Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa

Thứ sáu, 20:16 19/12/2025 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ xã Hoài Đức cũ ghi nhận ở ngưỡng cao.

Diễn biến giá nhà riêng tại huyện Hoài Đức cũ tháng 12/2025

Bước sang năm 2025, mặc dù  giá nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội không tăng nóng như năm 2024 nhưng vẫn trong đà tăng trưởng mạnh. Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội: "Giá thổ cư nội đô tiếp tục nhích lên, tăng khoảng 10–15% so với đầu năm. Những căn nhà nhỏ 30–35 m², thiết kế 5 tầng, xây mới, hiện giao dịch quanh mức 7–9 tỷ đồng, cao hơn trước 1–2 tỷ đồng. Giá lên đều đặn, nhưng lượng giao dịch lại lắng xuống, nhất là với nhóm đầu tư đang thận trọng tìm điểm vào phù hợp." Cũng theo anh Tôn, các khu vực như huyện Hoài Đức (cũ), Đông Anh (cũ) và Gia Lâm (cũ) là những khu vực có tốc độ tăng giá nhanh, lượng giao dịch bất động sản thổ cư cũng khá nhộn nhịp, đặc biệt là phân khúc nhà riêng.

Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 4 xã mới tại huyện Hoài Đức cũ được đăng tải khá rầm rộ.

Đơn cử có thể kể đến một căn nhà rộng 54m2, thiết kế 4 tầng, nằm trên mặt đường Lai Xá, xã Hoài Đức (tức xã Kim Chung, huyện Hoài Đức cũ) hiện đang được rao bán với giá 13,3 tỷ đồng, tương đương 246,3 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m, căn  nhà riêng thiết kế 4 tầng rộng 63m2 tại đường An Thượng, xã An Khánh, sổ đỏ chính chủ hiện đang được rao bán với giá 7,3 tỷ đồng, tương đương 115,87 triệu đồng/m2.

Chính chủ hiện đang rao bán một căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 40m2 gần Chợ Sấu, xã Dương Hòa (tức xã Yên Sở, huyện Hoài Đức cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,5 tỷ đồng, tương đương 112,5 triệu đồng/m2.

Căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 47m2 tại đường 422, xã Sơn Đồng ( tức xã Lại Yên, huyện Hoài Đức cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 6,2 tỷ đồng, tương đương 131,92 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, giá nhà riêng trên địa bàn 4 xã mới được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ hiện đã thiết lập giá mới, dao động khoảng từ 100 cho đến gần 300 triệu đồng/m2. Hiện nay ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn huyện Hoài Đức cũ cũng đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

4 xã mới của huyện Hoài Đức cũ sau sáp nhập

1. Xã Hoài Đức

Hiện nay xã Hoài Đức được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

2. Xã An Khánh

Xã An Khánh hiện nay được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đông La, huyện Hoài Đức cũ, phần còn lại của phường Dương Nội quận Hà Đông cũ, phần còn lại của xã An Khánh, phần còn lại của xã La Phù, huyện Hoài Đức và phần còn lại của các xã Song Phương, Vân Côn, An Thượng thuộc huyện Hoài Đức.

3. Xã Dương Hòa

Hiện nay xã Dương Hòa đang được sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Cát Quế, Dương Liễu, Đắc Sở, Minh Khai và Yên Sở thuộc huyện Hoài Đức cũ.

4. Xã Sơn Đồng

Xã Sơn Đồng sau sáp nhập được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Lại Yên, Sơn Đồng, Tiền Yên, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã An Khánh, Song Phương, Vân Côn, một phần diện tích tự nhiên của xã An Thượng và phần còn lại của xã Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà - Ảnh 1.Hà Nội: Bất ngờ với giá bán nhà mặt phố tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục ấm nóng.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà - Ảnh 2.Giá đất ở tại huyện Hoài Đức cũ: Xã An Khánh, Sơn Đồng, Dương Hòa đang biến động như thế nào?

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

