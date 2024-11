Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng thấy dù có vẻ ngoài không khác gì iPhone 16 Pro Max

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất

iPhone 14 và iPhone 14 Plus.

Giá iPhone 14 và iPhone 14 Plus đang vẫn có hàng mới và được giảm giá mạnh mẽ. Dù không có AI nhưng iPhone 14 vẫn có trang bị mạnh mẽ và bán giá thấp hơn so với những gì nó làm được. Mức giá hiện tại của iPhone 14 chủ yếu là do ngoại hình kém đột phá của nó trông không khác gì iPhone 13 thường.

Sau khi iPhone 16 được cập nhật iOS 18.1 với Apple Intelligence, gần như ngay lập tức các mẫu máy không đủ điều kiện phần cứng có xu hướng giảm giá. Trong đó, dòng iPhone 14 khá gần cũng bị ảnh hưởng.

iPhone 14 Pro Max dù gần như thua kém iPhone 16 Pro Max không quá lớn nhưng cũng trong diện không có AI và giá giảm là điều tất yếu. iPhone 14 thường giờ đây là chiếc iPhone rẻ nhất trong dải sản phẩm của Apple với các chức năng cơ bản.

Bảng giá iPhone 14 các dòng mới nhất

Giá iPhone 14 mới

iPhone 14 128GB: 15.69 triệu đồng

iPhone 14 256GB: 17.99 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Plus mới

iPhone 14 Plus 128GB: 18.79 triệu đồng

iPhone 14 Plus 256GB: 19.99 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Pro cũ

iPhone 14 Pro 128GB: 15.89 triệu đồng

iPhone 14 Pro 256GB: 18.29 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Pro Max cũ

iPhone 14 Pro Max 128GB: 18.39 triệu đồng.

iPhone 14 Pro Max 256GB: 20.19 triệu đồng

iPhone 14 Pro Max 512GB: 22.49 triệu đồng

Đánh giá iPhone 14 các dòng

iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cả hai đều gần như cháy hàng.

Đối với iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max cả hai đều gần như cháy hàng do Apple đã ngừng sản xuất ngay khi iPhone 15 trình làng. Nếu may mắn, khách Việt có thể mua được iPhone 14 Pro và Pro Max mới nhưng là hàng xách tay. Trong đó rất nhiều là hàng từ Mỹ chỉ có eSIM.

Nếu mua hàng cũ, mức giá của iPhone 14 Pro Max lại khá rẻ cộng với ngoại hình bóng bẩy của viền thép, iPhone 14 Pro Max vẫn rất được lòng khách Việt. Nếu không cần AI, chọn mua iPhone 14 Pro Max lúc này rất hợp lý bởi mức giá của máy rẻ nhưng từ thiết kế đến trang bị đều thời thượng và không lép vế nhiều trước iPhone 16 Pro và Pro Max.

iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max hiện vẫn khá ổn định về chức năng.

Bỏ qua các vấn đề về AI, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max hiện vẫn khá ổn định về chức năng lẫn khả năng xử lý. Đây là lựa chọn phù hợp với người dùng thích các tính năng cao cấp của iPhone Pro nhưng tài chính không quá mạnh. Trong khi đó, với người dùng có nhu cầu cơ bản, thực tế, iPhone 14 thường hoặc Plus là lựa chọn tốt và mạnh nhất hiện nay.