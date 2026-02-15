Danh sách tuổi xông nhà cho từng tuổi và con giáp năm 2026 để đón tài lộc, may mắn cho gia đình

Khung giờ đẹp cúng tất niên 2026 để đón năm mới tài lộc, vạn sự như ý GĐXH - Cúng tất niên là một phong tục cổ truyền của nhiều gia đình mỗi khi Tết đến Xuân về. Dưới đây chuyên gia phong thủy gợi ý thời điểm tốt để cúng tất niên đón năm mới 2026 tài lộc, vạn sự như ý.

1. Tuổi xông đất xông nhà xông công ty hợp tuổi Tý

Tuổi Canh Tý 1960 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Ất Mùi 1955 (Tốt), Nhâm Dần 1962 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Tân Tỵ 2001 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Trung bình)

Tuổi Nhâm Tý 1972 hợp các tuổi sau xông đất xông nhà xông công ty:

Đinh Mùi 1967 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Giáp Thân 2004 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá)

Tuổi Giáp Tý 1984 hợp các tuổi sau xông đất xông nhà xông công ty:

Giáp Thân 2004 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Tân Tỵ 2001 (Khá)

Tuổi Bính Tý 1996 hợp các tuổi sau xông đất xông nhà xông công ty:

Tân Hợi 1971 (Tốt), Mậu Tuất 1958 (Tốt), Mậu Thìn 1988 (Tốt), Đinh Sửu 1997 (Khá), Tân Tỵ 2001 (Tốt), Ất Mùi 1955 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá).

Tuổi Mậu Tý 1948 hợp các tuổi sau xông đất xông nhà xông công ty:

Mậu Tuất 1958 (Tốt), Mậu Thìn 1988 (Tốt), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Qúy Mùi 2003 (Khá), Mậu Thân 1968 (Trung bình).

2.Tuổi xông đất xông nhà xông công ty hợp tuổi Sửu

Tuổi Tân Sửu 1961 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Tân Tỵ 2001 (Tốt), Nhâm Dần 1962 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Bính Dần 1986 (Tốt), Nhâm Thân 1992 (Khá), Qúy Dậu 1993 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Trung bình).

Tuổi Quý Sửu 1973 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Tân Dậu 1981 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Nhâm Ngọ 2002 (Khá), Ất Dậu 2005 (Khá), Giáp Thân 2004 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Bính Thân 1956 (Trung Bình), Qúy Tỵ 1953 (Khá).

Tuổi Ất Sửu 1985 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Nhâm Thân 1992 (Khá), Quý Dậu 1993 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Giáp Thân 2004 (Khá), Ất Dậu 2005 (Trung Bình), Đinh Hợi 2007 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Tốt), Mậu Thân 1968 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Quý Tỵ 1953 (Trung bình).

Tuổi Đinh Sửu 1997 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Tân Tỵ 2001 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 ( Khá), Nhâm Dần 1962 (Tốt), Tân Dậu 1981 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Giáp Ngọ 1954 ( Khá).

Tuổi Kỷ Sửu 1949 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Đinh Dậu 1957 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Tân Dậu 1981 (Tốt), Bính Dần 1986 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Tốt), Mậu Dần 1998 (Trung Bình), Nhâm Ngọ 2002 (Khá).

3. Tuổi xông đất xông nhà xông công ty hợp tuổi Dần

Tuổi Canh Dần 1950 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Nhâm Thìn 1952 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Trung Bình), Đinh Mùi 1967 (Khá), Quý Sửu 1973 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Quý Hợi 1983 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Tốt), Quý Mùi 2003 (Khá), Ất Dậu 2005 (Tốt).

Tuổi Nhâm Dần 1962 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Đinh Mùi 1967 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Quý hợi 1983 (Khá), Ất Sửu 1985 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Tốt), Quý Dậu 1993 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), ẤT Dậu 2005 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Bính Tuất 2006 (Khá).

Tuổi Giáp Dần 1974 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Tân Dậu 1981 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá), Ất Sửu 1985 (Tốt), Mậu Thìn 1988 (Trung Bình), Quý Dậu 1993 (Tốt), Đinh Sửu 1997 (Khá), Ất Dậu 2005 (Khá), Quý Sửu 1973 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Trung Bình), Ất Mùi 1955 (Tốt), Giáp Ngọ 1954 (Khá).

