro mới nhất

Giá bán iPhone 13 Pro cũ hiện chỉ từ 12.19 triệu đồng cho bản 128GB.

Đầu tháng 8, giá bán iPhone 13 Pro cũ hiện chỉ từ 12.19 triệu đồng cho bản 128GB. Điều thú vị là bản 256GB đắt hơn không quá nhiều chỉ thêm 1.5 triệu đồng. Mức giá này còn rẻ hơn iPhone 13 thường đang bán mới.

iPhone 13 Pro đang là mẫu iPhone giống iPhone 15 Pro nhưng có giá rẻ nhất tại Việt Nam. Ra mắt với hàng loạt trang bị cao cấp, sau 3 năm iPhone 13 Pro hiện vẫn là bom tấn trên thị trường iPhone cũ.

Đánh giá iPhone 13 Pro mới nhất

iPhone 13 Pro.

Dù iPhone 14 Pro và 15 Pro mới không dùng tai thỏ, nhưng Dynamic Island không quá tiện dụng và cũng chiếm diện tích khá lớn nên khác biệt không thực sự lớn. Màn hình của iPhone 13 Pro cũng là tấm nền Super Retina XDR - ProMotion có khả năng xử lý hình ảnh ở tốc độ 120Hz mang đến trải nghiệm siêu mượt mà cho người dùng. Đây cũng là lựa chọn giá rẻ nhất nếu bạn muốn có màn 120Hz của iPhone.

Bộ ba camera của iPhone 13 Pro cũng được Apple nâng cấp.

Bộ ba camera của iPhone 13 Pro cũng được Apple nâng cấp với cảm biến LiDAR thế hệ thứ 2 hỗ trợ nhiều chế độ chụp khó như chụp chân dung ban đêm, quay video chân dung, lấy nét nhanh hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Nhờ đó iPhone 13 Pro vẫn là chiếc smartphone chụp ảnh cao cấp nhất thị trường hiện nay. Chất lượng ảnh của iPhone 13 Pro có lẽ không cần xem xét quá nhiều. Cùng với đó, camera của iPhone 13 Pro cũng có chế độ Cinematic Video quay xóa phông cực đỉnh. Cùng với đó, iPhone 13 Pro cũng có zoom quang học 3x như iPhone 15 Pro.

iPhone 13 Pro thực sự là chiếc iPhone cũ nhưng trang bị cao cấp nhất tại Việt Nam. Ở mức giá chỉ hơn 12 triệu đồng một chút, đây là lựa chọn duy nhất có thể mang đến những thứ mà iPhone 15 Pro đang có như màn 120Hz, camera có zoom 3x kèm chip xử lý mạnh mẽ.

Giá iPhone 13 Pro Max mới nhất

Giá iPhone 13 Pro Max bản 128GB duy nhất còn sót lại đang được bán chỉ 22.990.000 đồng, giảm 6 triệu đồng so với mức niêm yết. Rõ ràng iPhone 13 Pro Max với thiết kế đẹp, hiệu năng khỏe vẫn là sự lựa chọn hấp dẫn khi so về giá với các dòng iPhone mới như iPhone 14 Pro Max hay iPhone 15 Pro Max.

Sau một thời gian vắng bóng trên thị trường, iPhone 13 Pro Max bất ngờ có hàng trở lại giữa tháng 8. Mặc dù dòng iPhone 16 sắp ra mắt nhưng có thể thấy iPhone 13 Pro Max vẫn là top 1 trong lòng khách Việt.

Đánh giá iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro Max là phiên bản iPhone đầu tiên được trang bị màn hình ProMotion với tần số quét 120Hz cho khả năng hiển thị hình ảnh sống động, đồng thời hỗ trợ thao tác chạm vuốt, cuộn trang mượt mà chẳng kém iPhone 15 Pro Max.

iPhone 13 Pro Max là phiên bản iPhone đầu tiên được trang bị màn hình ProMotion.

Màn hình OLED lớn 6.7 inch, độ phân giải 1.284 x 2.778px, độ sáng tối đa 1.000 nits, viền màn hình mỏng, notch tai thỏ được thu gọn hơn 20% so với thế hệ trước cũng giúp không gian hiển thị rộng rãi. Màn hình lớn cũng giúp bảo vệ mắt tốt hơn khi sử dụng trong thời gian dài và cho phép thao tác dễ dàng, ít bị nhầm khi gõ phím.

iPhone 13 Pro Max cũng hỗ trợ eSIM kép.

Chip A15 Bionic vẫn có hiệu năng mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại. So với các đối thủ Android ra mắt cùng thời, nó vẫn có khả năng xử lý tác vụ mượt mà, ít giật lag, tiết kiệm điện năng và tối ưu hóa các tác vụ liên quan đến AI.

Hệ thống âm thanh của iPhone 13 Pro Max cũng được nâng cấp.

Hơn nữa, điện thoại cũng có RAM 6GB và bộ nhớ 128GB vừa đa nhiệm nhiều ứng dụng cùng lúc tốt, vừa cho không gian lưu trữ rộng rãi. Nhờ vậy, bạn có thể thoải mái “chiến” các tựa game hot nhất hiện nay mà không lo giật lag hay đầy bộ nhớ.

iPhone 13 Pro Max được trang bị viên pin 4.352 mAh.

iPhone 13 Pro Max được trang bị viên pin 4.352 mAh, tăng 20% so với iPhone 12 Pro Max. Mặc dù chưa đạt đến dung lượng 5.000 mAh như các mẫu điện thoại Android nhưng nhờ chipset hiện đại nên viên pin này có thể đáp ứng thời lượng sử dụng suốt 8 tiếng liên tục.

Bên cạnh đó, điện thoại cũng hỗ trợ sạc nhanh 20W, giúp sạc đầy pin chỉ trong 1 tiếng. Nó cũng hỗ trợ sạc MagSafe 15W hoặc bộ sạc Qi 7,5W hiện đại, tiện lợi, cho phép bạn dễ dàng mang theo khi di chuyển.

So với thế hệ cũ, hệ thống âm thanh của iPhone 13 Pro Max cũng được nâng cấp cho chất lượng tốt hơn, âm thanh chuẩn hơn, nhịp điệu và độ bổng cũng hay hơn rất nhiều.

iPhone 13 Pro Max cũng hỗ trợ eSIM kép, cho phép người dùng sử dụng linh hoạt tùy nhu cầu. Bên cạnh đó, nó còn được tích hợp chip 5G mạnh mẽ, giúp bạn kết nối và chia sẻ thông tin mọi lúc mọi nơi.

Không thể bỏ qua nâng cấp camera đáng giá trên iPhone 13 Pro Max. Điện thoại được trang bị 3 ống kính và camera LiDAR ở mặt sau, cho khả năng quay chụp đa năng, nhiều chế độ hiện đại như máy ảnh cơ chuyên nghiệp.

Cảm biến điểm ảnh mới và hệ thống Deep Fusion cho ra những tấm ảnh chi tiết, chất lượng cao mà không bị nhiễu hạt. Bức ảnh cũng thể hiện chính xác màu da và chất lượng da thực tế của chủ thể, cho cái nhìn chân thực và cảm xúc.

Nếu đang muốn tìm một chiếc iPhone cao cấp để trải nghiệm hệ điều hành mượt mà, 3 camera đa năng quay chụp sắc nét mà không muốn bỏ ra số tiền quá lớn thì iPhone 13 Pro Max sẽ là sự lựa chọn tiết kiệm dành cho bạn trong thời điểm này.

