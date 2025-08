Gs. Norbert Gleicher và Trung tâm CHR: nơi cuối cùng cho hy vọng bắt đầu

Trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, rất ít cơ sở y tế mang tính biểu tượng như Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản CHR (Center for Human Reproduction) tại New York. Tên tuổi trung tâm này gắn liền với GS. Norbert Gleicher – người không chỉ là bác sĩ điều trị, mà còn là nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực IVF cá nhân hóa suốt hơn 40 năm qua.

Chân dung giáo sư Norbert Gleicher – được biết đến là người đặt nền móng cho mô hình IVF cá nhân hóa

Một bác sĩ – ba vai trò

Sinh ra tại Kraków, Ba Lan năm 1948 và lớn lên tại Vienna, Áo, GS. Gleicher sớm thể hiện tư duy học thuật vượt khuôn mẫu. Ông học y tại Đại học Tel Aviv và khởi đầu sự nghiệp tại Mỹ vào những năm 1970. Ngay từ thời điểm IVF còn nhiều tranh cãi, ông đã khẳng định vị thế nhờ các công trình tiên phong về miễn dịch sinh sản – lĩnh vực mà ông góp phần hình thành Hiệp hội Miễn dịch Sinh sản Hoa Kỳ (ASRI).

Năm 1981, ông thành lập CHR tại New York – một trung tâm điều trị quy mô nhỏ nhưng mang tầm nhìn lớn: trở thành điểm đến cuối cùng cho nhiều ca hiếm muộn bị từ chối ở nơi khác. Dưới sự dẫn dắt của ông, CHR phát triển thành một trong những trung tâm tiên phong và bền bỉ khi theo đuổi IVF cá nhân hóa.

Giáo sư Norbert Gleicher và đội ngũ y bác sĩ tại CHR Hoa Kỳ

CHR và triết lý "điều trị theo cơ thể người bệnh"

Khác với mô hình điều trị đại trà, CHR tập trung xây dựng phác đồ cá nhân hóa, dựa trên hồ sơ sinh học đặc thù của từng bệnh nhân. Tại đây, từng chỉ số hormone, dự trữ buồng trứng, yếu tố miễn dịch và di truyền đều được phân tích chi tiết để thiết kế phác đồ riêng biệt.

Phương pháp này đặc biệt hiệu quả với nhóm phụ nữ có AMH thấp, lớn tuổi, thất bại nhiều lần hoặc mắc các rối loạn miễn dịch sinh sản – những nhóm thường bị loại khỏi các phác đồ tiêu chuẩn. Triết lý điều trị của GS. Gleicher đơn giản nhưng đầy tính nhân văn: "Không phải bệnh nhân phải phù hợp với phác đồ, mà phác đồ phải phù hợp với từng bệnh nhân".

Chính vì vậy, CHR được mệnh danh là "Last Hope Clinic" – nơi bắt đầu hy vọng khi các trung tâm khác đã từ bỏ.

GS Norbert Gleicher cùng cặp đôi điều trị tại CHR Hoa Kỳ

Nghiên cứu là nền tảng của điều trị

Là tác giả gần 500 công trình khoa học, GS. Gleicher duy trì vai trò kép: bác sĩ lâm sàng và nhà khoa học thực chứng. Các công trình của ông đăng trên các tạp chí y học danh tiếng như Fertility and Sterility, Human Reproduction, PLOS One hay The New England Journal of Medicine.

Ông hiện là Chủ tịch Quỹ Y học Sinh sản (Foundation for Reproductive Medicine), nơi tài trợ các nghiên cứu hướng đến nhóm bệnh nhân "kém đáp ứng" – cộng đồng thường bị bỏ quên trong các nghiên cứu chuẩn. Nhiều kết quả nghiên cứu của ông không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn nhanh chóng được ứng dụng lâm sàng, nâng cao tỷ lệ thành công cho những trường hợp khó nhất.

Di sản vượt ngoài danh hiệu

Với những đóng góp nền tảng, GS. Gleicher được trao Huân chương Khoa học và Nghệ thuật của Cộng hòa Áo – vinh danh của quốc gia này cho giới học thuật. Tại Mỹ, ông từng nhận Giải thưởng Solomon Silver về Y học Lâm sàng và được Forbes, ASRM ghi nhận là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu sắc đến IVF hiện đại.

Nhưng có lẽ, thành tựu lớn nhất của ông không nằm ở các danh hiệu. Đó là hàng nghìn gia đình từng nghĩ rằng họ sẽ không thể có con, nay đã có thể chào đón những đứa trẻ khỏe mạnh – nhờ vào những can thiệp y khoa mang tính cá nhân hóa, đầy khoa học và thấu cảm tại CHR.

"Mỗi lần một người phụ nữ từng được chẩn đoán 'không thể làm mẹ' lại có thể bế con trong vòng tay – đó là lời khẳng định sâu sắc nhất cho niềm tin mà tôi luôn giữ vững trong suốt sự nghiệp" — GS. Norbert Gleicher.

Thu Nguyễn