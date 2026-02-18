Đầu năm có nên mua vàng không?
GĐXH - Đầu năm mới chúng ta luôn có những điều cấm kỵ như không được quét nhà, đổ rác vào mùng một. Hoặc những điều tăng thêm may mắn như việc đi mua muối. Vậy có nên mua vàng đầu năm hay không? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây.
Mua vàng đầu năm có ý nghĩa gì?
Theo phong thủy, vàng từ xưa đến nay luôn có ý nghĩa tượng trưng cho sự mạnh mẽ, sự liên kết chặt chẽ với những giá trị tầm cao trong xã hội. Dù các loại tiền tệ mất giá, vàng luôn giữ được giá trị cao nhất của nó. Do đó vàng được xem là biểu tượng cho sự giàu có và quyền lực.
Chính vì vậy mua vàng vào ngày đầu của năm mới như rước lộc về nhà, giúp cả năm luôn no đủ, may mắn và làm ăn phát tài phát lộc hơn.
Người xưa quan niệm rằng những ngày đầu năm luôn có những điều cấm kỵ để tránh mang vận xui trong cả năm đó. Nhưng ngược lại vận may cũng tương tự như vậy. Truyền thống vào ngày đầu năm luôn mang một sự tin tưởng rằng việc đó sẽ đem đến may mắn cho cả năm.
Vì vậy nên những việc làm đem đến may mắn tài lộc vào ngày đầu năm là điều mà ai cũng muốn hướng đến, điển hình như việc mua vàng đầu năm. Dưới đây là những yếu tố mang đến vận may, tài lộc sung túc đầy nhà.
Điểm đặc biệt của vàng
Như chúng ta đã biết, vàng là một loại trang sức vô cùng quý hiếm, là mặt hàng có giá trị đối với Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung. Món kim loại vô cùng quý hiếm này có một màu vàng đặc trưng, ánh lên như một ánh hào quang tỏa sáng và càng đặc biệt hơn khi trong nhà sở hữu ánh sáng ấy vào ngày đầu năm. Vàng có tính chất bền vững theo thời gian.
Chính vì vậy mà phong thủy cũng cho rằng khi mua vàng vào ngày ngày đầu năm bạn như được tiếp nguồn năng lượng của sự thịnh vượng, tài lộc về gia đình nhà mình.
Ngày mồng một Tết, trong không khí du xuân ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười. Mua vàng mừng tuổi đầu năm hoặc làm món trang sức để tự tô điểm cho bản thân trong lúc du xuân là hành động mang nhiều giá trị truyền thống đầu năm rước lộc về nhà.
Đầu năm mua vàng đem đến tài lộc
Mỗi dịp đầu năm ta thường chi tiêu cho nhiều khoản khác nhau, đôi lúc ta sẽ chi quá số tiền mình có.
Vì vậy, khi bạn mua vàng đầu năm cất giữ, bạn đang tạo cho mình một thói quen của sự giàu có, không chỉ giúp bạn tiết kiệm tiền hơn mà mỗi năm trôi qua tài sản bạn lại tăng lên và điều đó sẽ kích thích tài lộc cho cả năm. Một lượng, một chỉ hay một kí thì vẫn là bao nhiêu, vẫn mang giá trị của riêng bản thân mình.
Một món kim loại vô cùng quý hiếm này, lại là thứ mà chúng ta có thể mua để cất giữ và tiết kiệm cho riêng bản thân mình. Và vàng càng không thể không hợp lí hơn khi ta thường nghe người xưa bảo rằng mua vàng để dành làm của.
Đó là một trong những lí do mà vàng không chỉ được mua vào ngày đầu năm, mà còn rất nhiều dịp lễ ở Việt Nam cũng thường dùng vàng để cất giữ như đám cưới, thôi nôi, đầy tháng…
Mua vàng đầu năm để sung túc cả năm
Như đã đề cập về truyền thống ông cha ta ngày xưa, việc mua vàng vào ngày Tết dường như gần trở thành một truyền thống không thể thiếu đối với người dân Việt Nam.
Nhà nhà người người ai cũng đều muốn một năm đầy ắp hạnh phúc và sung túc phát tài, việc mua vàng đối với họ là việc không thể thiếu.
Chẳng hạn như việc vào ngày đầu năm, bố mẹ chúng ta thường không cho quét nhà, vì như thế sẽ quét vận may cả năm đi mất. Tuy nhiên, họ lại ủng hộ việc mua vàng để có thể rước vận may cả năm vào nhà, và đó dường như trở thành một thói quen của người Việt Nam ta.
