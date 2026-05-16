Giá vàng hôm nay 16/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji còn bao nhiêu?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 161-164 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, lúc 8h46' ngày 16/5, SJC điều chỉnh giá vàng miếng giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giao dịch ở mức 160,3-163,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng giảm 500 nghìn đồng một lượng ở cả hai chiều so với mức chốt hôm qua.

Trong khi đó, đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji không thay đổi so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 160,5-163,5triệu đồng/lượng (mua - bán).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 161-164 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 161-163,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Chốt phiên giao dịch 15/5, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 161-164 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 160,8-163,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji niêm yết cuối phiên ở mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch cuối phiên ở mức 161-164 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng đóng cửa tuần giao dịch giảm tới 111 USD/ounce, chỉ còn 4.539 USD/ounce.

Lúc 21h30 ngày 15/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.538 USD/ounce, giảm 95 USD. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.554 USD/ounce.

Giá vàng lao dốc trong phiên giao dịch đầu giờ tại Mỹ, khi đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và lo ngại lạm phát do giá dầu leo thang.

Giá vàng kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ tư liên tiếp sau khi loạt dữ liệu lạm phát công bố trong tuần khiến thị trường giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.