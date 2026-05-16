Xe máy điện pin tháo rời tiện lợi thương hiệu lớn ở Việt Nam giá từ 17,5 triệu đồng, đi tới 140km/lần sạc

Xe máy điện Honda ICON e:

ICON e: là mẫu xe điện đầu tiên Honda mở bán chính hãng ở thời điểm hiện nay và vẫn luôn luôn giữ được sức hút nhờ vào thế mạnh thương hiệu. Mẫu xe ICON e: tạo cho người lái cảm giác điều khiển tự tin với kích thước dài x rộng x cao chỉ 1796mm x 680mm x 1085mm, dễ dàng luồng lách ở các khu đô thị đông đúc xe cộ.

ICON e: được Honda thiết kế hai pin rời đặt tại sàn để chân, nếu người dùng sinh sống ở chung cư có thể trực tiếp xách pin lên căn hộ để sạc một cách dễ dàng. Vị trí đặt pin này sẽ không ảnh hưởng đến cốp sau, giúp dung tích cốp đạt tới con số 26 lít.

Về mặt trang bị, ICON e: sở hữu các yếu tố được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm như: Màn hình LCD, phanh đĩa trước, tang trống sau liên kết qua CBS, hệ thống đèn Led ở mọi vị trí…

ICON e: theo Honda công bố, động cơ sẽ có công suất tối đa 1.500W và nạp năng lượng từ pin lithium 48V30, 6Ah. Vận tốc tối đa ICON e: có thể đạt được là 48km/h phù hợp với học sinh sinh viên chưa có giấy phép lái xe. Di chuyển được quãng đường 71km sau một lần sạc, quá trình sạc đầy từ 0% đến 100% sẽ rơi vào khoảng 8 giờ đồng hồ.

Giá xe máy điện Honda ICON e:

Theo bảng giá mới được Honda Việt Nam công bố, giá bán của Honda ICON e: hiện dao động từ khoảng 20,5 – 20,9 triệu đồng tùy phiên bản, đã bao gồm VAT 8% nhưng chưa gồm pin.

Cụ thể, phiên bản cao cấp có giá khoảng 20,5 triệu đồng, bản đặc biệt từ 20,7 triệu đồng và bản thể thao khoảng 20,9 triệu đồng. So với mức giá cũ từng dao động quanh ngưỡng 26 – 27 triệu đồng, giá niêm yết mới của ICON e: đã giảm khoảng 6 triệu đồng trên toàn bộ phiên bản.

Xe máy điện Honda CUV e:

Chế độ lùi là tính năng hiếm gặp trên các dòng xe máy phổ thông





Các trang bị trên xe gồm có: hệ thống đèn Led tiên tiến, sử dụng thắng đĩa bánh trước kết hợp thắng đùm phía sau, smartkey… Trong đó nổi bật nhất chính là màn hình TFT màu 7 inch kết nối được với điện thoại và có thể trực tiếp tra cứu bản đồ khi đang lái xe.

Động cơ CUV e: sản sinh công suất tối đa 6.000W và đạt được vận tốc tối đa 80km/h. Quãng đường đi được một lần sạc là 73km, quá trình sạc đầy pin sẽ tốn khoảng thời gian 6 giờ đồng hồ. Tuy không thể sử dụng một viên pin để vận hành, nhưng khi thuê pin người dùng có thể đến các Head Honda để đổi pin sử dụng một cách nhanh chóng nếu chưa thể về nhà sạc pin.

Giá xe máy điện Honda CUV e:

CUV e: được định vị ở phân khúc cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng đô thị đề cao công nghệ, thiết kế hiện đại và trải nghiệm vận hành thân thiện môi trường. Theo thông tin từ hãng, mức chi phí sở hữu dự kiến từ 45 triệu đồng – con số cho thấy tham vọng cạnh tranh trực tiếp trong nhóm xe điện tầm trung và cao cấp.

Xe máy điện Yamaha Neo's

Xe máy điện Yamaha Neo's xuất hiện trước cả hai mẫu xe điện của Honda khi đã ra mắt gần ba năm. Thông số dài x rộng x cao của Neo's là 1875 x 695 x 1120mm, dễ dàng di chuyển kể cả khi ở trong những ngõ hẻm chật hẹp.

Pin của Neo's cũng đặt ở phía dưới yên ngồi, mẫu xe này có thể sử dụng hai pin cùng lúc hoặc chỉ dùng một pin và pin còn lại sạc để thay thế mà không cần chờ đợi. Dung lượng mỗi viên pin là 51,1V 23,2Ah và khi sạc đầy một pin thì di chuyển được quãng đường 72km, nếu hai viên pin đều đầy thì sẽ kéo dài quãng đường lên 144km.