Tuổi Bính Dần 1986 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Tân Dậu 1981 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Bính Thần 1976 (Khá), Quý Sửu 1973 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Tốt), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Bính Tuất 2006 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Quý Mùi 2003 (Khá).

Tuổi Mậu Dần 1998 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Bính Tuất 2006 (Khá), Đinh Hợi 2007 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Ất Sửu 1985 (Trung Bình), Kỷ Mùi 1979 (Tốt), Bính Thìn 1976 (Khá), Tân Hợi 1971 (Trung Bình), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Tốt), Ất Mùi 1955 (Khá), Quý Dậu 1993 (Khá).

4.Tuổi xông đất xông nhà xông công ty hợp tuổi Mão

Tuổi Tân Mão 1951 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Quý Tỵ 1953 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Khá), Quý Sửu 1973 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Nhâm Tuất 1982 ( Tốt), Quý Hợi 1983 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Quý Mùi 2003 (Khá), Giáp Thân 2004 (Tốt).

Tuổi Quý Mão 1963 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Nhâm Dần 1962 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Tân Mùi 1991 (Tốt), Nhâm Thân 1992 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Trung Bình), Mậu Dần 1998 (Tốt), 2001 Tân Tỵ (Khá), Bính Tuất 2006 (Khá), Giáp Thân 2004 (Khá), Tân Sửu 1961 (Tốt), Ất Mùi 1955 (Khá).

Tuổi Ất Mão 1975 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Quý Hợi 1983 (Khá), ẤT Sửu 1985 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Tốt), Đinh Sửu 1997 (Khá), Quý Mùi 2003 (Khá), Giáp Thân 2004 (Tốt), Quý Sửu 1973 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Tốt), Mậu Tuất 1958 (Khá), Ất Mùi 1955 (Tốt), Mậu Tuất 1958 (Tốt), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Quý Tỵ 1953 ( Khá).

Tuổi Đinh Mão 1987 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Bính Dần 1986 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Bính Tuất 2006 (Khá), Đinh Hợi 2007 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Tốt), Mậu Tuất 1958 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá).

Tuổi Kỷ Mão 1999 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Tân Tỵ 2001 (Khá), Bính Tuất 2006 (Khá), Đinh Hợi 2007 (Khá), 1998 Mậu Dần (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Nhâm Thân 1992(Khá), 1986 Bính Dần (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Tân Hợi 1971 Tốt), Nhâm Dần 1962 (Khá), Mậu Thân 1968 ( Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), 1956 Bính Thân (Khá).

5. Tuổi xông đất xông nhà xông công ty hợp tuổi Thìn

Tuổi Canh Thìn 1940 - 2000 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Tân Tỵ 2001 (Khá), Ất Dậu 2005 (Khá), Đinh Hợi 2007 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Quý Dậu 1993 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Quý Hợi 1983 (Trung Bình), Tân Dậu Đinh Tỵ 1977 (Tốt), Nhâm Dần 1962 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Tân Tỵ 2001 (Khá), Giáp Thân 2004 (Khá), Ất Dậu 2005 (Khá), Mậu Thân 1968 (Trung bình).

Tuổi Nhâm Thìn 1952 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Quý Tỵ 1953 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), 1983 Quý Hợi (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), 1993 Quý Dậu (Khá), Tân Tỵ 2001 (Khá), Giáp Thân 2004 ( Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá).

Tuổi Giáp Thìn 1964 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Bính Thân 1956 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Đinh Hợi 2007 (Khá).

Tuổi Bính Thìn 1976 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Đinh Tỵ 1977 (Khá), Tân Hợi 1971 (Tốt), Mậu Thân 1968 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Tốt), Đinh Dậu 1957 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), Đinh Hợi 2007 (Khá), Tân Tỵ 2001 (Tốt), Tân Dậu 1981 (Trung bình), Bính Dần 1986 ( Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Tốt), Ất Hợi 1995 (Khá).

Tuổi Mậu Thìn 1988 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Kỷ Tỵ 1989 (Tốt), Bính Dần 1986 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Đinh Tỵ 1977 Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Giáp Thân 2004 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Trung bình), Đinh Dậu 1957 (Trung Bình), Bính Thân 1956 (Trung bình), Quý Tỵ 1953 (Tốt), Bính Dần 1986 (Trung bình), Ất Hợi 1995 ( Trung Bình).

