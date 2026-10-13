Giá vàng hôm nay 13/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay được điều chỉnh giảm 400.000 đồng mỗi lượng

Mở cửa phiên giao dịch 13/10, vào lúc 8h27', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức niêm yết cuối phiên hôm qua, giao dịch ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng hạ 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều giao dịch so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay được điều chỉnh giảm 400.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều giao dịch so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 139-143 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji đầu giờ sáng nay giữ nguyên mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên 12/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,4-143,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 7h15 ngày 13/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.166,6 USD/ounce ở chiều mua vào và 4.168,6 USD/ounce ở chiều bán ra. Giá mua vào giảm 3,9 USD/ounce, tương đương 0,09% so với mức tham chiếu.

Biểu đồ cho thấy giá vàng đã lùi từ vùng trên 4.200 USD/ounce xuống dưới 4.170 USD/ounce. Sau khi có thời điểm xuống sát 4.154 USD/ounce, kim loại quý hồi phục nhưng chưa lấy lại mốc 4.180 USD/ounce.

Mức cao nhất và thấp nhất được ghi nhận trên biểu đồ lần lượt là 4.218 USD/ounce và 4.154 USD/ounce, tương ứng biên độ dao động 64 USD/ounce.

Lúc 21h30 ngày 12/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.165 USD/ounce, giảm 35 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.194 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay có thời điểm vượt 4.200 USD/ounce trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á. Đà tăng nhanh chóng suy yếu, nhà đầu tư thận trọng trước báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Tư.