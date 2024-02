Giá vàng hôm nay 6/2: Vàng SJC tăng bất chấp, sẽ còn tăng mạnh sau Tết Nguyên đán?

Giá vàng hôm nay 5/2: Vàng nhẫn đột ngột giảm sốc GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng nhẫn đột ngột giảm sâu nhưng các chuyên gia dự báo giá vàng nhẫn vẫn có thể tăng cao trong thời gian tới, đặc biệt là thời điểm Ngày Thần tài.

Giá vàng hôm nay trong nước

Nhiều dự đoán giá vàng sẽ tăng mạnh sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Như Ý

Đầu giờ sáng 6/2, giá vàng 9999 của SJC hôm nay tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Có thể thấy, chỉ còn vài ngày nữa đến Tết Nguyên đán nhưng cả giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều tăng cao. Theo đó, giá vàng miếng SJC quanh mốc 78 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn 65 triệu đồng/lượng. Kể từ đầu năm 2024 dương lịch tới nay, giá vàng trong nước liên tục biến động mạnh. Nếu như phiên giao dịch đầu tháng 1, vàng SJC mới ở mức 71,5 - 74,52 triệu đồng/lượng, thì đến cuối tháng 1 đã ở 75,4 - 77,92 triệu đồng/lượng. Nhiều phiên giá biến động với biên độ tới cả triệu đồng/lượng.

So với cách đây 1 tháng, giá vàng miếng SJC tăng 5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tăng 1,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đợt tăng này vẫn chưa đưa giá vàng miếng trở lại được mức kỷ lục thiết lập ngày 26/12/2023.

Chốt phiên 5/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 76,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 78,4 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 76,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 78,42 triệu đồng/lượng (bán ra).

DOJI Hà Nội niêm yết ở mức 76,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 78,35 triệu đồng/lượng (bán ra). DOJI TP.HCM mua vàng SJC ở mức 76,05 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 78,35 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước theo nhiều chuyên gia, sẽ về sát hơn với vàng nhẫn, nữ trang và thế giới nếu xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC hoặc tăng thêm nguồn cung vàng miếng. Ngân hàng Nhà nước đầu năm nay cho biết đang đánh giá việc triển khai Nghị định 24 và trong tháng 1/2024 sẽ báo cáo tổng kết Nghị định này, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số cơ chế quản lý thị trường vàng phù hợp với bối cảnh mới của thị trường.

Thông thường vào thời điểm cuối năm, nhu cầu mua vàng tích lũy gia tăng sau khi người dân có thêm khoản thu nhập từ lương thưởng. Đến sau Tết Nguyên đán, truyền thống văn hóa và tín ngưỡng của nhiều người Việt là mua vàng để may mắn trong năm. Chính vì vậy, những năm gần đây, thời điểm qua Tết Nguyên đán, giá vàng tăng rất cao.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 8h48' hôm nay (ngày 6/2, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.027,1 USD/ounce, tăng 6,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.044 USD/ounce.

Giá vàng trên sàn Kitco (lúc 20h, ngày 5/2, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.021 USD/ounce, giảm 0,89% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.038 USD/ounce, giảm 0,78% so với đầu phiên.