6. Tuổi xông đất xông nhà xông công ty hợp tuổi Tỵ

Tuổi Tân Tỵ 1941 – 2001 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Bính Tuất 2006 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Quý Dậu 1993 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Trung bình), Bính Thìn 1976 (Tốt), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Trung Bình), Nhâm Thìn 1952 (Trung Bình).

Tuổi Quý Tỵ 1953 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Nhâm Thìn 1952 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Quý Sửu 1973 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá), Quý Dậu 1993 (Khá), Quý Mùi 2003 (Khá), Ất Dậu 2005 (Khá).

Tuổi Ất Tỵ 1965 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Giáp Thìn 1964 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Quý Sửu 1973 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá), Giáp Tuát 1994 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Tốt), Qúy Mùi 2003 (Khá), Ất Mùi 1955 (Trung bình).

Tuổi Đinh Tỵ 1977 hợp các tuổi sau xông đất xông nhà xông công ty:

Bính Thìn 1976 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Tốt), Đinh Dậu 1957 (Khá), Ất Mùi 1955 (Tốt), Ất Sửu 1985 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Trung bình), Bính Tuất 2006 ( Khá), Giáp Tuất 1994 Tốt), Tân Mùi 1991 (Trung Bình).

Tuổi Kỷ Tỵ 1989 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Mậu Thìn 1988 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Tốt), Giáp Thìn 1964 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Khá), Nhâm Thìn 1952 ( Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Bính Tuất 2006 (Trung Bình), Quý Mùi 2003 (Trung Bình), Giáp Tuất 1994 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Trung bình).

7. Tuổi xông đất xông nhà xông công ty hợp tuổi Ngọ

Tuổi Canh Ngọ 1990 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Tân Mùi 1991 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Tốt), Tân Sửu 1961 (Khá), Ất Mùi 1955 (Tốt), Nhâm Dần 1962 (Tốt), Tân Hợi 1971 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Ất Hợi 1995 ( Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Tân Tỵ 2001 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Đinh Hợi 2007 (Khá).

Tuổi Nhâm Ngọ 1942 – 2002 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Đinh Mùi 1967 (Tốt), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), 1989 Kỷ Tỵ (Khá), 1991 Tân Mùi (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Qúy Mùi 2003 (Khá), Giáp Thân 2004 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Trung Bình).

Tuổi Giáp Ngọ 1954 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Ất Mùi 1955 (Tốt), Đinh Mùi 1967 (Tốt), Nhâm Dần 1962 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Khá), Tân Sửu 1961 ( Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Đinh Hợi 2007 (Khá), Tân Tỵ 2001 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Trung Bình).

Tuổi Bính Ngọ 1966 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Đinh Mùi 1967 (Tốt), Quý Hợi 1983 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Tốt), Ất Mùi 1955 (Tốt), Tân Hợi 1971 (Tốt), Tân Tỵ 2001 (Tốt), Qúy Mùi 2003 (Tốt), Giáp Thân 2004 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá).

Tuổi Mậu Ngọ 1978 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Kỷ Mùi 1979 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Tốt), Kỷ Hợi 1959 ( Khá), Quý Mùi 2003 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Bính Thân 1956 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Quý Sửu 1973 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Bính Tuất 2006 (Khá), Đinh Hợi 2007 (Khá).

8. Tuổi xông đất xông nhà xông công ty hợp tuổi Mùi

Tuổi Tân Mùi 1991 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Tân Hợi 1971 (Tốt), Nhâm Dần 1962 (Khá), Tân Tỵ 2001 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Quý Dậu 1993 ( Khá), Ất Hợi 1995 ( Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Trung bình), Mậu Thân 1968 ( Khá), Ất Tỵ 1965 ( Khá), Bính Thân 1956 ( Khá).

Tuổi Quý Mùi 1943 - 2003 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Nhâm Ngọ 2002 (Khá), Quý Tỵ 1953 (Khá), Giáp Thân 2004 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Bính Dần 1986 (Trung Bình), Ất Tỵ 1965 (Trung Bình), Bính Thân 1956 (Trung Bình).

Tuổi Ất Mùi 1955 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Giáp Ngọ 1954 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Hợi 1947 2007 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Trung bình), Quý Tỵ 1953 (Trung Bình), Giáp Thân 2004 (Trung Bình), Quý Hợi 1983 (Trung Bình).

