Giá xe Honda Air Blade giảm sốc, rẻ chưa từng có, 43 triệu đồng sở hữu xe ga cận cao cấp, khách đua chốt đơn dịp Tết
GĐXH - Giá xe Honda Air Blade giảm cực sâu tại đại lý nhằm kích cầu khách hàng dịp cận Tết Nguyên đán 2026.
Giá xe Honda Air Blade niêm yết
So với tháng 1, giá niêm yết của các mẫu xe Air Blade trong tháng 2/2026 vẫn được hãng giữ nguyên giá cũ. Cụ thể:
- Mẫu xe Air Blade 125: Bản tiêu chuẩn đang có giá bán 42.208.000 đồng, bản đặc biệt đang có giá 43.386.545 đồng và bản thể thao đang có giá bán 47.804.727 đồng.
- Mẫu xe Air Blade 160: Bản tiêu chuẩn đang được bán với mức giá 56.890.000 đồng, bản đặc biệt đang được bán với mức giá 58.090.000 đồng và bản thể thao đang được bán với mức giá 58.590.000 đồng.
Giá xe Honda Air Blade đại lý
Honda Air Blade đang được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản động cơ 125cc và 160cc. Giá xe Air Blade 125/160 tại đại lý đang giảm mạnh với cả 2 phiên bản hoàn toàn mới vừa được bổ sung.
Một điểm cần chú ý là giai đoạn 2025–2026 có chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định liên quan VAT 8% cho một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, điều khiến người mua quan tâm nhất vẫn là "giá ra biển" và quan trọng hơn nữa là giá tại đại lý. Nhiều nơi đang ghi nhận Air Blade 2026 giảm so với mức được thổi lên lúc mới ra mắt.
Bảng giá Honda Air Blade mới nhất
|Tên xe
|Loại phanh
|Phiên bản
|Màu sắc
|Giá bán lẻ đề xuất
|Bao gồm 8% GTGT
|Bảo gồm 10% GTGT
|Air Blade 160
|ABS
|Thể thao
|Trắng đỏ đen
|58.590.000
|Đặc biệt
|Đen xám
|58.090.000
|Tiêu chuẩn
|Đỏ đen
|56.890.000
|Air Blade 125
|ABS
|Thể thao
Xám đỏ đen
Trắng đỏ đen
|47.804.727
|48.690.000
|CBS
|Đặc biệt
Đen xám
Xanh đen xám
|43.368.545
|44.190.000
|Tiêu chuẩn
Đen
Đỏ đen
|42.208.363
|42.990.000
Đánh giá xe Honda Air Blade
Không chỉ là phương tiện di chuyển, Air Blade 160/125 sở hữu thiết kế được nâng cấp hoàn toàn, đại diện cho phong thái mạnh mẽ, tinh tế và cuốn hút của chủ sở hữu.
Air Blade 160/125 2026 ra mắt gồm ba phiên bản cùng logo Air Blade mới vuông vắn được dập nổi tinh xảo trên thân xe và phối màu sáng tạo trên từng phiên bản:
Phiên bản Thể thao nổi bật với hai tông màu Trắng và Xám. Chi tiết ốp màu đỏ trên thân, yên xe xám đen cùng dải chỉ đỏ, tem số 160/125 mới và tem xe "SPORT" chạy ngang yếm xe càng làm tăng tinh thần thể thao.
Phiên bản Đặc biệt được phủ màu Đen Nhám và Xanh Nhám, kết hợp tem số dập nổi 3D sắc sảo cùng logo mạ chrome tối màu.
Phiên bản Tiêu chuẩn đáp ứng thị hiếu của đại đa số khách hàng với hai tông Đỏ bóng và Đen bóng.
Kết hợp cùng vẻ ngoài năng động, thiết kế của Air Blade 160/125 2026 được chăm chút tỉ mỉ nhằm tăng công năng sử dụng, mang lại sự tiện dụng và trải nghiệm lái trọn vẹn cho người dùng.
Thiết kế cụm đèn trước tách tầng độc đáo gồm đèn xi-nhan đặt riêng phía trên, kết hợp cụm chiếu sáng và dải đèn định vị chữ V sắc nét bên dưới mang hơi thở tương lai. Đặc biệt, lần đầu tiên công nghệ Ánh sáng Pha Lê được trang bị trên hệ thống đèn LED của Air Blade ở Việt Nam, giúp nâng cấp cường độ chiếu sáng của đèn pha rõ rệt. Chế độ đèn chiếu sáng phía trước luôn sáng đảm bảo cho người lái có tầm nhìn tốt nhất, đảm bảo an toàn khi lưu thông.
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước được bổ sung trên phiên bản Thể thao của Air Blade 125, mang lại cảm giác an tâm cho người lái dù trong trường hợp phanh gấp hay đang đi trên đường trơn ướt.
Động cơ eSP+ 4 van tiên tiến được trang bị trên tất cả các phiên bản của Air Blade 160/125 2026 giúp tăng công suất, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3.
Trên Air Blade 160/125 mới, cổng sạc USB trong hộc đựng đồ dưới yên được nâng cấp lên loại C kèm nắp chống nước, giúp việc sạc các thiết bị điện tử cá nhân trở nên an toàn và nhanh chóng. Bên cạnh đó, dòng xe này vẫn sở hữu những trang bị hữu ích như hệ thống khóa thông minh SMART Key, hộc đựng đồ dưới yên rộng rãi 23,2 lít giúp gia tăng tính tiện lợi và an tâm cho khách hàng khi sử dụng.
Lưu ý: Giá xe Honda Air Blade tại đại lý có thể biến động theo từng ngày. Khách hàng có thể đến các đại lý xe máy Honda ủy quyền (HEAD) nơi gần nhất để biết thêm chi tiết.
