Giá vàng hôm nay 10/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 9/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt tăng mạnh so với hôm qua, niêm yết ở mức 141 – 144 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới cũng neo cao ở phiên cuối tuần.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (10/8), vào lúc 8h26', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), hạ 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải cũng hạ 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết tuần qua, niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 140,7-144,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Ngày 8/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của DOJI được niêm yết ở mức 141,2-145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay 10/8, giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi về mốc 4.315 USD/ounce.

Sau hai tháng đi ngang và liên tục kiểm định vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce, giá vàng thế giới tuần qua đã bứt phá mạnh. Kim loại quý ghi nhận tuần tăng tốt nhất kể từ đầu năm. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.343 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 10/2026 ở mức khoảng 4.401 USD/ounce.