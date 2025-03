Giá nhà riêng trong ngõ tại Hoài Đức, Hà Nội đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Hoài Đức là một huyện có vị trí không quá xa trung tâm Hà Nội, lại có cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, hệ thống giao thông thuận tiện, là cửa ngõ của thủ đô bởi thế giá chung cư, biệt thự, liền kề, giá nhà đất, thậm chí nhà riêng trong ngõ trên địa bàn huyện đã tăng mạnh trong những năm qua.

Khảo sát tại thời điểm tháng 3/2025 giá nhiều căn nhà riêng, trong ngõ trên địa bàn huyện Hoài Đức đã chạm ngưỡng 4-5 tỷ đồng/căn. Đơn cử có thể kể đến một căn nhà riêng 5 tầng, rộng 37m2, mặt tiền 3,2m nằm trên mặt ngõ rộng 4m tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 5,8 tỷ đồng, tương đương 156,76 triệu đồng/m2.

Một căn nhà riêng nằm trên mặt ngõ rộng 2,8m, thiết kế 5 tầng, rộng 32m2, mặt tiền 3,6m tại thị trấn trạm trôi, huyện Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 4,7 tỷ đồng, tương đương 146,88 triệu đồng/m2.

Căn nhà riêng 5 tầng, rộng 33m2, mặt tiền 4m nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại đường Di Ái, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 4,55 tỷ đồng, tương đương 137,88 triệu đồng/m2.

Một căn nhà riêng, ngõ nông rộng 36,9m2 thiết kế 4 tầng, tại đường Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 5,1 tỷ đồng, tương đương 138,21 triệu đồng/m2.

Dù chưa chính thức lên quận, nhưng giá nhà đất trên địa bàn huyện Hoài Đức thời gian qua đã tăng cao, đặc biệt là sau khi UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến bảng giá đất tại Thủ đô. Chính thức từ thời điểm ban hành (ngày 20/12/2024), bảng giá đất mới đã có hiệu lực và được áp dụng đến hết năm 2025. Theo bảng giá đất mới, giá đất tại thủ đô Hà Nội đã tăng mạnh, tăng từ 190%-270% so với thời điểm trước, tương đương cao gấp 2-6 lần so với bảng giá đất cũ. Theo đó giá đất mới tại huyện Hoài Đức cũng tăng mạnh. Cụ thể, theo bảng giá đất mới, cao nhất là giá đất ở tại vị trí 1 trên trục đường Vạn Xuân, đoạn qua xã Kim Chung có giá 53,36 triệu đồng/m2, tiếp đến là giá đất ở tại thị trấn Vạn Xuân, đoạn qua thị trấn Trôi cao nhất là 52,026 triệu đồng/m2. Giá đất ở tại vị trí 1 trên trục đường Đại lộ Thăng Long, đoạn qua xã An Khánh có giá 51,04 triệu đồng/m2…