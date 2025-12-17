Giá đất ở tại huyện Hoài Đức cũ: Xã An Khánh, Sơn Đồng, Dương Hòa đang biến động như thế nào?
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Thị trường đất nền "nổi sóng" tại 4 xã mới thuộc huyện Hoài Đức cũ
Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán đất ở tại khu vực 4 xã mới tại huyện Hoài Đức cũ được đăng tải khá rầm rộ, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao.
Đơn cử có thể kể một lô đất rộng 101m2, mặt tiền 9,08m, nằm trên trục đường Ngãi Cầu, xã An Khánh hiện đang được chính chủ rao bán với giá 10,5 tỷ đồng, tương đương 103,96 triệu đồng/m2.
Nằm trên đường Di Trạch, xã Hoài Đức (tức Xã Di Trạch, huyện Hoài Đức cũ) lô đất rộng 114m2, hiện cũng đang được rao bán với giá 17,1 tỷ đồng, tương đương 150 triệu đồng/m2.
Mảnh đất rộng 184m2 nằm trên mặt đường 442, xã Dương Hòa (tức xã Yên Sở, huyện Hoài Đức cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 15,27 tỷ đồng, tương đương 83 triệu đồng/m2.
Lô đất đẹp, rộng 85m2 nằm trên mặt ngõ thông, rộng trên đường Hậu Ái, xã Sơn Đồng, sổ đỏ chính chủ hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 11,1 tỷ đồng, tương đương 130,59 triệu đồng/m2.
Theo khảo sát, hiện nay giá đất ở trên địa bàn 4 xã mới thuộc huyện Hoài Đức cũ đang ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động phổ biến từ 80 đến 300 triệu đồng/m2.
Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên cũng theo ông Đính, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.
4 xã mới của huyện Hoài Đức cũ sau sáp nhập
1. Xã Hoài Đức
Hiện nay xã Hoài Đức được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.
2. Xã An Khánh
Xã An Khánh hiện nay được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đông La, huyện Hoài Đức cũ, phần còn lại của phường Dương Nội quận Hà Đông cũ, phần còn lại của xã An Khánh, phần còn lại của xã La Phù, huyện Hoài Đức và phần còn lại của các xã Song Phương, Vân Côn, An Thượng thuộc huyện Hoài Đức.
3. Xã Dương Hòa
Hiện nay xã Dương Hòa đang được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Cát Quế, Dương Liễu, Đắc Sở, Minh Khai và Yên Sở thuộc huyện Hoài Đức cũ.
4. Xã Sơn Đồng
Xã Sơn Đồng sau sáp nhập được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Lại Yên, Sơn Đồng, Tiền Yên, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã An Khánh, Song Phương, Vân Côn, một phần diện tích tự nhiên của xã An Thượng và phần còn lại của xã Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức cũ.
