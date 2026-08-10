Đẹp như Kia Carens, MPV thuần điện của Hyundai giá 352 triệu đồng thiết kế hiện đại giá có rẻ nếu bán ở Việt Nam?

Rộng hơn Toyota Innova Cross, MPV 7 chỗ giảm sốc chỉ còn 395 triệu đồng, rẻ hơn cả Kia Morning để cạnh tranh Mitsubishi Xpander GĐXH - MPV 7 chỗ MG G50 đang có giá thực tế của bản tiêu chuẩn giảm xuống chỉ còn từ 395 triệu đồng, thấp hơn cả nhiều mẫu xe cỡ A, trong khi không gian rộng hơn Toyota Innova Cross và đủ sức cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander

MPV thuần điện của Hyundai thiết kế hiện đại

Hyundai vừa chính thức trình làng mẫu xe ý tưởng Neira chạy bằng điện. Ảnh: Tổng hợp

Hyundai vừa chính thức trình làng mẫu xe ý tưởng Neira tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026 diễn ra ở Indonesia. Dù vẫn đang trong giai đoạn phát triển, mẫu MPV thuần điện 7 chỗ này nhanh chóng trở thành tâm điểm khi được định hướng dành riêng cho các gia đình tại thị trường Đông Nam Á.

Đáng chú ý, kiểu dáng của Hyundai Neira khiến nhiều người liên tưởng đến Kia Carens nhờ tỷ lệ thân xe và thiết kế đặc trưng của một mẫu MPV cỡ nhỏ.

Theo Hyundai Motors Indonesia, Neira được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các mẫu xe điện gia đình có không gian rộng rãi, thực dụng nhưng vẫn mang phong cách hiện đại. Hãng cũng xác nhận mẫu xe sẽ được sản xuất tại nhà máy Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) sau khi hoàn tất quá trình phát triển.

Là mẫu xe thực dụng, nội thất của mẫu MPV này vẫn được hãng đầu tư, chăm chút. Ảnh: Tổng hợp

Điểm thu hút sự chú ý của Hyundai Neira nằm ở thiết kế tổng thể. Nhìn từ bên hông, mẫu xe sở hữu phần mui kéo dài, diện tích cửa kính lớn cùng tỷ lệ ba hàng ghế khá tương đồng với Kia Carens. Điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Neira sẽ chia sẻ nền tảng hoặc một số công nghệ với mẫu MPV điện mà Kia đang phát triển.

Tuy nhiên, Hyundai hiện chưa xác nhận việc Neira có sử dụng chung nền tảng hay hệ thống truyền động với Kia Carens hay không. Dù vậy, việc Hyundai và Kia chia sẻ nền tảng kỹ thuật không phải điều mới khi nhiều mẫu xe trước đây như Hyundai Creta và Kia Seltos đều được phát triển trên cơ sở chung nhưng vẫn có thiết kế, trang bị và định vị khách hàng riêng.

Về ngoại thất, Hyundai Neira mang đậm ngôn ngữ thiết kế hiện đại của thương hiệu Hàn Quốc. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED kéo dài toàn chiều ngang, kết hợp cụm đèn chiếu sáng đặt dọc cùng mặt ca-lăng gần như kín hoàn toàn đặc trưng của các mẫu xe thuần điện. Cản trước được tạo điểm nhấn bằng các chi tiết màu bạc, tăng vẻ khỏe khoắn cho tổng thể.

Ở thân xe, Hyundai trang bị bộ mâm hợp kim hai tông màu, giá nóc, tay nắm cửa truyền thống và các chi tiết ốp nhựa đen quanh hốc bánh. Những chi tiết này giúp Neira sở hữu phong cách SUV nhẹ nhưng vẫn đảm bảo tính thực dụng vốn là ưu điểm của dòng MPV gia đình.

Phía sau xe tiếp tục gây ấn tượng với cụm đèn hậu LED đặt dọc, nối liền bằng dải đèn mảnh vắt ngang cửa cốp. Cản sau có thiết kế dày dặn với các mảng ốp màu bạc và đen, góp phần tăng tính nhận diện cho mẫu xe mới.





KIA Carens sẽ có "kình địch" chung mâm cùng thiết kế có nhiều điểm tương đồng. Liệu thời gian tới, mẫu xe mới của Hyundai có bán với giá rẻ không, có lẽ thời gian sẽ trả lời. Ảnh: Tổng hợp

Ông Kenny Lee, Giám đốc điều hành Hyundai Motors Indonesia, cho biết Neira được phát triển nhằm kết hợp không gian rộng rãi của một mẫu MPV gia đình với những công nghệ xe điện tiên tiến nhất của Hyundai. Theo ông, đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nhu cầu đối với các mẫu xe nhiều chỗ dành cho gia đình tại Đông Nam Á đang tăng mạnh.

Hiện Hyundai vẫn chưa công bố các thông số kỹ thuật của Neira. Những thông tin như dung lượng pin, công suất mô-tơ điện, phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc hay khả năng sạc nhanh vẫn được giữ kín.

Hãng cũng chưa tiết lộ liệu mẫu xe có chia sẻ hệ truyền động với phiên bản thuần điện của Kia Carens trong tương lai hay không.

Dù còn nhiều chi tiết chưa được công bố, việc Hyundai đưa Neira xuất hiện tại GIIAS 2026 cho thấy tham vọng mở rộng danh mục xe điện của hãng tại Đông Nam Á.

Giá MPV thuần điện Hyundai Neira

Dự kiến, Hyundai Neira sẽ sớm được đưa vào sản xuất thương mại ngay trước khi năm 2026 khép lại tại nhà máy Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) đặt tại Cikarang. Giá bán tại thị trường Indonesia sẽ được công bố gần thời điểm mở bán chính thức. Để tham khảo, mẫu Kia Clavis EV hiện có giá khởi điểm tại Ấn Độ từ 1.285.000 Rupee (khoảng 13.400 USD).

Nếu được phân phối tại Việt Nam, mẫu MPV điện mới của Hyundai có thể cạnh tranh trực tiếp với BYD M6 và VinFast Limo Green trong phân khúc xe gia đình 7 chỗ chạy điện.

Với cấu hình MPV 7 chỗ, thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và kế hoạch sản xuất ngay tại Indonesia, Hyundai Neira được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ đáng chú ý của Kia Carens cùng nhiều mẫu MPV điện hóa khác khi chính thức thương mại hóa.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.