Yamaha Neo's hoàn toàn không thua kém về mặt trang bị so với ICON e: và CUV e: khi cũng được tích hợp các công nghệ: hệ thống đèn Led, màn hình LCD, Smartkey chống trộm…

Neo's có công suất cực đại 2.300W và đạt vận tốc tối đa 48km/h phù hợp với nhóm khách hàng chưa có giấy phép lái xe. Quá trình sạc đầy một viên pin của Neo's sẽ tiêu tốn 9 tiếng đồng hồ.

Giá xe máy điện Yamaha Neo's

Hiện Yamaha Neo's đang có mức giá đề xuất là 49,09 triệu đồng không kèm theo pin. Nhưng có đại lý đang áp dụng chương trình ưu đãi giá chỉ 34.000.000 đồng tặng kèm một viên pin cho mẫu xe Yamaha Neo's. Nếu muốn mua thêm viên pin thứ hai thì khách hàng sẽ cần chi thêm 20 triệu đồng.

Xe máy điện VinFast EVO Grand

Ảnh: VinFast





EVO Grand vừa mới ra mắt nhưng hiện đã gây sốt bởi cấu trúc pin chính đặt cố định và pin phụ có thể tháo rời và lắp đặt phía dưới yên ngồi. EVO Grand sở hữu thông số dài x rộng x cao 1856mm x 683mm x 1133mm, theo như VinFast công bố họ đã thay đổi kích thước để gia tăng chiều dài yên lên 0,7m so với phiên bản cũ để tối ưu sự thoải mái.

Cốp EVO Grand có thể tích 35L nhưng khi gắn thêm pin phụ thì sẽ giảm chỉ còn 16L, vẫn chứa đựng được các vật dụng cần thiết trong quá trình di chuyển. Các trang bị khác trên xe gồm có: Màn hình LCD, dàn chân gồm thắng đĩa trước, thắng đùm sau, giảm xóc sau sử dụng phuộc đôi.

EVO Grand mang trong mình khối động cơ công suất 2.250W và đạt vận tốc tối đa 70km/h, pin chính lẫn pin phụ dung lượng đều là 2,4KWh. Khi chỉ sử dụng pin chính thì EVO Grand chỉ di chuyển được quãng đường 134km sau một lần sạc, nếu dùng thêm pin phụ thì tổng quãng đường di chuyển sẽ kéo dài lên tới 262km. Để sạc đầy một viên pin sẽ cần khoảng thời gian 6 giờ 30 phút.

Giá xe máy điện EVO Grand

Giá xe máy điện VinFast Evo Grand tháng 5/2026 niêm yết khoảng 22,8 triệu đồng, với giá ưu đãi thực tế tại đại lý thường dao động từ 20,9 - 21 triệu đồng (đã bao gồm VAT, pin và bộ sạc). Phiên bản Evo Grand Lite có giá thấp hơn, từ khoảng 17,3 - 18,9 triệu đồng

Xe máy điện EVO Grand Lite

VinFast Evo Grand có điểm nhấn nằm ở bộ pin





EVO Grand Lite chính là một phiên bản khác của EVO Grand và hoàn toàn không có sự khác biệt về mặt trang bị. Tuy nhiên vì EVO Grand Lite nhắm đến đối tượng học sinh – sinh viên nên công suất tối đa chỉ ở mức 1.900W, đạt vận tốc tối đa 48km/h. Pin chính dung lượng 1,2KWh, di chuyển được quãng đường 70km sau một lần sạc và để sạc đầy sẽ cần thời gian 6 giờ 30 phút.

Pin phụ EVO Grand Lite thì cũng sẽ có dung lượng 2,4KWh, khi sử dụng song song sẽ gia tăng quãng đường di chuyển lên 198km. Hoặc người dùng EVO Grand và EVO Grand Lite cũng có thể dùng pin chính tới khi gần cạn rồi lắp pin phụ vào để tiếp tục di chuyển mà không cần chờ đợi sạc xe.

Giá xe máy điện EVO Grand Lite

Xe máy điện VinFast Evo Grand Lite (phiên bản giới hạn tốc độ dành cho học sinh) có giá bán niêm yết khoảng 17.388.000 VNĐ đến 18.900.000 VNĐ (đã bao gồm VAT và sạc) tùy đại lý và chương trình khuyến mãi. Mức giá này thường áp dụng cho hình thức mua đứt pin hoặc thuê pin tùy chọn.