Sau sáp nhập, nhà ở tại huyện Hoài Đức, Đông Anh hay Gia Lâm cũ có mức giá tốt nhất?

Thứ ba, 09:30 19/08/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Hiện nay, khi giá nhà tại các khu vực vùng lõi thủ đô tăng cao, nhiều người có xu hướng dịch chuyển mua nhà ở những khu vực xa hơn. Tuy nhiên sau thời điểm sáp nhập, giá nhà tại các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Năm 2024,  giá nhà, đất trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng nóng, bước sang năm 2025, giá nhà, đất có chững lại nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Đặc biệt sau thời điểm sáp nhập cấp xã/phường, bỏ cấp quận/huyện, giá nhà tại thủ đô vẫn duy trì được sức nóng. Không chỉ nhà đất tại khu vực vùng lõi thủ đô, giá nhà tại các xã mới thành lập từ các huyện cũ như Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm cũng thiết lập mặt bằng giá mới.

Khảo sát trên sàn giao dịch batdongsan.com.vn, thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam tại thời điểm tháng 8/2025 cho thấy ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại các khu vực thuộc 3 huyện kể trên cũng đã chạm và vượt ngưỡng 4 tỷ đồng.

Cụ thể, nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại đường Đản Mỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, nay là xã Đông Anh, một căn nhà 4 tầng, rộng 42m2 hiện đang được rao bán với giá 4,8 tỷ đồng, tương đương 114,26 triệu đồng/m2.

Một căn nhà thiết kế 3 tầng, rộng 33m2, nằm trên mặt ngõ rộng 2m tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội (tức xã La Phù, huyện Hoài Đức cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 3,9 tỷ đồng, tương đương 118,18 triệu đồng/m2.

Tại xã Gia Lâm (tức xã Kiêu Kỵ, huyện  Gia Lâm cũ), một căn nhà trong ngõ, thiết kế 3 tầng, rộng 40m2 hiện cũng đang được rao bán với giá 4,6 tỷ đồng, tương đương 115 triệu đồng/m2.

Như vậy, tại các xã vùng ven thuộc các huyện cũ như Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, giá nhà riêng cũng đã tăng cao, chạm và vượt 100 triệu đồng/m2. Tuy nhiên những khu vực này vẫn thu hút sự quan tâm lớn của những người có nhu cầu mua nhà, đặc biệt là những người, những hộ gia đình có mức thu nhập khiêm tốn.

Giá nhà riêng trong ngõ tại Hoài Đức, Hà Nội đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/cănGiá nhà riêng trong ngõ tại Hoài Đức, Hà Nội đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

GĐXH - Dù nằm trong ngõ, nhưng giá nhiều căn nhà riêng trên địa bàn huyện Hoài Đức đã tăng cao, thậm chí đã chạm ngưỡng từ 4 - 5 tỷ đồng/căn.

Giá bán nhà phố thương mại tại Đông Anh đã chạm ngưỡng vài chục tỷ đồng/cănGiá bán nhà phố thương mại tại Đông Anh đã chạm ngưỡng vài chục tỷ đồng/căn

GĐXH - Ghi nhận tại thời điểm tháng 4/2025, giá nhiều căn nhà phố thương mại trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội đã chạm ngưỡng vài chục tỷ đồng/căn.

Hồng Thủy
