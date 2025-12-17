Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá đất ở tại huyện Hoài Đức cũ: Xã An Khánh, Sơn Đồng, Dương Hòa đang biến động như thế nào?

Thứ tư, 14:18 17/12/2025 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 4 xã mới thuộc huyện Hoài Đức cũ

Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất ở tại khu vực 4 xã mới tại huyện Hoài Đức cũ được đăng tải khá rầm rộ, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao.

Đơn cử có thể kể một lô đất rộng 101m2, mặt tiền 9,08m, nằm trên trục đường Ngãi Cầu, xã An Khánh hiện đang được chính chủ rao bán với giá 10,5 tỷ đồng, tương đương 103,96 triệu đồng/m2.

Nằm trên đường Di Trạch, xã Hoài Đức (tức Xã Di Trạch, huyện Hoài Đức cũ) lô đất rộng 114m2, hiện cũng đang được rao bán với giá 17,1 tỷ đồng, tương đương 150 triệu đồng/m2.

Mảnh đất rộng 184m2 nằm trên mặt đường 442, xã Dương Hòa (tức xã Yên Sở, huyện Hoài Đức cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 15,27 tỷ đồng, tương đương 83 triệu đồng/m2.

Lô đất đẹp, rộng 85m2 nằm trên mặt ngõ thông, rộng trên đường Hậu Ái, xã Sơn Đồng, sổ đỏ chính chủ hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 11,1 tỷ đồng, tương đương 130,59 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát, hiện nay giá đất ở trên địa bàn 4 xã mới thuộc huyện Hoài Đức cũ đang ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động phổ biến từ 80 đến 300 triệu đồng/m2.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên cũng theo ông Đính, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

4 xã mới của huyện Hoài Đức cũ sau sáp nhập

1. Xã Hoài Đức 

Hiện nay xã Hoài Đức được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

2. Xã An Khánh 

Xã An Khánh hiện nay được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đông La, huyện Hoài Đức cũ, phần còn lại của phường Dương Nội quận Hà Đông cũ, phần còn lại của xã An Khánh, phần còn lại của xã La Phù, huyện Hoài Đức và phần còn lại của các xã Song Phương, Vân Côn, An Thượng thuộc huyện Hoài Đức.

3. Xã Dương Hòa 

Hiện nay xã Dương Hòa đang được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Cát Quế, Dương Liễu, Đắc Sở, Minh Khai và Yên Sở thuộc huyện Hoài Đức cũ.

4. Xã Sơn Đồng

Xã Sơn Đồng sau sáp nhập được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Lại Yên, Sơn Đồng, Tiền Yên, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã An Khánh, Song Phương, Vân Côn, một phần diện tích tự nhiên của xã An Thượng và phần còn lại của xã Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Giá đất ở tại 3 phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa đang biến động mạnhGiá đất ở tại 3 phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa đang biến động mạnh

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh?

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sau sáp nhập, nhà ở tại huyện Hoài Đức, Đông Anh hay Gia Lâm cũ có mức giá tốt nhất?

Sau sáp nhập, nhà ở tại huyện Hoài Đức, Đông Anh hay Gia Lâm cũ có mức giá tốt nhất?

Giá nhà riêng trong ngõ tại Hoài Đức, Hà Nội đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Giá nhà riêng trong ngõ tại Hoài Đức, Hà Nội đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Diễn biến giá cho thuê căn hộ chung cư tại Hoài Đức, Hà Nội tháng 3/2025

Diễn biến giá cho thuê căn hộ chung cư tại Hoài Đức, Hà Nội tháng 3/2025

Ngỡ ngàng với ‘giá cho thuê’ của nhiều căn biệt thự, liền kề giá vài chục tỷ đồng tại Hoài Đức

Ngỡ ngàng với ‘giá cho thuê’ của nhiều căn biệt thự, liền kề giá vài chục tỷ đồng tại Hoài Đức

Diễn biến giá biệt thự, liền kề tại Hoài Đức, Hà Nội tháng 3/2025

Diễn biến giá biệt thự, liền kề tại Hoài Đức, Hà Nội tháng 3/2025

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Bất ngờ với giá bán nhà mặt phố tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa

Hà Nội: Bất ngờ với giá bán nhà mặt phố tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục ấm nóng.

Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tăng mạnh lãi suất: Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền là nhiều nhất?

Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tăng mạnh lãi suất: Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền là nhiều nhất?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV vừa đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy, đặc biệt ở các kỳ hạn dài.

Giá bạc hôm nay (17/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá giao dịch vượt 68 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (17/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá giao dịch vượt 68 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục ghi nhận những biến động đáng chú ý khi mặt bằng giá giao dịch trong nước duy trì ở mức cao, có thời điểm vượt ngưỡng 68 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 17/12: Vàng SJC, Doji, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ra sao?

Giá vàng hôm nay 17/12: Vàng SJC, Doji, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ra sao?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 17/12/2025 ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng nhẹ trở lại theo giá thế giới.

Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang dòng cao cấp, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang dòng cao cấp, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện ‘Made in Thailand’ đang khiến Honda Vision và SH Mode phải lép vế bởi thiết kế đậm chất châu Âu, giá bán chỉ từ 42 triệu đồng.

SUV cỡ nhỏ giá 252 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách Việt mê đắm nếu bán trên thị trường

SUV cỡ nhỏ giá 252 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách Việt mê đắm nếu bán trên thị trường

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - SUV điện Wuling Bingo S vừa ra mắt với bốn phiên bản, giá bán tại Trung Quốc dao động từ 253 đến 301 triệu đồng.

Hà Nội: Giá nhà tập thể tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Giá nhà tập thể tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Nhiều căn nhà tập thể cũ tại 3 phường mới Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà được sáp nhập từ quận Ba Đình cũ (Hà Nội) đang được rao bán với giá hơn 4 tỷ đồng/căn. Thực tế này khiến không ít người mua nhà bất ngờ, còn giới đầu tư thì “giật mình”.

Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà tháng 12/2025 biến động như thế nào?

Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà tháng 12/2025 biến động như thế nào?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,6 đến hơn 7 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.

Giá vàng hôm nay 16/12: Vàng SJC, Doji, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay 16/12: Vàng SJC, Doji, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm ngay từ đầu phiên giao dịch. Vàng miếng SJC sụt mạnh tới 1 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng lao dốc.

SUV 7 chỗ giá 238 triệu đồng trang bị tiện nghi, 3 động cơ tùy chọn, có bản PHEV, rẻ hơn Kia Morning, chỉ nhỉnh như Honda SH dành cho khách hàng ít tiền

SUV 7 chỗ giá 238 triệu đồng trang bị tiện nghi, 3 động cơ tùy chọn, có bản PHEV, rẻ hơn Kia Morning, chỉ nhỉnh như Honda SH dành cho khách hàng ít tiền

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế khỏe khoắn, tùy chọn 5 hoặc 7 chỗ linh hoạt cùng loạt cấu hình truyền động đa dạng, hứa hẹn cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc.

Xem nhiều

Giá xe SH Mode mới nhất giảm không phanh, thấp chưa từng có, chỉ ngang Air Blade, Lead vì giá rẻ

Giá xe SH Mode mới nhất giảm không phanh, thấp chưa từng có, chỉ ngang Air Blade, Lead vì giá rẻ

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe tay ga này tại nhiều đại lý tiếp tục giảm mạnh, mức chênh gần như biến mất, mở ra thời điểm hiếm hoi để sở hữu nhất trong năm.

Xe máy điện giá 15,8 triệu đồng của Việt Nam đẹp phong cách, pin bền, khung thép cứng cáp rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp với chị em

Xe máy điện giá 15,8 triệu đồng của Việt Nam đẹp phong cách, pin bền, khung thép cứng cáp rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp với chị em

Giá cả thị trường
Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất rẻ kỷ lục, vẫn cực dễ mua, xứng danh đứng đầu doanh số

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất rẻ kỷ lục, vẫn cực dễ mua, xứng danh đứng đầu doanh số

Giá cả thị trường
SUV cỡ nhỏ giá 252 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách Việt mê đắm nếu bán trên thị trường

SUV cỡ nhỏ giá 252 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách Việt mê đắm nếu bán trên thị trường

Giá cả thị trường
Honda Vision 2026 giá 31,8 triệu đồng về đại lý Việt, thiết kế hiện đại như SH, trang bị đỉnh cao, vô địch phân khúc xe ga 110cc về rẻ

Honda Vision 2026 giá 31,8 triệu đồng về đại lý Việt, thiết kế hiện đại như SH, trang bị đỉnh cao, vô địch phân khúc xe ga 110cc về rẻ

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top