Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Giờ đẹp và hướng xuất hành mùng 4 Tết 2026 cho tài lộc thịnh vượng

Thứ năm, 13:33 19/02/2026 |
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Mùng 4 Tết Bính Ngọ rơi vào ngày 20/02/2026 dương lịch. Nếu quay trở lại công việc sớm, mọi người có thể tham khảo giờ đẹp và hướng xuất hành dưới đây để mọi việc hanh thông.

Giờ đẹp và hướng xuất hành mùng 4 Tết 2026 cho tài lộc thịnh vượng - Ảnh 1.Từ mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026: Làm lễ hóa vàng vào giờ nào để tránh hao tài, đón vận may?

GĐXH – Từ ngày mùng 3 Tết trở ra, nhiều gia đình đã thực hiện lễ hóa vàng. Dưới đây là các khung giờ được nhiều gia đình tham khảo để tiến hành nghi lễ, cầu mong may mắn và tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026.

Giờ đẹp xuất hành mùng 4 Tết Bính Ngọ

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các giờ xuất hành đẹp trong ngày 4 Tết Bính Ngọ có thể lựa chọn: Mão (5h-7h), Tị (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Theo quan niệm truyền thống, những ngày đầu năm mọi người có thể chọn đi lễ chùa đầu năm, thăm hỏi họ hàng, làm việc thiện... Việc chọn giờ đẹp và hướng cát lành giúp cho việc đi lại thuận lợi, công việc được may mắn.

Giờ đẹp và hướng xuất hành mùng 4 Tết 2026 cho tài lộc thịnh vượng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Khung giờ xuất hành đầu năm 2026 thuận lợi theo Lý Thuần Phong:

+ 1h00 -3h00 và 13h00 – 15h00: Tiểu cát mang lại may mắn và hòa hợp. Buôn bán phát đạt.

+ 5h00 – 7h00 và 17h00 – 19h00: Đại an tạo ra sự suôn sẻ và niềm vui.

+ 7h00 – 9h00 và 19h00 – 21h00: Tốc hỷ mang lại điều lành. Mọi sự diễn ra một cách thuận lợi, không cần phải lo lắng.

Theo cách xem ngày xuất hành theo Khổng Minh (đối với chuyến đi xa hoặc dài ngày), đây là ngày tốt, thuận lợi xuất hành, có quý nhân phù trợ, cầu tài như ý, tài lộc hanh thông.

Ngày được đánh giá rất tốt, thích hợp tiến hành những việc quan trọng như khai trương, mở hàng, xuất hành, khai bút đầu năm, đi lễ chùa, du xuân, chúc Tết hội họp.

Lưu ý: Các tuổi Ất Mùi, Tân Mùi, Kỷ Mùi, Ất Sửu, Tân Sửu, Kỷ Sửu xung với ngày, cần hạn chế xuất hành xa, đề phòng gặp bất trắc.

Hướng xuất hành tốt trong ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, hướng tốt trong ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ là hướng Tây Bắc và Đông Nam.Muốn cầu bình an vô sự, cát khánh nhân duyên vượng, gia đình đón hỷ tín trong năm Bính Ngọ 2026 thì xuất hành theo hướng Tây Bắc để gặp Hỷ Thần.

Còn muốn cầu tài lộc phát đạt, công danh học hành tấn tới, làm ăn thuận lợi thì đi theo hướng Đông Nam để gặp Thần Tài xin vía lành.

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người trẻ không còn quá nặng nề chuyện xem ngày giờ, nhưng vẫn giữ thói quen "khởi đầu đẹp". Việc ra khỏi nhà với tâm thế tích cực đều có thể là ngày lành.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Giờ đẹp và hướng xuất hành mùng 4 Tết 2026 cho tài lộc thịnh vượng - Ảnh 3.Giờ đẹp và hướng xuất hành mùng 3 Tết 2026 cho năm Bính Ngọ thịnh vượng

GĐXH – Mùng 3 Tết Bính Ngọ rơi vào ngày 19/02/2026 dương lịch. Mọi người có thể tham khảo giờ đẹp và hướng xuất hành dưới đây để mọi việc hanh thông.

