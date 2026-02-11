Ý nghĩa cây quất ngày Tết không phải ai cũng biết
GĐXH - Cây quất ngày Tết không chỉ là vật trang trí mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về tài lộc, thịnh vượng và may mắn.
Sự tích về cây quất ngày Tết
Theo truyện cổ tích Việt Nam, cây quất ngày Tết gắn liền với câu chuyện về một chiến binh tài ba tên là Quất Giỏi, nổi tiếng với kỹ năng quất roi điêu luyện.
Sau khi lập công lớn trong một trận chiến, ông được vua ban thưởng một cây chanh đặc biệt có quả màu vàng óng ánh rực rỡ.
Từng cành cây chanh vàng khi cắm xuống đã làm tan biến không khí lạnh lẽo, âm u của mùa đông. Từ đó, người dân đã lấy tên của ông để gọi cây này, và cái tên "cây Quất" ra đời.
Ý nghĩa cây quất ngày Tết
Tượng trưng cho sự sung túc và may mắn
Theo âm Hán Việt, từ "quất" gần giống với từ "cát" trong "cát tường", biểu thị sự may mắn và an lành.
Quả quất chín vàng, tròn đầy được xem là biểu tượng của tiền bạc và hạnh phúc, mang đến tài lộc và phúc khí cho gia đình trong năm mới.
Tượng cho sự sinh sôi và phát triển
Cây quất có khả năng sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ, ra hoa kết trái quanh năm, là biểu tượng cho sự sinh sôi, nảy nở và một tương lai tươi sáng.
Biểu trưng cho sự hòa hợp và cân bằng trong gia đình
Cây quất được coi là loại cây hội tụ đầy đủ các yếu tố ngũ hành: kim (hoa trắng), mộc (thân cây), thủy (lá xanh đậm), hỏa (quả chín), thổ (đất trồng).
Sự cân bằng hài hòa này mang đến nguồn năng lượng tích cực, tượng trưng cho sự viên mãn và thịnh vượng.
Cách chọn quất chơi Tết
Tán lá xanh, mượt, đều
Một cây quất đẹp là cây có tán lá xanh mướt, không bị vàng úa, héo úa. Lá phải có màu xanh tự nhiên, không bị sâu bệnh và phân bố đều trên các cành. Tán cây cân đối, không bị lệch, không có cành nào quá dài hoặc quá ngắn.
Nhận biết cây quất khỏe
Những cây quất khỏe mạnh là những cây sai trĩu quả chín đều, không bị sâu bệnh và lá xanh mướt, cành cây cứng cáp.
Khi chọn mua cây quất ngày Tết, lưu ý cần quan sát thật kỹ những đặc điểm trên để xác định cây quất tốt.
Thân cây khỏe, không bị sâu
Thân cây là bộ phận quan trọng, quyết định đến sự phát triển của cây. Do đó, nên chọn những cây có thân thẳng, không bị cong queo, không có dấu hiệu bị sâu bệnh, nấm mốc. Vỏ cây phải mịn màng, không bị sần sùi, bong tróc.
Lưu ý khi chăm sóc quất dịp Tết
Cây quất cần ánh sáng tự nhiên để quang hợp và phát triển. Bạn nên đặt cây ở những nơi có nhiều ánh sáng như gần cửa sổ hoặc ban công. Tránh đặt cây ở những nơi tối tăm, ẩm thấp hoặc có gió lùa mạnh.
Cây quất không yêu cầu tưới nước quá nhiều, vì đất quá ẩm sẽ gây thối rễ. Cần kiểm tra độ ẩm của đất thường xuyên và chỉ tưới khi đất trên mặt chậu khô, tần suất khoảng 2 – 3 ngày một lần. Vào những ngày lạnh, giảm lượng nước tưới để tránh cây bị ngập úng.
Trong quá trình chăm sóc, nên thường xuyên cắt tỉa những cành lá khô héo, sâu bệnh để cây có thể tập trung dinh dưỡng nuôi các cành khỏe mạnh. Việc cắt tỉa cũng giúp cây duy trì dáng vẻ cân đối và trở nên bắt mắt hơn.
Cây quất ưa môi trường nhiều ánh sáng và nhiệt độ ấm áp. Tránh để cây ở nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.
Khi trời trở lạnh, bạn có thể sử dụng lưới che chuyên dụng để bảo vệ cây, hoặc di chuyển cây vào trong nhà để giữ ấm.
