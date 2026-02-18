Từ mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026: Làm lễ hóa vàng vào giờ nào để tránh hao tài, đón vận may?
GĐXH – Từ ngày mùng 3 Tết trở ra, nhiều gia đình đã thực hiện lễ hóa vàng. Dưới đây là các khung giờ được nhiều gia đình tham khảo để tiến hành nghi lễ, cầu mong may mắn và tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026.
Các khung giờ hóa vàng phù hợp
+ Ngày mùng 3 tháng Giêng năm Bính Ngọ: Giờ cúng hóa vàng đẹp có thể tham khảo là Mão (5 giờ – 7 giờ), Thân (15 giờ – 17 giờ), Dậu (17 giờ – 19 giờ). Ngày Giáp Tý hợp các gia chủ tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Dần, Thân, Tị, Hợi.
+ Ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ: Giờ cúng hóa vàng đẹp là Mão (5 giờ – 7 giờ), Tị (9 giờ – 11 giờ), Thân (15 giờ – 17 giờ). Ngày Ất Sửu hợp các gia chủ tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Tý, Ngọ, Mão, Dậu.
+ Ngày mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ: Giờ cúng hóa vàng đẹp là Thìn (7 giờ – 9 giờ), Tị (9 giờ – 11 giờ), Mùi (13 giờ – 15 giờ). Ngày Bính Dần hợp các gia chủ tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.
+ Ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ: Giờ cúng hóa vàng đẹp là Mão (5 giờ – 7 giờ), Ngọ (11 giờ – 13 giờ), Mùi (13 giờ – 15 giờ), Dậu (17 giờ – 19 giờ). Ngày Đinh Mão hợp các gia chủ tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi
Cúng hóa vàng ngày mùng 3 Tết
Cúng mùng 3 Tết Nguyên đán và lễ hóa vàng tiễn tổ tiên là nghi lễ quan trọng trong văn hóa truyền thống của người Việt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa nắm rõ ý nghĩa và cách thức thực hiện. Vào dịp Tết Nguyên đán, các gia đình thường làm mâm cỗ cúng từ mùng 1 đến mùng 3 Tết để bày tỏ lòng tri ân tổ tiên và sum họp con cháu.
Đến ngày mùng 3 hoặc ngày khai hạ mùng 7 Tết, tiệc xuân đã mãn, nhiều gia đình làm lễ cáo để tiễn tổ tiên trở về cõi âm. Ở một số vùng miền, lễ hóa vàng có thể diễn ra từ mùng 3 đến mùng 5 Tết.
Theo cuốn Phong tục thờ cúng của người Việt, lễ hóa vàng (lễ cúng đưa) thường thực hiện vào ngày mùng 3 Tết. Quan niệm "âm dương nhị khí tương thông" cho rằng đã mời tổ tiên về ăn Tết thì cần làm lễ tiễn đưa. Lễ phẩm giống như các món đã lễ trong các ngày Tết, chỉ thêm đĩa xôi, con gà và thay mới hương hoa, trầu cau. Sau lễ cúng là nghi thức hóa vàng.
Mâm lễ cúng hóa vàng
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đa phần các lễ vật cúng hóa vàng như hương hoa, đèn nến, vàng mã đều đã được chuẩn bị từ trước Tết, duy chỉ mâm cỗ là chuẩn bị mới. Đây là cỗ cúng mặn cuối cùng trong dịp Tết Bính Ngọ cần được chuẩn bị thịnh soạn, tươm tất hơn.
Sắm lễ hóa vàng: Lễ vật dâng cúng trong lễ tạ năm mới (lễ hóa vàng) gồm: Nhang, hoa, ngũ quả, trầu cau, rượu, đèn nến, bánh kẹo, mâm lễ mặn hoặc chay cùng các món ăn ngày Tết đầy đủ, tinh khiết. Nếu cúng mặn, thường có gà trống.
Ngoài ra, trước khi hóa vàng, nhiều gia đình chuẩn bị một bát gạo và một bát muối để rải tượng trưng trước nhà. Khi đốt hóa vàng thì cần hóa vàng bên bàn thờ Thổ công thần linh trước, sau đó mới đến bàn thờ gia tiên.