Mua vàng không quan trọng nhiều hay ít, ta chỉ cần rước lộc với một niềm tin rằng điều đó sẽ mang lại may mắn cả năm cho ta. Cũng vì lí do ấy mà nhiều gia đình chọn vàng là món để mừng tuổi những người lớn hơn.
Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Từ mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026: Làm lễ hóa vàng vào giờ nào để tránh hao tài, đón vận may?Ở - 17 giờ trước
GĐXH – Từ ngày mùng 3 Tết trở ra, nhiều gia đình đã thực hiện lễ hóa vàng. Dưới đây là các khung giờ được nhiều gia đình tham khảo để tiến hành nghi lễ, cầu mong may mắn và tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026.
Kiêng kỵ đầu năm mới để gia tăng vận khí và tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm xưa, vào đầu năm mới cần kiêng kỵ một số điều để tránh xui xẻo, đem lại những điều tốt đẹp cho cả năm. Theo dõi ngay những điều kiêng kỵ đầu năm mới dưới đây để có một năm mới hanh thông, nhiều tài lộc, may mắn, an lành.
Giờ đẹp và hướng xuất hành mùng 3 Tết 2026 cho năm Bính Ngọ thịnh vượngỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Mùng 3 Tết Bính Ngọ rơi vào ngày 19/02/2026 dương lịch. Mọi người có thể tham khảo giờ đẹp và hướng xuất hành dưới đây để mọi việc hanh thông.
Biệt thự ngập hoa đón Tết của MiduKhông gian sống - 1 ngày trước
GĐXH - Diễn viên Midu khoe không gian biệt thự ngập hoa đào, mộc lan, tuyết mai, hoàn tất việc trang hoàng nhà cửa sẵn sàng đón Tết.
Việc nên làm ngày 1 Tết để hút tài lộc, may mắn cả nămỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Việc biết mùng 1 Tết nên làm gì để mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia đình là điều vô cùng quan trọng. Hãy tìm hiểu ngay bài viết dưới đây.
Năm mới nên làm những việc này để ‘mở bát’ một năm đầy may mắnPhong thủy - 2 ngày trước
GĐXH - Vào đầu năm mới, để may mắn, tài lộc và bình an, bạn nên thực hiện các việc dưới đây để một năm mới luôn hanh thông, trọn vẹn.
Những việc kiêng kỵ trước thời khắc Giao thừaỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Trong quan niệm dân gian, những việc diễn ra trong đêm Giao thừa có thể ảnh hưởng đến vận may của cả năm sắp tới. Vì thế, có những điều kiêng kị đêm Giao thừa mà chúng ta không nên làm để tránh mang lại xui xẻo.
Đầu xuân Bính Ngọ 2026: Chọn giờ khai bút đúng để con học giỏi, người lớn công danh rộng mởỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Việc chọn đúng giờ lành và nội dung khai bút phù hợp được xem như bước khởi động cho một năm mới tiến bộ và thành công. Năm 2026, mọi người có thể tham khảo giờ đẹp khai bút đầu xuân và những điều nên viết khi khai bút dưới đây.
Cúng Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026: Lưu ý về giờ đẹp, mâm lễ, văn khấn và nghi thức chuẩn truyền thốngỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Cúng Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 là nghi lễ quan trọng trong đêm Trừ Tịch – thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Theo phong tục người Việt, đây là nghi thức “tống cựu nghinh tân”, tiễn vị thần cai quản năm cũ và cung nghinh vị thần năm mới, cầu mong một năm an khang, thịnh vượng.
Chọn hướng và giờ xuất hành đẹp ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc, mở vận khí tốtỞ - 2 ngày trước
GĐXH – Theo chuyên gia, hướng và giờ xuất hành ngày mùng 1 Tết có vai trò quan trọng trong việc khai mở vận khí tốt cho năm mới 2026. Để đón năm Bính Ngọ với nhiều may mắn, tài lộc và thuận lợi, mọi người có thể tham khảo các thông tin dưới đây.
Danh sách tuổi xông nhà cho từng tuổi và con giáp năm 2026 để đón tài lộc, may mắn cho gia đìnhỞ
GĐXH - Tìm hiểu danh sách tuổi xông nhà cho từng tuổi và con giáp năm 2026. Chọn tuổi xông đất phù hợp để đón tài lộc, may mắn cho gia đình bạn có thể tham khảo thông tin dưới đây.