Giá vàng hôm nay 12/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tiếp tục tăng

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vào lúc 9h34', giá vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên mức niêm yết vào cuối tuần qua, giao dịch ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng không đổi so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu phiên hôm nay được điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết tuần qua, giao dịch ở mức 140-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay cũng tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, lên mức 139,9-143,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 140,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), lần lượt tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Chốt tuần trước (10/10), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 7h12 ngày 12/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được Kitco niêm yết ở mức 4.201,4 USD/ounce (mua vào) và 4.203,4 USD/ounce (bán ra), tăng 7,8 USD, tương đương 0,19% so với mức tham chiếu của Kitco.

Theo biểu đồ giá vàng trên Kitco, trong khoảng thời gian giao dịch được hiển thị, giá vàng dao động từ 4.184 đến 4.204 USD/ounce, với biên độ khoảng 20 USD.

Đáng chú ý, giá vàng có thời điểm giảm mạnh từ vùng 4.194 USD/ounce xuống sát 4.184 USD/ounce, sau đó đảo chiều tăng nhanh, vượt qua các mốc 4.190 USD, 4.195 USD và 4.200 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần trước ở mức 4.142 USD/ounce, sau đó giảm xuống đáy tuần là 4.066 USD/ounce vào ngày 8/10. Giá vàng giảm khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, trong bối cảnh thị trường lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất.

Đến cuối tuần, giá vàng phục hồi nhờ đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu giảm và giá dầu đi xuống sau những thông tin tích cực về đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Giá vàng có lúc lên đỉnh tuần 4.207 USD/ounce vào sáng 10/10, sau đó điều chỉnh nhẹ quanh mốc kháng cự 4.200 USD/ounce.