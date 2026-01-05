Giáo dục Việt Nam vươn tầm, ghi dấu ấn trên bản đồ thế giới năm 2025

Năm qua, giáo dục Việt Nam năm qua không chỉ chuyển động trong phạm vi trong nước với các kỳ thi, thành tích cấp quốc gia, mà từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục quốc tế qua sự hiện diện trên đấu trường Olympic quốc tế và bản đồ xếp hạng đại học toàn cầu.

Giữ vững vị trí cao trên các đấu trường Olympic quốc tế

Năm 2025, học sinh Việt Nam tiếp tục gây chú ý tại các kỳ Olympic quốc tế với thành tích 100% thí sinh dự thi đều đoạt huy chương.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 7 đoàn học sinh với 37 thí sinh tham dự các kì thi Olympic quốc tế và khu vực đều đoạt giải. Trong đó có 13 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng - con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Cụ thể, đoàn Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2025 giành 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, xếp thứ 9/113 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các học sinh đạt giải Olympic quốc tế năm 2025 (Ảnh: VOV)

Tại Olympic Hóa học quốc tế (IChO) 2025, đội tuyển Việt Nam làm nên lịch sử khi 4 học sinh đều giành Huy chương Vàng, bằng với thành tích cao nhất của các đoàn như Trung Quốc và Hoa Kỳ. Lần đầu tiên trong lịch sử tất cả thành viên tham dự đều đứng trên bục cao nhất; trong đó có hai em lọt top 10 bảng xếp hạng cá nhân.

Góp mặt tại Olympic Vật lý quốc tế (IPhO 2025) diễn ra tại Pháp, cả 5 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc, đưa Việt Nam vào top 10 quốc gia có thành tích tốt nhất tại kỳ thi này.

Trong kỳ thi Olympic Vật lý Ứng dụng quốc tế: Việt Nam cũng ghi nhận thành tích ấn tượng khi 7 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 6 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc ở một kỳ thi học thuật ứng dụng trên bình diện quốc tế.

Tại Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 tổ chức tại thủ đô Sucre, Bolivia, cả 4 học sinh của Đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đoạt huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Việt Nam nhờ đó lọt vào nhóm 8 quốc gia và vùng lãnh thổ có thành tích cao nhất tại kỳ thi năm nay.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tặng quà các em học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025. (Ảnh: Moet)

Đáng chú ý, Việt Nam lần đầu tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế và cả 8 thành viên đội tuyển đều đoạt giải, xếp thứ 4 trên hơn 60 quốc gia.

Năm 2025 cũng ghi dấu mốc đặc biệt khi đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay tại Hội thi Khoa học kĩ thuật quốc tế tại Hoa Kỳ với 2 giải Nhì và 1 giải Ba.

Những con số ấy không chỉ là huy chương, mà còn là minh chứng cho nền giáo dục mũi nhọn có chiến lược phát hiện và bồi dưỡng năng lực từ sớm, góp phần định vị Việt Nam trong nhóm các nước có thành tích nhất quán ở các kỳ thi học thuật quốc tế.

Đại học Việt Nam tiến sâu vào bản đồ xếp hạng toàn cầu

Không chỉ ở bậc phổ thông, giáo dục đại học Việt Nam năm 2025 tiếp tục đạt nhiều bước tiến sâu mang tính lịch sử trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Đặc biệt, theo Times Higher Education World University Rankings (THE) 2026, 11 trường đại học Việt Nam được xếp hạng trong Danh sách các đại học tốt nhất thế giới, công bố ngày 9/10/2025 - cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, Đại học Kinh tế TP.HCM nằm trong nhóm 501–600, vị trí cao nhất của các cơ sở giáo dục Việt Nam trong bảng xếp hạng này.

Các cơ sở khác đều giữ thứ hạng ổn định, như ĐH Duy Tân và ĐH Tôn Đức Thắng (601–800), Đại học Y Hà Nội (801–1000), nhiều trường khác ở phạm vi 1001+ trong bảng xếp hạng.

