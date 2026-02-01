Xe ga 150cc giá 56 triệu đồng đẹp hoài cổ, sang xịn chẳng kém SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Xe ga giá 30 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế độc đáo đẹp như SH Mode, trang bị tiện ích, tiết kiệm xăng, rẻ hơn Vision GĐXH - Xe ga vừa gia nhập thị trường Việt Nam đang được khách hàng quan tâm nhờ thiết độc đáo và mới lạ, dễ hút khách hơn Honda Vision với mức giá chỉ khoảng 30 triệu đồng.

Xe ga 150cc đẹp hoài cổ, sang xịn chẳng kém SH

Kymco KR150.

Trong khi những chiếc xe tay ga kiểu cổ điển thường chú trọng đến thiết kế và chất lượng chế tạo, Kymco KR150 đã mang đến một góc nhìn mới mẻ, khác biệt với phần lớn những đối thủ cùng phân khúc.

Kymco chính thức gọi KR150 là "Phong cách Retro Trung Quốc mới", bởi thiết kế của mẫu xe này không hoàn toàn sao chép những đường nét tròn trịa, đầy đặn của các mẫu xe tay ga cổ điển châu Âu. Thay vào đó, nó kết hợp các yếu tố thiết kế hiện đại đơn giản, tinh tế hơn vào một hình dáng retro. Tóm lại, mục tiêu của Kymco KR150 không phải là sao chép các mẫu xe cũ trên thị trường, mà là tạo ra một chiếc xe tay ga retro phong cách hơn để hấp dẫn giới trẻ.

Kymco chính thức gọi KR150 là "Phong cách Retro Trung Quốc mới".

Điều đáng chú ý là KR150 được trang bị màn hình TFT màu 8 inch, một kích thước hoàn toàn độc đáo so với các dòng xe tay ga 150cc hiện nay. Ưu điểm của màn hình cỡ lớn này là khả năng hiển thị bản đồ dẫn đường rõ ràng hơn, dễ dàng theo dõi thông tin xe, và nếu hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, việc kiểm tra cuộc gọi đến hoặc tin nhắn sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tất nhiên, độ mượt mà và chức năng cuối cùng sẽ phải chờ trải nghiệm thực tế, nhưng kích thước màn hình lớn đã đủ để tạo nên sự chú ý đặc biệt.

Kymco KR150 còn sở hữu những tính năng và trang bị ấn tượng.

Ngoài vẻ ngoài hấp dẫn, Kymco KR150 còn sở hữu những tính năng và trang bị ấn tượng, thậm chí vượt mặt những cái tên “cộm cán” như Honda SH Mode hay Air Blade. Theo đó, tất cả các phiên bản Kymco KR150 đều sẽ được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS tiêu chuẩn. Đối với những chiếc xe tay ga kiểu cổ điển ngày nay, những tính năng này là vô cùng cần thiết. ABS sẽ giúp làm tăng lên đáng kể mức độ an toàn trong trường hợp phanh gấp, ngăn ngừa hiện tượng bó cứng bánh xe và trượt bánh. Trong khi đó, hệ thống TCS chủ động quản lý công suất khi khởi động hoặc tăng tốc trên bề mặt trơn trượt, ngăn ngừa hiện tượng trượt bánh sau đột ngột. Cả hai chức năng này đều thực sự nâng cao sự an toàn và rất thiết thực cho những người sử dụng xe tay ga hàng ngày trong thành phố và thỉnh thoảng đi trên những con đường đồi núi.

KR150 được trang bị động cơ xi-lanh đơn có dung tích thực tế 149cc.

Về sức mạnh, KR150 được trang bị động cơ xi-lanh đơn có dung tích thực tế 149cc, 4 van, làm mát bằng chất lỏng với công suất tối đa 15 mã lực, thừa đủ cho việc sử dụng hàng ngày và mang lại cảm giác lái mạnh mẽ trong thành phố. Với trọng lượng khô 138 kg và chiều cao yên 770 mm, việc điều khiển, quay đầu và đỗ xe đều rất dễ dàng, khiến KR150 trở nên thân thiện với người mới và phù hợp cả với nữ giới.

Giá xe ga 150cc Kymco KR150

Mặc dù Kymco vẫn chưa công bố giá bán chính thức của KR150, nhưng theo như giới chuyên môn nước bạn dự đoán, mẫu xe tay ga này sẽ có giá khoảng 15.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 56 triệu đồng. Nếu mức giá này thực sự được áp dụng, đây sẽ là một “mối đe dọa” đối với Honda SH Mode và Air Blade.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.







