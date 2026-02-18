Từ mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026: Làm lễ hóa vàng vào giờ nào để tránh hao tài, đón vận may?

Việc cần làm của 3 con giáp gặp Tam Tai 2026 Hợi – Mão – Mùi ngay ngày đầu năm mới để hóa giải, đón may mắn GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 (mệnh Hỏa) được xem là năm của năng lượng mạnh mẽ, vận động liên tục và nhiều cơ hội bứt phá. 3 con giáp gặp Tam Tai Hợi – Mão – Mùi dễ phát sinh biến động. Ngay ngày đầu năm mới 2026 hãy làm ngay những điều này để hóa giải, đón may mắn.

Các khung giờ hóa vàng phù hợp

+ Ngày mùng 3 tháng Giêng năm Bính Ngọ: Giờ cúng hóa vàng đẹp có thể tham khảo là Mão (5 giờ – 7 giờ), Thân (15 giờ – 17 giờ), Dậu (17 giờ – 19 giờ). Ngày Giáp Tý hợp các gia chủ tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Dần, Thân, Tị, Hợi.

+ Ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ: Giờ cúng hóa vàng đẹp là Mão (5 giờ – 7 giờ), Tị (9 giờ – 11 giờ), Thân (15 giờ – 17 giờ). Ngày Ất Sửu hợp các gia chủ tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Tý, Ngọ, Mão, Dậu.

+ Ngày mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ: Giờ cúng hóa vàng đẹp là Thìn (7 giờ – 9 giờ), Tị (9 giờ – 11 giờ), Mùi (13 giờ – 15 giờ). Ngày Bính Dần hợp các gia chủ tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

+ Ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ: Giờ cúng hóa vàng đẹp là Mão (5 giờ – 7 giờ), Ngọ (11 giờ – 13 giờ), Mùi (13 giờ – 15 giờ), Dậu (17 giờ – 19 giờ). Ngày Đinh Mão hợp các gia chủ tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

Cúng hóa vàng ngày mùng 3 Tết

Cúng mùng 3 Tết Nguyên đán và lễ hóa vàng tiễn tổ tiên là nghi lễ quan trọng trong văn hóa truyền thống của người Việt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa nắm rõ ý nghĩa và cách thức thực hiện. Vào dịp Tết Nguyên đán, các gia đình thường làm mâm cỗ cúng từ mùng 1 đến mùng 3 Tết để bày tỏ lòng tri ân tổ tiên và sum họp con cháu.

Đến ngày mùng 3 hoặc ngày khai hạ mùng 7 Tết, tiệc xuân đã mãn, nhiều gia đình làm lễ cáo để tiễn tổ tiên trở về cõi âm. Ở một số vùng miền, lễ hóa vàng có thể diễn ra từ mùng 3 đến mùng 5 Tết.

Theo cuốn Phong tục thờ cúng của người Việt, lễ hóa vàng (lễ cúng đưa) thường thực hiện vào ngày mùng 3 Tết. Quan niệm "âm dương nhị khí tương thông" cho rằng đã mời tổ tiên về ăn Tết thì cần làm lễ tiễn đưa. Lễ phẩm giống như các món đã lễ trong các ngày Tết, chỉ thêm đĩa xôi, con gà và thay mới hương hoa, trầu cau. Sau lễ cúng là nghi thức hóa vàng.

Mâm lễ cúng hóa vàng

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đa phần các lễ vật cúng hóa vàng như hương hoa, đèn nến, vàng mã đều đã được chuẩn bị từ trước Tết, duy chỉ mâm cỗ là chuẩn bị mới. Đây là cỗ cúng mặn cuối cùng trong dịp Tết Bính Ngọ cần được chuẩn bị thịnh soạn, tươm tất hơn.

Sắm lễ hóa vàng: Lễ vật dâng cúng trong lễ tạ năm mới (lễ hóa vàng) gồm: Nhang, hoa, ngũ quả, trầu cau, rượu, đèn nến, bánh kẹo, mâm lễ mặn hoặc chay cùng các món ăn ngày Tết đầy đủ, tinh khiết. Nếu cúng mặn, thường có gà trống.

Ngoài ra, trước khi hóa vàng, nhiều gia đình chuẩn bị một bát gạo và một bát muối để rải tượng trưng trước nhà. Khi đốt hóa vàng thì cần hóa vàng bên bàn thờ Thổ công thần linh trước, sau đó mới đến bàn thờ gia tiên.

Tục hóa vàng dựa trên tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Tục này nhằm gửi tới người đã khuất tiền, quần áo (giấy), gậy đi đường (cây mía).

