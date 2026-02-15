Mới nhất
Cách cúng rước ông bà, tổ tiên về ăn Tết và những lưu ý quan trọng

Chủ nhật, 13:01 15/02/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Cúng rước ông bà tổ tiên ngày 30 Tết không chỉ là phong tục truyền thống mà còn là nét đẹp đặc trưng trong văn hóa người Việt. Nó thể hiện sự biết ơn và tưởng nhớ của con cháu đối với công lao của ông bà, tổ tiên.

Gợi ý một số cách cúng rước ông bà, tổ tiên về ăn Tết

Gia chủ có thể mời ông bà, tổ tiên về ăn Tết bằng hai cách cúng được sử dụng phổ biến hiện nay. Theo đó, hai cách cúng này cụ thể như sau:

Cách thứ nhất: Con cháu làm mâm cỗ mặn và dâng cúng lên gia tiên vào trưa ngày 30 Tết. Khi khấn vái, gia chủ sẽ mời đích danh cũng như đúng tên tuổi của các cụ về để dự hưởng hoa hoa quả và đón Tết tại gia.

Cách thứ hai: Vào chiều ngày 30 Tết, gia chủ và những người thân trong gia đình sẽ ra mộ tổ tiên, tiến hành dọn dẹp, sửa sang, đồng thời thắp hương khấn vái để mời ông bà, gia tiên về nhà đón Tết cùng con cháu.

Sau khi đã hoàn thành nghi lễ cúng rước ông bà, tổ tiên về ăn tết tại gia, cả gia đình sẽ quây quần bên nhau để ăn bữa cơm tất niên đầm ấm, vui vẻ.

Cách cúng rước ông bà, tổ tiên về ăn Tết và những lưu ý quan trọng - Ảnh 1.

Con cháu làm mâm cỗ mặn và dâng cúng lên gia tiên vào trưa ngày 30 Tết. Khi khấn vái, gia chủ sẽ mời đích danh cũng như đúng tên tuổi của các cụ về để dự hưởng hoa hoa quả và đón Tết tại gia.

Theo đó, trong tất cả những ngày Tết, trên bàn thờ gia tiên luôn luôn có sự hiện diện của ông bà, tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu.

Vì vậy, gia chủ phải chú ý luôn giữ cho hương không bị tắt, nến phải được thắp từ chiều ngày 30 Tết. Bên cạnh đó, gia chủ nên nhớ chỉ dùng hương vòng hoặc hương sào để giữ không khí ấm cúng, vui vẻ cho gia đình trong ngày Tết.

Lưu ý khi tiến hành cúng rước ông bà, tổ tiên trong ngày 30 Tết

Trước khi làm mâm cơm cúng ông bà, tổ tiên ngày 30 Tết ở nhà, gia chủ cần lên mộ dọn dẹp và thắp hương để mời gia tiên, ông bà cũng như những người đã khuất trong gia đình về ăn Tết.

Khi chuẩn bị tiến hành cúng rước ông bà vào ngày 30 Tết, gia chủ nên lau dọn sạch sẽ nhà cửa, đồng thời dọn dẹp bàn thờ một cách tươm tất nhất.

Cùng với đó, người đại diện trực tiếp làm lễ phải tắm rửa sạch sẽ, quần áo kín đáo, gọn gàng để thể hiện sự thành kính, trang nghiêm đối với các bậc bề trên.

Mâm cỗ cần chuẩn bị cho buổi cúng rước ông bà, tổ tiên về ăn tết

Không có một quy định cụ thể nào về việc sắp xếp bàn thờ để làm lễ cúng ông bà, tổ tiên trong ngày 30 Tết. Do đó, gia đình có thể linh hoạt và tùy thuộc vào khả năng kinh tế của mình để chuẩn bị một bàn cúng phong cách và đầy đủ nhất.

Cách cúng rước ông bà, tổ tiên về ăn Tết và những lưu ý quan trọng - Ảnh 2.

Mâm lễ mặn (trong đó sẽ bao gồm gà, nem rán, thịt lợn, bát canh và các món xào khác); Vàng mã; Nến hoặc đèn dầu; Hoa tươi; Hoa quả tươi: Người Việt sẽ thường sử dụng mâm ngũ quả.

Dù có sắp xếp bàn thờ theo cách nào nhưng trong lễ cúng ông bà vào ngày cuối cùng của năm sẽ thường có những món ăn quen thuộc sau:

Mâm lễ mặn (trong đó sẽ bao gồm gà, nem rán, thịt lợn, bát canh và các món xào khác); Vàng mã; Nến hoặc đèn dầu; Hoa tươi; Hoa quả tươi: Người Việt sẽ thường sử dụng mâm ngũ quả.

Ngoài ra, tùy vào tục lệ riêng của từng vùng miền mà gia chủ có thể thay đổi hoặc thêm bớt món ăn sao cho phù hợp và thể hiện lòng thành kính nhất đối với ông bà, tổ tiên.

Để thực hiện mâm cúng một cách đầy đủ và tốt nhất, bạn có thể sử dụng những món đồ gia dụng thông minh. Những món đồ này vừa giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc làm mâm cúng vừa giúp đảm bảo an toàn cho bạn.

Thời điểm đọc văn khấn cúng rước ông bà

Theo phong tục truyền thống của người Việt, trong bữa cơm chiều cuối cùng của năm, mọi gia đình thường bắt đầu chuẩn bị mâm cỗ tất niên để thể hiện sự đoàn viên và ấm cúng trong gia đình. Cùng lúc đó, họ sẽ mời gọi ông bà và tổ tiên về nhà để cùng nhau chia vui trong bữa ăn Tết.

Cách cúng rước ông bà, tổ tiên về ăn Tết và những lưu ý quan trọng - Ảnh 3.

Khi mâm cỗ cúng đã được chuẩn bị xong, gia chủ sẽ thắp hương và đọc văn khấn gia tiên. Sau đó, mọi thành viên trong gia đình thực hiện lễ vái.

Mâm cỗ tất niên thường được đặt tại một bàn nhỏ ở phía dưới, trong khi trên bàn thờ chính chỉ đặt hoa tươi, mâm ngũ quả và một số ít tiền vàng mang tính tượng trưng.

Khi mâm cỗ cúng đã được chuẩn bị xong, gia chủ sẽ thắp hương và đọc văn khấn gia tiên. Sau đó, mọi thành viên trong gia đình thực hiện lễ vái. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Cách cúng rước ông bà, tổ tiên về ăn Tết và những lưu ý quan trọng - Ảnh 4.Kiêng kỵ trong mâm cơm Việt: Bí quyết giữ gìn truyền thống

GĐXH - Trong văn hóa người Việt từ xưa tới nay, bữa ăn không chỉ là nơi nuôi dưỡng thể chất mà còn là không gian thể hiện sự kết nối, tôn trọng giữa các thành viên trong gia đình.



