Xe ga 125cc giá 32 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị hiện đại sánh ngang SH Mode, Lead, cốp rộng, tiết kiệm xăng, rẻ như Vision

Xe ga 125cc đẹp long lanh, trang bị hiện đại sánh ngang SH Mode, Lead, cốp rộng, tiết kiệm xăng

Vivo 125 phiên bản 2026 tại thị trường Đài Loan

SYM chính thức giới thiệu Vivo 125 phiên bản 2026 tại thị trường Đài Loan, tiếp tục củng cố vị thế của một trong những mẫu xe tay ga quốc dân được ưa chuộng nhất trong phân khúc phổ thông. Bên cạnh việc giữ vững định hướng thực dụng vốn có, Vivo 125 đời mới gây chú ý với màu sơn mờ hoàn toàn mới “tím nhạt”, đồng thời đi kèm chương trình ưu đãi mua xe hấp dẫn, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hơn.

Là mẫu xe có mức giá “dễ thở” nhất trong ba dòng xe chủ lực của SYM, Vivo 125 từ lâu đã trở thành lựa chọn đầu đời của sinh viên, người trẻ mới đi làm và các gia đình cần phương tiện di chuyển hằng ngày. Với phiên bản 2026, SYM tiếp tục nhấn mạnh vai trò này bằng việc tăng tính thẩm mỹ nhưng vẫn giữ trọn giá trị cốt lõi.

Điểm nhấn lớn nhất trên Vivo 125 2026 là màu tím nhạt dạng sơn mờ

Điểm nhấn lớn nhất trên Vivo 125 2026 là màu tím nhạt dạng sơn mờ, sở hữu tông màu dịu, độ bão hòa thấp, mang lại cảm giác tinh tế và hiện đại. Sự bổ sung này giúp mẫu xe vốn thiên về tính thực dụng trở nên trẻ trung và thời trang hơn, đặc biệt phù hợp với khách hàng nữ và người trẻ đi làm hằng ngày đang tìm kiếm một chiếc xe vừa tiện dụng vừa có cá tính riêng.

Xe được trang bị động cơ 124,6 cc.

Xe được trang bị động cơ 124,6 cc, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử Keihin (Nhật Bản) kết hợp tinh chỉnh tối ưu, cho mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 59,1 km/L. Đây là lợi thế lớn đối với người dùng thường xuyên di chuyển trong đô thị, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí xăng.

Vivo 125 sở hữu kích thước 1.820 x 700 x 1.085 mm

Vivo 125 sở hữu kích thước 1.820 x 700 x 1.085 mm, chiều cao yên chỉ 750 mm, kết hợp không gian để chân 260 mm và trọng lượng nhẹ 106 kg (bản phanh đĩa) / 108 kg (bản phanh tang trống). Nhờ đó, xe phù hợp với người mới lái, người có vóc dáng nhỏ và phụ nữ, mang lại cảm giác chống chân dễ dàng và điều khiển ổn định. Chân chống giữa được thiết kế nhẹ lực, hỗ trợ dắt và dựng xe thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

SYM Vivo 125 2026 tập trung vào những giá trị thiết yếu

Dù thuộc phân khúc nhập môn, Vivo 125 vẫn được trang bị cốp xe dung tích 25,6L, có thể chứa 1 mũ bảo hiểm 3/4 và 1 mũ 1/2, cùng áo mưa và các vật dụng cá nhân. Điều này giúp mẫu xe đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế của người đi làm và sinh viên.

Vivo 125 vẫn được trang bị cốp xe dung tích 25,6L

Hệ thống treo sử dụng thiết kế A.L.E.H. chống ngóc sau độc quyền của SYM, mang lại sự ổn định tốt hơn khi khởi hành và tăng tốc. Hệ thống phanh CBS 2.0 liên động giúp lực phanh phân bổ đều, tạo cảm giác an toàn và dễ kiểm soát, đặc biệt phù hợp với người mới sử dụng xe tay ga.

Giá xe ga 125cc SYM Vivo 125 2026

Nhân dịp ra mắt màu sắc mới, SYM triển khai chương trình ưu đãi gồm 8.000 Đài tệ hỗ trợ mua xe, cộng thêm 3.000 Đài tệ cho phiên bản màu mới, tổng ưu đãi 11.000 Đài tệ. Ngoài ra, người mua còn có thể kết hợp giảm thuế hàng hóa cho xe mới 2.000 Đài tệ và trợ cấp đổi xe cũ lấy xe mới (3.900 Đài tệ với phanh tang trống, 4.000 Đài tệ với phanh đĩa), nâng tổng mức tiết kiệm lên tối đa 17.000 Đài tệ. Như vậy, mức giá sau ưu đãi của SYM Vivo 125 2026 chỉ còn khoảng 41.500 Đài tệ (khoảng 32 triệu đồng).

Không chạy theo xu hướng công nghệ phức tạp, SYM Vivo 125 2026 tập trung vào những giá trị thiết yếu: tiết kiệm xăng, dễ lái, dễ bảo dưỡng và giá thành hợp lý. Với những người trẻ mới đi làm, sinh viên hoặc nhu cầu mua chiếc xe thứ hai trong gia đình, Vivo 125 tiếp tục là một trong những lựa chọn ổn định, an toàn và ít rủi ro nhất trên thị trường xe tay ga Đài Loan hiện nay.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.