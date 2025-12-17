Hà Nội: Bất ngờ với giá bán nhà mặt phố tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa

Giá nhà mặt phố tại 4 xã mới thuộc huyện Hoài Đức cũ tăng nóng

Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, giá nhà mặt phố tại khu vực 4 xã mới tại huyện Hoài Đức cũ đã thiết lập mặt bằng mới dao động từ 135 đến hơn 350 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà rộng 95m2, mặt tiền 8m, nằm trên mặt đường vành đai 3.5, xã Hoài Đức (tức xã Di Trạch, huyện Hoài Đức cũ) hiện đang được rao bán với giá 33,6 tỷ đồng, tương đương 353,68 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt phố An Khánh, xã An Khánh, căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 130m2, mặt tiền 6,6m hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 25 tỷ đồng, tương đương 192,31 triệu đồng/m2.

Căn nhà mặt phố, thiết kế 5 tầng, rộng 57m2, tại đường 32 xã Dương Hòa (tức xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức cũ) hiện đang được định giá bán là 8,45 tỷ đồng, tương đương 148,25 triệu đồng/m2.

Tại dự án Sơn Đồng Center, đường 422, xã Sơn Đồng, căn nhà mặt phố, thiết kế 4 tầng, rộng 85m2 hiện đang được rao bán với giá 11,5 tỷ đồng, tương đương 135,29 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, nhà mặt phố tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục ấm nóng.

Nguyên nhân khiến nhà mặt phố được bán với giá cao

Dưới góc nhìn của anh Vũ Văn Tôn – một môi giới bất động sản thổ cư lâu năm tại Hà Nội – thị trường năm nay đang chứng kiến sự sôi động rõ nét ở phân khúc nhà triệu đô và nhà mặt phố. Dù suất sinh lời từ cho thuê không quá hấp dẫn, nhưng trong bối cảnh lạm phát gia tăng và tỷ giá đồng Việt Nam biến động so với ngoại tệ, nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn nhà triệu đô như một "két giữ giá trị" an toàn cho tài sản.

Không chỉ vậy, nhà mặt phố còn sở hữu lợi thế vượt trội về vị trí. Những tuyến phố trung tâm vốn chật hẹp, quỹ đất ngày càng khan hiếm, trong khi giá đất liên tục tăng qua từng năm, đã khiến mặt bằng kinh doanh trở thành loại tài sản được ví như "kim cương" giữa lòng đô thị.

Song song với phân khúc nhà mặt phố, các loại hình nhà ở khác tại địa bàn bốn xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa nói riêng, cũng như trên toàn thành phố Hà Nội nói chung, vẫn đang được neo giữ ở mức giá cao. Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam – nhận định rằng, tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, giá nhà đất đã vượt xa khả năng chi trả của phần đông người dân. "Với mức thu nhập bình quân hiện nay, người lao động rất khó tiếp cận nhà ở," ông Đính nhấn mạnh.

Tuy vậy, ông cũng bày tỏ kỳ vọng rằng, với những chính sách quyết liệt và đồng bộ từ Chính phủ, các bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp, thị trường bất động sản Việt Nam từ cuối năm 2025 sẽ dần đi vào quỹ đạo ổn định hơn, chấm dứt những cơn "sóng giá" phi lý từng xuất hiện trong giai đoạn 2020–2024.

4 xã mới của huyện Hoài Đức cũ sau sáp nhập

1. Xã Hoài Đức

Hiện nay xã Hoài Đức được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

2. Xã An Khánh

Xã An Khánh hiện nay được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đông La, huyện Hoài Đức cũ, phần còn lại của phường Dương Nội quận Hà Đông cũ, phần còn lại của xã An Khánh, phần còn lại của xã La Phù, huyện Hoài Đức và phần còn lại của các xã Song Phương, Vân Côn, An Thượng thuộc huyện Hoài Đức.

3. Xã Dương Hòa

Hiện nay xã Dương Hòa đang được sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Cát Quế, Dương Liễu, Đắc Sở, Minh Khai và Yên Sở thuộc huyện Hoài Đức cũ.

4. Xã Sơn Đồng

Xã Sơn Đồng sau sáp nhập được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Lại Yên, Sơn Đồng, Tiền Yên, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã An Khánh, Song Phương, Vân Côn, một phần diện tích tự nhiên của xã An Thượng và phần còn lại của xã Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức cũ.