Tuổi Đinh Mùi 1967 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Nhâm Dần 1962 (Tốt), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Tốt), Tân Tỵ 2001 (Khá), Giáp Thân 2004 (Khá), Ất Dậu 2005 (Khá), Tân Dậu 1981 (Trung Bình).

Tuổi Kỷ Mùi 1979 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Đinh Tỵ 1977 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Tốt), Bính Thân 1956 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Đinh Hợi 2007 (Khá), Nhâm Ngọ 2002 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá).

9. Tuổi xông đất, xông nhà, xông công ty hợp tuổi Thân

Tuổi Canh Thân 1980 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Nhâm Thìn 1952 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Khá), Quý Sửu 1973 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Tân Dậu 1981 ( Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Trung bình), Đinh Sửu 1997 ( Khá), Quý Mùi 2003 (Khá), Ất Dậu 2005 (Khá).

Tuổi Nhâm Thân 1992 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Ất Dậu 2005 (Khá), Quý Dậu 1993 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Trung Bình), Tân Sửu 1961 (Khá), Bính Tuất 2006 (Trung Bình), Đinh Sửu 1997 (Trung Bình).

Tuổi Giáp Thân 1944- 2004 hợp các tuổi sau xông đất xông nhà xông công ty:

Ất Dậu 2005 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Quý Dậu 1993 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Ất Mùi 1955 (Tốt), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Quý Sửu 1973 (Trung Bình).

Tuổi Bính Thân 1956 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Đinh Dậu 1957 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Tốt), Tân Sửu 1961 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Tốt), Tân Dậu 1981 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Qúy Mùi 2003 (Khá), Ất Mùi 1955 (Trung bình), Bính Tuất 1946 (Trung Bình), Quý Sửu 1973 ( Trung Bình).

Tuổi Mậu Thân 1968 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Kỷ Dậu 1969 (Khá), Tân Sửu 1961 ( Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Ất Mùi 1955 (Tốt), Bính Thìn 1976 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Bính Tuất 2006 ( Khá).

10. Tuổi xông đất xông nhà xông công ty hợp tuổi Dậu

Tuổi Tân Dậu 1981 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Quý Mùi 2003 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Trung bình), Qúy Tỵ 1953 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Quý Sửu 1973 (Trung Bình), Mậu Thân 1968 (Trung Bình), Giáp Thìn 1964 (Trung Bình), Giáp Tuất 1994 (Trung Bình), Tân Tỵ 2001 (Trung Bình).

Tuổi Quý Dậu 1993 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Mậu Thân 1968 (Tốt), Mậu Dần 1968 (Tốt), Tân Sửu 1961 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Tân Tỵ 2001 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Qúy Tỵ 1953 (Trung bình), Nhấm Thìn 1952 (Trung bình), Ất Sửu 1985 (Trung bình), Đinh Sửu 1997 (Trung bình), Giáp Thân 2004 (Trung bình).

Tuổi Ất Dậu 1945 - 2005 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Giáp Thân 2004 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Quý Hợi 1983 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Tốt), Ất Mùi 1955 (Tốt), Mậu Tuất 1958 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá).

Tuổi Đinh Dậu 1957 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Bính Thân 1956 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Mậu Thân 1968 (Trung Bình), Bính Thìn 1976 (Trung Bình), Đinh Tỵ 1977 (Trung Bình), Bính Dần 1986 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Tốt), Giáp Tuất 1994 (Khá), Ất Hợi 1995 (Khá), Mậu Dần 1998 (Trung Bình), Canh Dần 1950 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá), Ất Mùi 1955 (Trung bình), Nhâm Dần 1962 (Trung bình)

Tuổi Kỷ Dậu 1969 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Mậu Thân 1968 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Bính Thìn 1976 (Tốt), Đinh Tỵ 1977 ( Khá), Bính Dần 1986 (Tốt), Kỷ Mùi 1979 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Tốt), Mậu Dần 1998 (Khá), Tân Tỵ 2001 (Tốt), Bính Tuất 2006 (Khá), Đinh Hợi 2007 (Trung Bình), Nhâm Dần 1962 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Tân Sửu 1961 ( Khá), Bính Thân 1956 ( Khá).

