Đầu năm có nên mua vàng không?

Mua vàng đầu năm có ý nghĩa gì?

Theo phong thủy, vàng từ xưa đến nay luôn có ý nghĩa tượng trưng cho sự mạnh mẽ, sự liên kết chặt chẽ với những giá trị tầm cao trong xã hội. Dù các loại tiền tệ mất giá, vàng luôn giữ được giá trị cao nhất của nó. Do đó vàng được xem là biểu tượng cho sự giàu có và quyền lực.

Chính vì vậy mua vàng vào ngày đầu của năm mới như rước lộc về nhà, giúp cả năm luôn no đủ, may mắn và làm ăn phát tài phát lộc hơn.

Người xưa quan niệm rằng những ngày đầu năm luôn có những điều cấm kỵ để tránh mang vận xui trong cả năm đó. Nhưng ngược lại vận may cũng tương tự như vậy. Truyền thống vào ngày đầu năm luôn mang một sự tin tưởng rằng việc đó sẽ đem đến may mắn cho cả năm.

Vì vậy nên những việc làm đem đến may mắn tài lộc vào ngày đầu năm là điều mà ai cũng muốn hướng đến, điển hình như việc mua vàng đầu năm. Dưới đây là những yếu tố mang đến vận may, tài lộc sung túc đầy nhà.

Điểm đặc biệt của vàng

Như chúng ta đã biết, vàng là một loại trang sức vô cùng quý hiếm, là mặt hàng có giá trị đối với Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung. Món kim loại vô cùng quý hiếm này có một màu vàng đặc trưng, ánh lên như một ánh hào quang tỏa sáng và càng đặc biệt hơn khi trong nhà sở hữu ánh sáng ấy vào ngày đầu năm. Vàng có tính chất bền vững theo thời gian.

Chính vì vậy mà phong thủy cũng cho rằng khi mua vàng vào ngày ngày đầu năm bạn như được tiếp nguồn năng lượng của sự thịnh vượng, tài lộc về gia đình nhà mình.

Ngày mồng một Tết, trong không khí du xuân ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười. Mua vàng mừng tuổi đầu năm hoặc làm món trang sức để tự tô điểm cho bản thân trong lúc du xuân là hành động mang nhiều giá trị truyền thống đầu năm rước lộc về nhà.

Đầu năm mua vàng đem đến tài lộc

Mỗi dịp đầu năm ta thường chi tiêu cho nhiều khoản khác nhau, đôi lúc ta sẽ chi quá số tiền mình có.

Vì vậy, khi bạn mua vàng đầu năm cất giữ, bạn đang tạo cho mình một thói quen của sự giàu có, không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền hơn mà mỗi năm trôi qua tài sản bạn lại tăng lên và điều đó sẽ kích thích tài lộc cho cả năm. Một lượng, một chỉ hay một kí thì vẫn là bao nhiêu, vẫn mang giá trị của riêng bản thân mình.

Một món kim loại vô cùng quý hiếm này, lại là thứ mà chúng ta có thể mua để cất giữ và tiết kiệm cho riêng bản thân mình. Và vàng càng không thể không hợp lí hơn khi ta thường nghe người xưa bảo rằng mua vàng để dành làm của.

Đó là một trong những lí do mà vàng không chỉ được mua vào ngày đầu năm, mà còn rất nhiều dịp lễ ở Việt Nam cũng thường dùng vàng để cất giữ như đám cưới, thôi nôi, đầy tháng…

Mua vàng đầu năm để sung túc cả năm

Như đã đề cập về truyền thống ông cha ta ngày xưa, việc mua vàng vào ngày Tết dường như gần trở thành một truyền thống không thể thiếu đối với người dân Việt Nam.

Nhà nhà người người ai cũng đều muốn một năm đầy ắp hạnh phúc và sung túc phát tài, việc mua vàng đối với họ là việc không thể thiếu.

Chẳng hạn như việc vào ngày đầu năm, bố mẹ chúng ta thường không cho quét nhà, vì như thế sẽ quét vận may cả năm đi mất. Tuy nhiên, họ lại ủng hộ việc mua vàng để có thể rước vận may cả năm vào nhà, và đó dường như trở thành một thói quen của người Việt Nam ta.

Mua vàng không quan trọng nhiều hay ít, ta chỉ cần rước lộc với một niềm tin rằng điều đó sẽ mang lại may mắn cả năm cho ta. Cũng vì lí do ấy mà nhiều gia đình chọn vàng là món để mừng tuổi những người lớn hơn.

Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.