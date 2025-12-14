Hà Nội: Nhà riêng tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà được cho thuê với giá cao

Nhà riêng cho thuê tại 3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ thiết lập mặt bằng giá mới

Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê nhà riêng tại khu vực 3 phường mới tại quận Ba Đình cũ tiếp tục gây chú ý khi giá cho thuê đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động từ 7 cho đến 60 triệu đồng/căn/tháng.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng thiết kế 8 tầng, rộng 70m2 tại ngõ 376 đường Bưởi, phường Ngọc Hà (tức phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình cũ) hiện đang được cho thuê với giá 60 triệu đồng/tháng.

Chính chủ đang đăng thông tin cho thuê một căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 65m2 tại ngõ 2 đường Giảng Võ, phường Giảng Võ với giá 35 triệu đồng/tháng.

Căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 60m2 tại đường Phan Đình Phùng, phường Ba Đình (tức phường Quán Thánh, quận Ba Đình cũ) hiện cũng đang được đăng thông tin cho thuê với giá 15 triệu đồng/tháng.

Như vậy giá nhà riêng cho thuê tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà đang ở ngưỡng khá cao, dao động phổ biến từ 7 cho đến 60 triệu đồng/tháng/căn. Những căn nhà riêng nằm trên mặt phố lớn, có diện tích rộng thường có giá cho thuê cao hơn những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ.

Nguyên nhân khiến nhà riêng được cho thuê với giá cao

Có thể thấy giá cho thuê nhà riêng tại Hà Nội tăng cao trong thời gian qua là hệ quả của nhiều lực đẩy cùng lúc.

Trước hết, giá nhà đất tăng phi mã trong vài năm gần đây đã khiến chi phí sở hữu và duy trì bất động sản đội lên, buộc chủ nhà điều chỉnh giá thuê để bù đắp. Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở."

Bên cạnh đó, nguồn cung nhà riêng cho thuê khan hiếm khi nhiều hộ gia đình chuyển sang bán hoặc cải tạo để kinh doanh, trong khi nhu cầu thuê ổn định, đặc biệt từ nhóm chuyên gia, người lao động ngoại tỉnh và các hộ gia đình trẻ.

Chi phí vay vốn và lãi suất ngân hàng từng leo cao cũng khiến nhiều chủ sở hữu chịu áp lực tài chính dài hạn, từ đó đẩy giá cho thuê tăng theo. Thêm vào đó, xu hướng nâng cấp chất lượng nhà ở từ nội thất, tiện ích đến an ninh khiến chi phí đầu tư ban đầu lớn hơn, phản ánh trực tiếp vào giá thuê. Tổng hòa các yếu tố này khiến thị trường cho thuê nhà riêng tại Hà Nội hình thành mặt bằng giá mới, cao hơn rõ rệt so với các giai đoạn trước.

3 phường mới thuộc quận Ba Đình cũ sau sáp nhập

1. Phường Ba Đình

Hiện nay phường Ba Đình được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Thánh, phường Trúc Bạch, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Hà, một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê, phần còn lại của phường Cửa Đông và phường Đồng Xuân thuộc quận Ba Đình cũ.

2. Phường Ngọc Hà

Phường Ngọc Hà sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cống Vị, Kim Mã, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ, phần còn lại của phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà thuộc quận Ba Đình cũ.

3. Phường Giảng Võ

Hiện nay, phường Giảng Võ được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Giảng Võ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cát Linh, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thành Công thuộc quận Ba Đình cũ, phần còn lại của phường Cống Vị và phần còn lại của phường Kim Mã thuộc quận Ba Đình cũ.