Đại học Kinh tế TP.HCM dẫn đầu 11 trường của Việt Nam trong Bảng xếp hạng đại học thế giới THE năm 2026. (Ảnh: THE)

Không những vậy, tại Bảng xếp hạng đại học thế giới QS World University Rankings 2026, công bố ngày 9/6/2025, 10 đại diện Việt Nam cũng xuất sắc được ghi nhận, trong đó 4 trường nhảy vọt 13-100 bậc so với năm trước đó.

Theo đó, Đại học Duy Tân dẫn đầu với vị trí thứ 482, tăng 13 hạng. Theo sau là trường Đại học Tôn Đức Thắng, tăng 27 bậc lên hạng 684.

Hai đại học quốc gia có bước nhảy vọt. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp vào nhóm 761-770, tăng 90 hạng. Đại học Quốc gia TP HCM tăng 100 bậc, lên nhóm 801-850.

Đại học Duy Tân dẫn đầu danh sách 10 đại học Việt Nam trong Bảng xếp hạng đại học thế giới QS World University Rankings 2026, với vị trí thứ 482. (Ảnh: QS)

Bốn đại diện lần đầu góp mặt là trường Đại học Văn Lang, Cần Thơ, Công nghiệp TP.HCM và Đại học Đà Nẵng, nằm trong nhóm 1.001+.

Không chỉ dừng lại ở xếp hạng tổng thể, các trường đại học Việt Nam còn được ghi nhận ở các tiêu chí về phát triển bền vững, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và tác động xã hội.

Cụ thể, 5/12 đại học của Việt Nam thăng tiến trên Bảng xếp hạng Đại học phát triển bền vững năm 2026 (QS World University Rankings: Sustainability), công bố ngày 18/11/2025, với gần 2.000 trường, từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dẫn đầu bảng vẫn là Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Duy Tân tăng gần 40 hạng, tiếp tục xếp thứ hai. Trường Đại học Tôn Đức Thắng vào top 3 sau khi tăng gần 400 hạng, còn Đại học Huế cũng nhảy hơn 700 bậc, vào top 6. Hai gương mặt mới năm nay là trường Đại học Văn Lang và Công nghệ TP.HCM, trong đó Văn Lang ở vị trí 781 trong lần góp mặt đầu, cao hơn Đại học Cần Thơ, Đại học Quốc gia TP.HCM,...

Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu bảng xếp hạng đại học phát triển bền vững năm 2026. (QS World University Rankings: Sustainability)

Ngoài ra, 16 đại học Việt Nam vào Bảng xếp hạng đại học có tầm ảnh hưởng (Impact Ranking) năm 2025 của Times Higher Education (THE), công bố ngày 28/6/2025, tăng so với năm trước và thể hiện sự đa dạng, đóng góp của các trường trong các mục tiêu phát triển toàn cầu.

Theo đó, Đại học FPT, Kinh tế Quốc dân, Nguyễn Tất Thành và Kinh tế TP.HCM cùng ở nhóm 301-400, cao nhất trong các trường của Việt Nam. Ba trong số này tăng 100-200 bậc so với năm ngoái.

Đại học Duy Tân và Tôn Đức Thắng xếp sau, ở nhóm 401- 600, không thay đổi so với năm trước. Còn Đại học Văn Lang đứng trong nhóm 601-800, nhảy vọt 200 bậc. Đại học Bách khoa Hà Nội và Quốc gia Hà Nội cùng hạng 801-1.000. Các trường còn lại nằm trong nhóm 1.001+, trong đó bốn gương mặt mới là Đại học Nam Cần Thơ, Thương mại, Đông Á và Huế.

Những con số thành tích Olympic học thuật và thứ hạng đại học trên 4 bảng xếp hạng đại học quốc tế không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà là kết quả của một hành trình dài đổi mới, từ phổ thông tới đại học, từ quản lý đến đào tạo, từ thực hành tới hội nhập.

Hình ảnh giáo dục Việt Nam trên bản đồ thế giới ngày càng rõ nét – không chỉ là một nền giáo dục đang phát triển, mà là một hệ thống đang từng bước khẳng định năng lực cạnh tranh bằng chất lượng, chiều sâu và tính bền vững trên bản đồ giáo dục toàn cầu.