Tục hóa vàng dựa trên tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Tục này nhằm gửi tới người đã khuất tiền, quần áo (giấy), gậy đi đường (cây mía).
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Đầu năm có nên mua vàng không?Ở - 17 giờ trước
GĐXH - Đầu năm mới chúng ta luôn có những điều cấm kỵ như không được quét nhà, đổ rác vào mùng một. Hoặc những điều tăng thêm may mắn như việc đi mua muối. Vậy có nên mua vàng đầu năm hay không? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây.
Kiêng kỵ đầu năm mới để gia tăng vận khí và tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm xưa, vào đầu năm mới cần kiêng kỵ một số điều để tránh xui xẻo, đem lại những điều tốt đẹp cho cả năm. Theo dõi ngay những điều kiêng kỵ đầu năm mới dưới đây để có một năm mới hanh thông, nhiều tài lộc, may mắn, an lành.
Giờ đẹp và hướng xuất hành mùng 3 Tết 2026 cho năm Bính Ngọ thịnh vượngỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Mùng 3 Tết Bính Ngọ rơi vào ngày 19/02/2026 dương lịch. Mọi người có thể tham khảo giờ đẹp và hướng xuất hành dưới đây để mọi việc hanh thông.
Biệt thự ngập hoa đón Tết của MiduKhông gian sống - 1 ngày trước
GĐXH - Diễn viên Midu khoe không gian biệt thự ngập hoa đào, mộc lan, tuyết mai, hoàn tất việc trang hoàng nhà cửa sẵn sàng đón Tết.
Việc nên làm ngày 1 Tết để hút tài lộc, may mắn cả nămỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Việc biết mùng 1 Tết nên làm gì để mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia đình là điều vô cùng quan trọng. Hãy tìm hiểu ngay bài viết dưới đây.
Năm mới nên làm những việc này để ‘mở bát’ một năm đầy may mắnPhong thủy - 2 ngày trước
GĐXH - Vào đầu năm mới, để may mắn, tài lộc và bình an, bạn nên thực hiện các việc dưới đây để một năm mới luôn hanh thông, trọn vẹn.
Những việc kiêng kỵ trước thời khắc Giao thừaỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Trong quan niệm dân gian, những việc diễn ra trong đêm Giao thừa có thể ảnh hưởng đến vận may của cả năm sắp tới. Vì thế, có những điều kiêng kị đêm Giao thừa mà chúng ta không nên làm để tránh mang lại xui xẻo.
Đầu xuân Bính Ngọ 2026: Chọn giờ khai bút đúng để con học giỏi, người lớn công danh rộng mởỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Việc chọn đúng giờ lành và nội dung khai bút phù hợp được xem như bước khởi động cho một năm mới tiến bộ và thành công. Năm 2026, mọi người có thể tham khảo giờ đẹp khai bút đầu xuân và những điều nên viết khi khai bút dưới đây.
Cúng Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026: Lưu ý về giờ đẹp, mâm lễ, văn khấn và nghi thức chuẩn truyền thốngỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Cúng Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 là nghi lễ quan trọng trong đêm Trừ Tịch – thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Theo phong tục người Việt, đây là nghi thức “tống cựu nghinh tân”, tiễn vị thần cai quản năm cũ và cung nghinh vị thần năm mới, cầu mong một năm an khang, thịnh vượng.
Chọn hướng và giờ xuất hành đẹp ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 để đón tài lộc, mở vận khí tốtỞ - 2 ngày trước
GĐXH – Theo chuyên gia, hướng và giờ xuất hành ngày mùng 1 Tết có vai trò quan trọng trong việc khai mở vận khí tốt cho năm mới 2026. Để đón năm Bính Ngọ với nhiều may mắn, tài lộc và thuận lợi, mọi người có thể tham khảo các thông tin dưới đây.
Danh sách tuổi xông nhà cho từng tuổi và con giáp năm 2026 để đón tài lộc, may mắn cho gia đìnhỞ
GĐXH - Tìm hiểu danh sách tuổi xông nhà cho từng tuổi và con giáp năm 2026. Chọn tuổi xông đất phù hợp để đón tài lộc, may mắn cho gia đình bạn có thể tham khảo thông tin dưới đây.