Giờ đẹp và hướng xuất hành mùng 4 Tết 2026 cho tài lộc thịnh vượng - Ảnh 4.Chọn giờ và hướng xuất hành đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc

GĐXH – Ngày mùng 2 Tết (tức 18/02/2026 dương lịch), chuyên gia phong thủy lưu ý nên chọn giờ và hướng xuất hành phù hợp để mọi việc hanh thông trong năm mới.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đầu xuân Bính Ngọ 2026: Chọn giờ khai bút đúng để con học giỏi, người lớn công danh rộng mở

Đầu xuân Bính Ngọ 2026: Chọn giờ khai bút đúng để con học giỏi, người lớn công danh rộng mở

Cúng Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026: Lưu ý về giờ đẹp, mâm lễ, văn khấn và nghi thức chuẩn truyền thống

Cúng Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026: Lưu ý về giờ đẹp, mâm lễ, văn khấn và nghi thức chuẩn truyền thống

Chọn hướng và giờ xuất hành đẹp ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc, mở vận khí tốt

Chọn hướng và giờ xuất hành đẹp ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc, mở vận khí tốt

Danh sách tuổi xông nhà cho từng tuổi và con giáp năm 2026 để đón tài lộc, may mắn cho gia đình

Danh sách tuổi xông nhà cho từng tuổi và con giáp năm 2026 để đón tài lộc, may mắn cho gia đình

Việc cần làm của 3 con giáp gặp Tam Tai 2026 Hợi – Mão – Mùi ngay ngày đầu năm mới để hóa giải, đón may mắn

Việc cần làm của 3 con giáp gặp Tam Tai 2026 Hợi – Mão – Mùi ngay ngày đầu năm mới để hóa giải, đón may mắn

Cùng chuyên mục

Bài văn khấn mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026 chuẩn nhất, giúp buôn may bán đắt, thu hút tài lộc, làm ăn hanh thông

Bài văn khấn mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026 chuẩn nhất, giúp buôn may bán đắt, thu hút tài lộc, làm ăn hanh thông

- 10 giờ trước

GĐXH - Bạn đang chuẩn bị mở cửa hàng đầu năm mới, nhưng chưa biết cúng khai trương buôn bán cần những gì để mọi việc hanh thông, thuận lợi? Dưới đây là những thông tin hữu ích độc giả có thể tham khảo.

Khám phá vật phẩm phong thủy giúp 12 con giáp rước may mắn năm 2026

Khám phá vật phẩm phong thủy giúp 12 con giáp rước may mắn năm 2026

- 10 giờ trước

GĐXH - Tìm hiểu về các vật phẩm phong thủy giúp 12 con giáp thu hút vận may trong năm 2026. Chọn lựa phù hợp để gia tăng thành công trong cuộc sống.

Những việc nên làm và kiêng kỵ vào mùng 3 Tết để có một năm mới suôn sẻ, tràn đầy may mắn và hạnh phúc

Những việc nên làm và kiêng kỵ vào mùng 3 Tết để có một năm mới suôn sẻ, tràn đầy may mắn và hạnh phúc

- 11 giờ trước

GĐXH - Mỗi ngày trong dịp Tết đều mang một ý nghĩa riêng, và ngày mùng 3 Tết cũng không ngoại lệ. Bên cạnh những hoạt động vui chơi, chúc tụng, cũng có những điều nên làm và kiêng kỵ trong ngày này để cầu mong một năm mới an lành, may mắn.

Vì sao có quan niệm kiêng cắt tóc ngày mùng 3 Tết?

Vì sao có quan niệm kiêng cắt tóc ngày mùng 3 Tết?

- 15 giờ trước

GĐXH - Đầu năm mới thường gắn liền với nhiều phong tục và tập quán mang ý nghĩa mong cầu về một năm mới an lành, sung túc. Trong số đó, việc kiêng kỵ cắt tóc vào những ngày đầu tháng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán được phổ biến ở nhiều nơi.

