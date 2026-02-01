Xe máy điện giá 21 triệu đồng pin khỏe, sạc nhanh, cốp rộng rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe máy điện pin khỏe, sạc nhanh, cốp rộng

Bajaj Auto đã trình làng Chetak C25

Cách đây ít ngày, Bajaj Auto đã trình làng Chetak C25, một mẫu xe tay ga chạy bằng điện hoàn toàn mới tại thị trường Ấn Độ.

Bajaj cho biết ưu đãi ra mắt được đưa ra nhằm cải thiện khả năng tiếp cận những khách hàng đang muốn chuyển sang sử dụng phương tiện di chuyển bằng điện, đặc biệt là khách hàng mua xe điện lần đầu và các hộ gia đình muốn mua thêm một chiếc xe tay ga thứ hai để đi lại hàng ngày.

Chetak C25 được định vị là mẫu xe tay ga điện dành cho đô thị, nằm dưới dòng Chetak 30 và 35 trong danh mục xe điện của Bajaj. Xe được trang bị bộ pin 2,5 kWh cho phạm vi hoạt động được chứng nhận bởi IDC là 113 km sau mỗi lần sạc đầy và sử dụng động cơ đặt trong trục bánh xe. Hiệu suất được tinh chỉnh cho việc sử dụng trong đô thị với tốc độ tối đa 55 km/h.

Chetak C25 đạt chuẩn IP67 cho pin

Việc sạc pin được thực hiện thông qua bộ sạc rời 750W. Pin có thể được sạc từ 0 đến 80% trong 2 giờ 25 phút, trong khi sạc đầy mất khoảng 3 giờ 45 phút. Bajaj cũng đã tích hợp tính năng sạc khi đang di chuyển, cho phép người lái sạc các thiết bị ngoại vi như điện thoại thông minh trong khi đang lái xe.

Được chế tạo trên khung gầm kim loại cao cấp, Chetak C25 đạt chuẩn IP67 cho pin, đảm bảo khả năng chống nước và bụi cùng với cấu trúc chống bùn cho độ tin cậy trong mọi điều kiện thời tiết. Các điểm nổi bật về phần cứng bao gồm phanh đĩa trước, phanh tang trống phía sau, khoảng sáng gầm 170 mm và chiều dài cơ sở 1.225 mm.

Bajaj Chetak C25 sở hữu khoang chứa đồ dưới yên dung tích 25 lít

Bajaj Chetak C25 sở hữu khoang chứa đồ dưới yên dung tích 25 lít và bán kính quay vòng nhỏ gọn 1.825 mm, giúp dễ dàng di chuyển trong khu vực đông đúc. Theo nhà sản xuất, xe được xây dựng trên nền tảng hoàn toàn mới và tích hợp các tính năng như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chế độ lùi, chế độ lái Eco và Sport, đèn dẫn đường về nhà và chức năng nhận/từ chối cuộc gọi,...

Xe tay ga chạy bằng điện Bajaj Chetak C25 có nhiều lựa chọn màu sắc

Xe tay ga chạy bằng điện Bajaj Chetak C25 có nhiều lựa chọn màu sắc bao gồm Đen cảm ứng, Đỏ đua, Trắng cổ điển, Xanh ngọc đại dương (mờ), Bạc ánh ngọc và Vàng mờ. Bajaj bảo hành xe theo tiêu chuẩn 3 năm hoặc 50.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Giá xe máy điện Bajaj Chetak C25

Hiện tại, Bajaj Chetak C25 đã có mặt tại các đại lý trên toàn Ấn Độ và được mở bán kèm chương trình ưu đãi giảm giá 4.299 Rs (khoảng 1 triệu đồng) cho 10.000 khách hàng đầu tiên đặt mua sớm. Sau khi áp dụng ưu đãi này, giá bán của Bajaj Chetak C25 đã giảm từ 91.399 Rupee (khoảng 22 triệu đồng) xuống còn 87.100 Rupee (khoảng 21 triệu đồng). Đây là một mức giá khá hấp dẫn, chỉ ngang ngửa với mẫu xe số "bình dân" Honda Wave Alpha đang được bán tại thị trường Việt Nam.

Với mức giá rẻ, chỉ tương đương mẫu xe số Honda Wave Alpha, Bajaj Chetak C25 được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe “quốc dân” mới, thay thế những phương tiện chạy xăng như Honda Vision.

Xe máy điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.