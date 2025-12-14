Hà Nội: Nhà riêng tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà được cho thuê với giá cao
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường mới: Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Nhà riêng cho thuê tại 3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ thiết lập mặt bằng giá mới
Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê nhà riêng tại khu vực 3 phường mới tại quận Ba Đình cũ tiếp tục gây chú ý khi giá cho thuê đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động từ 7 cho đến 60 triệu đồng/căn/tháng.
Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng thiết kế 8 tầng, rộng 70m2 tại ngõ 376 đường Bưởi, phường Ngọc Hà (tức phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình cũ) hiện đang được cho thuê với giá 60 triệu đồng/tháng.
Chính chủ đang đăng thông tin cho thuê một căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 65m2 tại ngõ 2 đường Giảng Võ, phường Giảng Võ với giá 35 triệu đồng/tháng.
Căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 60m2 tại đường Phan Đình Phùng, phường Ba Đình (tức phường Quán Thánh, quận Ba Đình cũ) hiện cũng đang được đăng thông tin cho thuê với giá 15 triệu đồng/tháng.
Như vậy giá nhà riêng cho thuê tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà đang ở ngưỡng khá cao, dao động phổ biến từ 7 cho đến 60 triệu đồng/tháng/căn. Những căn nhà riêng nằm trên mặt phố lớn, có diện tích rộng thường có giá cho thuê cao hơn những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ.
Nguyên nhân khiến nhà riêng được cho thuê với giá cao
Có thể thấy giá cho thuê nhà riêng tại Hà Nội tăng cao trong thời gian qua là hệ quả của nhiều lực đẩy cùng lúc.
Trước hết, giá nhà đất tăng phi mã trong vài năm gần đây đã khiến chi phí sở hữu và duy trì bất động sản đội lên, buộc chủ nhà điều chỉnh giá thuê để bù đắp. Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở."
Bên cạnh đó, nguồn cung nhà riêng cho thuê khan hiếm khi nhiều hộ gia đình chuyển sang bán hoặc cải tạo để kinh doanh, trong khi nhu cầu thuê ổn định, đặc biệt từ nhóm chuyên gia, người lao động ngoại tỉnh và các hộ gia đình trẻ.
Chi phí vay vốn và lãi suất ngân hàng từng leo cao cũng khiến nhiều chủ sở hữu chịu áp lực tài chính dài hạn, từ đó đẩy giá cho thuê tăng theo. Thêm vào đó, xu hướng nâng cấp chất lượng nhà ở từ nội thất, tiện ích đến an ninh khiến chi phí đầu tư ban đầu lớn hơn, phản ánh trực tiếp vào giá thuê. Tổng hòa các yếu tố này khiến thị trường cho thuê nhà riêng tại Hà Nội hình thành mặt bằng giá mới, cao hơn rõ rệt so với các giai đoạn trước.
3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ sau sáp nhập
1. Phường Ba Đình
Hiện nay phường Ba Đình được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Thánh, phường Trúc Bạch, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Hà, một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê, phần còn lại của phường Cửa Đông và phường Đồng Xuân thuộc quận Ba Đình cũ.
2. Phường Ngọc Hà
Phường Ngọc Hà sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cống Vị, Kim Mã, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ, phần còn lại của phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà thuộc quận Ba Đình cũ.
3. Phường Giảng Võ
Hiện nay, phường Giảng Võ được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Giảng Võ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cát Linh, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thành Công thuộc quận Ba Đình cũ, phần còn lại của phường Cống Vị và phần còn lại của phường Kim Mã thuộc quận Ba Đình cũ.
Giá vàng hôm nay 14/12: Vàng SJC, Doji, Phú Quý, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trong tuần tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.
SUV cỡ nhỏ giá 295 triệu đồng của Kia, dáng thể thao, độ an toàn sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 đang 'gây bão' ở Trung QuốcGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ Kia Stonic 2026 vẫn thể hiện rõ phong cách thể thao đặc trưng và được hoàn thiện tốt hơn đáng kể so với đời trước.
Xe ga 150cc giá 26 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, đẹp như Air Blade, rẻ hơn hẳn VisionGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc có giá siêu rẻ khiến nhiều cái tên đình đám như Honda Air Blade hay SH Mode cũng hoàn toàn có thể bị khách hàng lãng quên trong thời gian tới.
Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max giảm sốc, hàng mới rẻ như xả kho, trang bị xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là baoGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - GIá iPhone 14 trong tháng 12 tiếp tục giảm mạnh mẽ cho dù là iPhone mới như iPhone 14 hay những lựa chọn cũ như iPhone 14 Pro Max đều cực kỳ hấp dẫn.
Xe ga 125cc giá 39,5 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng trang bị sánh ngang Air Blade, rẻ như VisionGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc giá hấp dẫn, trang bị khá ấn tượng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.
Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, điểm sáng cho người mua nhà tại ‘đất vàng’ 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc HàGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Khi giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội thì chung cư mini dưới 3 tỷ đồng đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp, đặc biệt tại khu vực 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà, khu vực trung tâm vừa được sáp nhập với quy hoạch đồng bộ, tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
Giá vàng hôm nay 13/12: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC trong nước ở mức 155,6 triệu đồng/lượng.
Sedan hạng C hybrid giá 372 triệu đồng siêu tiết kiệm nhiên liệu, trang bị sánh ngang Toyota Camry, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sedan hạng C hybrid giá chỉ hơn 370 triệu đồng, gây chú ý nhờ hiệu năng 211 mã lực, chạy điện 180 km và mức tiêu thụ nhiên liệu cực thấp chỉ 2,79L/100 km.
Xe số Honda Super Cup 110cc huyền thoại giá 46 triệu đồng có ABS, màn hình hiện đại liệu có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe số Honda Super Cup 110cc giá khoảng 45 triệu đồng, thiết kế cổ điển nâng cấp, có ABS, màn hình analog–LCD hiện đại, vừa mới tái xuất ở Nhật Bản.
Bất động sản Hà Nội nóng trở lại: Giá thuê biệt thự ở Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà tăng khó tinGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Dù có lượng thông tin cho thuê khá khiêm tốn, tuy nhiên hiện nay, giá biệt thự, liền kề cho thuê tại 3 phường mới Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà được hình thành từ quận Ba Đình cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Xe máy điện giá 35 triệu đồng của Yamaha thiết kế tiện ích, pin bền, cốp rộng, rẻ chỉ ngang Vision vừa mới ra mắtGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện Yamaha thiết kế thể thao kế thừa NVX, hướng tới di chuyển đô thị, giá rất hấp dẫn.