Vì sao lời chúc 'An hòa' có giá trị hơn mọi lời chúc tài lộc năm mới?

Vì sao lời chúc 'An hòa' có giá trị hơn mọi lời chúc tài lộc năm mới?

- 23 giờ trước

GĐXH – Năm mới, giữa rất nhiều điều để cầu chúc thì có lẽ lời cầu chúc an hòa trong nhà vẫn là điều đáng giữ nhất. Một lời nói có sự ghi nhận, thấu hiểu nhiều khi có giá trị hơn mọi lời chúc tài lộc.

Từ mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026: Làm lễ hóa vàng vào giờ nào để tránh hao tài, đón vận may?

Từ mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026: Làm lễ hóa vàng vào giờ nào để tránh hao tài, đón vận may?

- 1 ngày trước

GĐXH – Từ ngày mùng 3 Tết trở ra, nhiều gia đình đã thực hiện lễ hóa vàng. Dưới đây là các khung giờ được nhiều gia đình tham khảo để tiến hành nghi lễ, cầu mong may mắn và tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026.

Đầu năm có nên mua vàng không?

Đầu năm có nên mua vàng không?

- 1 ngày trước

GĐXH - Đầu năm mới chúng ta luôn có những điều cấm kỵ như không được quét nhà, đổ rác vào mùng một. Hoặc những điều tăng thêm may mắn như việc đi mua muối. Vậy có nên mua vàng đầu năm hay không? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây.

Kiêng kỵ đầu năm mới để gia tăng vận khí và tài lộc

Kiêng kỵ đầu năm mới để gia tăng vận khí và tài lộc

- 2 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm xưa, vào đầu năm mới cần kiêng kỵ một số điều để tránh xui xẻo, đem lại những điều tốt đẹp cho cả năm. Theo dõi ngay những điều kiêng kỵ đầu năm mới dưới đây để có một năm mới hanh thông, nhiều tài lộc, may mắn, an lành.

Giờ đẹp và hướng xuất hành mùng 3 Tết 2026 cho năm Bính Ngọ thịnh vượng

Giờ đẹp và hướng xuất hành mùng 3 Tết 2026 cho năm Bính Ngọ thịnh vượng

- 2 ngày trước

GĐXH – Mùng 3 Tết Bính Ngọ rơi vào ngày 19/02/2026 dương lịch. Mọi người có thể tham khảo giờ đẹp và hướng xuất hành dưới đây để mọi việc hanh thông.

Biệt thự ngập hoa đón Tết của Midu

Biệt thự ngập hoa đón Tết của Midu

Không gian sống - 2 ngày trước

GĐXH - Diễn viên Midu khoe không gian biệt thự ngập hoa đào, mộc lan, tuyết mai, hoàn tất việc trang hoàng nhà cửa sẵn sàng đón Tết.

Xem nhiều

Từ mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026: Làm lễ hóa vàng vào giờ nào để tránh hao tài, đón vận may?

Từ mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026: Làm lễ hóa vàng vào giờ nào để tránh hao tài, đón vận may?

GĐXH – Từ ngày mùng 3 Tết trở ra, nhiều gia đình đã thực hiện lễ hóa vàng. Dưới đây là các khung giờ được nhiều gia đình tham khảo để tiến hành nghi lễ, cầu mong may mắn và tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026.

Chọn giờ và hướng xuất hành đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc

Chọn giờ và hướng xuất hành đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc

Đời sống
Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biết

Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biết

Giờ đẹp và hướng xuất hành mùng 3 Tết 2026 cho năm Bính Ngọ thịnh vượng

Giờ đẹp và hướng xuất hành mùng 3 Tết 2026 cho năm Bính Ngọ thịnh vượng

Cách cúng rước ông bà, tổ tiên về ăn Tết và những lưu ý quan trọng

Cách cúng rước ông bà, tổ tiên về ăn Tết và những lưu ý quan trọng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top