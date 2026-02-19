Giờ đẹp và hướng xuất hành mùng 4 Tết 2026 cho tài lộc thịnh vượng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Từ mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026: Làm lễ hóa vàng vào giờ nào để tránh hao tài, đón vận may? GĐXH – Từ ngày mùng 3 Tết trở ra, nhiều gia đình đã thực hiện lễ hóa vàng. Dưới đây là các khung giờ được nhiều gia đình tham khảo để tiến hành nghi lễ, cầu mong may mắn và tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026.

Giờ đẹp xuất hành mùng 4 Tết Bính Ngọ

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các giờ xuất hành đẹp trong ngày 4 Tết Bính Ngọ có thể lựa chọn: Mão (5h-7h), Tị (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Theo quan niệm truyền thống, những ngày đầu năm mọi người có thể chọn đi lễ chùa đầu năm, thăm hỏi họ hàng, làm việc thiện... Việc chọn giờ đẹp và hướng cát lành giúp cho việc đi lại thuận lợi, công việc được may mắn.

Ảnh minh họa

Khung giờ xuất hành đầu năm 2026 thuận lợi theo Lý Thuần Phong:

+ 1h00 -3h00 và 13h00 – 15h00: Tiểu cát mang lại may mắn và hòa hợp. Buôn bán phát đạt.

+ 5h00 – 7h00 và 17h00 – 19h00: Đại an tạo ra sự suôn sẻ và niềm vui.

+ 7h00 – 9h00 và 19h00 – 21h00: Tốc hỷ mang lại điều lành. Mọi sự diễn ra một cách thuận lợi, không cần phải lo lắng.

Theo cách xem ngày xuất hành theo Khổng Minh (đối với chuyến đi xa hoặc dài ngày), đây là ngày tốt, thuận lợi xuất hành, có quý nhân phù trợ, cầu tài như ý, tài lộc hanh thông.

Ngày được đánh giá rất tốt, thích hợp tiến hành những việc quan trọng như khai trương, mở hàng, xuất hành, khai bút đầu năm, đi lễ chùa, du xuân, chúc Tết hội họp.

Lưu ý: Các tuổi Ất Mùi, Tân Mùi, Kỷ Mùi, Ất Sửu, Tân Sửu, Kỷ Sửu xung với ngày, cần hạn chế xuất hành xa, đề phòng gặp bất trắc.

Hướng xuất hành tốt trong ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, hướng tốt trong ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ là hướng Tây Bắc và Đông Nam.Muốn cầu bình an vô sự, cát khánh nhân duyên vượng, gia đình đón hỷ tín trong năm Bính Ngọ 2026 thì xuất hành theo hướng Tây Bắc để gặp Hỷ Thần.

Còn muốn cầu tài lộc phát đạt, công danh học hành tấn tới, làm ăn thuận lợi thì đi theo hướng Đông Nam để gặp Thần Tài xin vía lành.

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người trẻ không còn quá nặng nề chuyện xem ngày giờ, nhưng vẫn giữ thói quen "khởi đầu đẹp". Việc ra khỏi nhà với tâm thế tích cực đều có thể là ngày lành.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