11. Tuổi xông đất xông nhà xông công ty hợp tuổi Tuất

Tuổi Canh Tuất 1970 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Tân Hợi 1971 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Tốt), Quý Hợi 1983 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Quý Dậu 1993 (Khá), Mậu Dần 1998 (Tốt), Tân Tỵ 2001 (Khá), Ất Dậu 2005 (Trung Bình), Đinh Hợi 2007 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Tốt), Mậu Thân 1968 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Quý Tỵ 1953 ( Trung Bình).

Tuổi Nhâm Tuất 1982 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Quý Hợi 1983 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Quý Dậu 1993 (Khá), Tân Tỵ 2001 (Khá), Giáp Thân 2004 (Khá), Ất Dậu 2005 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Tốt), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Quý Tỵ 1953 ( Khá).

Tuổi Giáp Tuất 1994 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Ất Hợi 1995 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Nhâm Ngọ 2002 (Khá), Đinh Hợi 2007 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Tốt), Bính Dần 1986 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Tốt), Nhâm Dần 1962 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Đinh Dậu 1957 ( Khá), Bính Thân 1956 (Khá).

Tuổi Bính Tuất 1946 - 2006 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Đinh Hợi 2007 (Khá), Tân Tỵ 2001 (Tốt), Mậu Dần 1998 (Khá), Ất Hợi 1995 (Tốt), Quý Dậu 1993 (Khá), Bính Dần 1986 (Tốt), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Tân Hợi 1971 (Tốt), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Tốt), Đinh Dậu 1957 (Tốt), Bính Thân 1956 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá).

Tuổi Mậu Tuất 1958 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Kỷ Hợi 1959 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Quý Hợi 1983 (Tốt), Bính Dần 1986 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Tốt), Ất Hợi 1995 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Ất Dậu 2005 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Bính Thân (Khá), Quý Tỵ 1953 (Khá).

12. Tuổi xông đất xông nhà xông công ty hợp tuổi Hợi

Tuổi Tân Hợi 1971 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Bính Thìn 1976 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Tân Mùi 1991 (Tốt), Quý Dậu 1993 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Ất Dậu 2005 (Khá), Bính Tuất 2006 (Tốt), Kỷ Dậu 1969 (Tốt), Nhâm Dần 1962 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Trung bình).

Tuổi Quý Hợi 1983 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Nhâm Tuất 1982 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Tốt), Mậu Tuất 1958 (Khá), Ất Mùi 1955 (Tốt), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), ẤT Sửu 1985 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Trung Bình), Quý Dậu 1993 (Khá), Quý Mùi 2003 (Khá), Ất Dậu 2005 (Khá).

Tuổi Ất Hợi 1995 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Giáp Tuất 1994 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Quý Mùi 2003 (Khá), Bính Tuất 2006 (Khá), Mậu Thìn 1988 (Khá), Bính Dần 1986 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Trung Bình), Bính Thìn 1976 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Tốt), Ất Mùi 1955 (Khá).

Tuổi Đinh Hợi 1947 - 2007 hợp các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Bính Tuất 2006 (Khá), Mậu Dần 1998 ( Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá), Tân Mùi 1991 (Trung Bình), Bính Dần 1986 (Khá), Ất Sửu 1985 (Trung Bình), Kỷ Mùi 1979 (Tốt), Bính Thìn 1976 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Trung Bình), Mậu Tuất 1958 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá).

Tuổi Kỷ Hợi 1959 hợ p các tuổi sau xông đất, xông nhà, xông công ty:

Mậu Tuất 1958 (Khá), Tân sửu 1961 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Tốt), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Bính Thìn 1976 (Trung Bình), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Tân Dậu 1981 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Bính Dần 1986 ( Trung Bình), Mậu Thìn 1988 (Khá), Tân Mùi 1991 (Trung Bình), Giáp Tuất 1994 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Mậu Dần 1998 (Trung Bình), Qúy Mùi 2003 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Trung Bình), Ất Mùi 1955 (Khá).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

5 việc nên làm trong những ngày tất niên để khởi đầu năm mới Bính Ngọ 2026 hanh thông, tài lộc GĐXH - Trong tâm thức người Việt, ngày tất niên không chỉ khép lại một năm cũ mà còn mở ra cánh cửa tinh thần cho năm mới. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nếu muốn năm mới khởi đầu trọn vẹn, dưới đây là 5 việc quan trọng nên thực hiện.