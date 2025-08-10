Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có, Honda Civic, CR-V thấp hiếm thấy
GĐXH - Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm sốc, thấp hơn nhiều so với niêm yết, khi áp dụng cả chương trình thu cũ đổi mới kết hợp với khuyến mãi trước bạ.
Giá xe ô tô Honda mới nhất giảm sốc nhờ ưu đãi
Khác với các tháng trước, Honda Việt Nam (HVN) tung ra đồng thời hai chương trình khuyến mãi cho khách hàng mua xe trong tháng 8/2025.
Chính sách đầu tiên là hỗ trợ các chủ xe Honda đời cũ lên đời xe mới, áp dụng cho những khách bán thành công xe ô tô Honda đã qua sử dụng tại nhà phân phối Honda ô tô chính hãng từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 30/9/2025, đồng thời ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục mua xe mới từ ngày 1 đến hết ngày 31/8/2025.
Các mức hỗ trợ bao gồm 30 triệu đồng dành cho khách hàng đổi sang mẫu CR-V và Civic, và 20 triệu đồng dành cho HR-V và BR-V. Riêng Honda City không nằm trong chương trình hỗ trợ này.
Để được hưởng chính sách này, các chủ xe Honda cần mang xe tới hệ thống đại lý chính hãng để được kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của HVN đưa ra. Sau khi các thủ tục hoàn tất, các chủ xe Honda sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt.
Chương trình thứ hai là hỗ trợ lệ phí trước bạ khi mua xe mới. HVN cho biết khách hàng có thể áp dụng chung với chương trình hỗ trợ đổi xe. Sau khi cộng gộp, mức giảm giá có thể từ hàng chục triệu tới cả trăm triệu đồng tùy mẫu.
Cụ thể, Honda Civic e:HEV RS (bản hybrid) sản xuất năm 2024 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (theo khung lệ phí 10%). Hiện nay mẫu xe này có giá niêm yết từ 999 triệu đến 1,004 tỉ đồng tùy phiên bản. Như vậy khách hàng có thể tiết kiệm được khoảng 100 triệu đồng.
Tính cả hỗ trợ từ chương trình thu cũ đổi mới, khách mua Honda Civic e:HEV RS sẽ tiết kiệm được nhiều nhất 130 triệu đồng. Như vậy, giá thực tế còn khoảng 869 triệu đồng.
Trong khi đó, hai bản Honda Civic RS xăng và Civic G chỉ được tặng 50% lệ phí trước bạ (quy đổi khoảng 39,5 triệu - 44,5 triệu đồng) và 1 năm bảo hiểm của Honda. Như vậy, những khách mua xe đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ chương trình thu cũ đổi mới có thể tiết kiệm tới gần 75 triệu đồng.
Mức giảm dành cho Honda CR-V sẽ thấp hơn. Honda CR-V bản L và G được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, quy đổi khoảng 51,45 triệu - 62,5 triệu đồng. Khi cộng gộp cả 2 ưu đãi, khách mua xe có thể được giảm tới 92,5 triệu đồng.
Trong khi đó, Honda CR-V hybrid VIN 2024 được tặng 1 năm bảo hiểm của Honda và ưu đãi về lãi suất vay trong 6 tháng.
Đối với Honda BR-V, cả hai phiên bản được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, quy đổi từ 31,45 triệu - 35,25 triệu đồng. Tuy nhiên khuyến mãi đi kèm có sự khác biệt khi BR-V bản tiêu chuẩn (G) là 1 năm bảo hiểm của Honda, trong khi bản cao cấp (L) là ưu đãi lãi suất vay trong 12 tháng.
Honda City được áp dụng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho mọi phiên bản, quy đổi 49,9 triệu - 56,9 triệu đồng. Tuy nhiên mẫu xe này không nằm trong diện hỗ trợ khi thu cũ đổi mới.
Cuối cùng, mẫu Honda HR-V chỉ có duy nhất chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ dành cho bản G (quy đổi là 34,9 triệu đồng).
Bảng giá xe ô tô Honda được khuyến mại
Đánh giá xe ô tô Honda
Tại Việt Nam, City là một trong những mẫu xe thành công của Honda. Ở phiên bản mới nhất, mẫu sedan cỡ B được tạo hình theo phong cách thể thao, nội thất bọc da ở bản RS và L, tích hợp các công nghệ an toàn chủ động của gói hỗ trợ lái xe Honda Sensing.
Tương tự, CR-V cũng là mẫu xe trang bị Honda Sensing trên mọi phiên bản, gây ấn tượng nhờ động cơ tăng áp 1.5, công suất 188 mã lực.
Ra mắt thế hệ thứ 11 tại Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái, Civic mang làn gió mới cho phân khúc sedan cỡ C, điểm nhấn là động cơ hybrid kết hợp DNA thể thao đặc trưng của hãng Nhật, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái linh hoạt và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
BR-V thuộc phân khúc MPV cỡ B, trang bị động cơ 1.5 cho công suất 119 mã lực và gói hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing trên mọi phiên bản, nhận đánh giá an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP.
