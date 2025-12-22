Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê loạt biệt thự triệu đô tại các xã Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng
GĐXH - Hiện nay, dù nguồn cung khá lớn, tuy nhiên giá cho thuê loại hình biệt thự tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng được hình thành từ huyện Hoài Đức lại khá mềm so với nhiều loại hình bất động sản khác.
Diễn biến giá cho thuê biệt thự tại 4 xã mới thuộc quận Hoài Đức cũ
Hiện nay khi nhiều căn chung cư trên địa bàn 4 xã mới được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ đang tương đối cao, dao động phổ biến từ 7-25 triệu đồng/căn/tháng thì loại hình bất động sản triệu đô như biệt thự, liền kề lại có diễn biến ngược lại.
Trong khi giá bán tương đối cao (vài chục tỷ/căn), thì giá cho thuê của loạt biệt thự tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng lại tương đối mềm. Khảo sát trên nhiều kênh mua bán bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 12/2025, giá biệt thự cho thuê tại 4 xã mới thuộc huyện Hoài Đức cũ chỉ dao động từ 10-40 triệu đồng/căn/tháng.
Đơn cử có thể kể đến, căn biệt thự thiết kế 3 tầng, rộng 270m2 tại dự án Mailand Hanoi City, đường Đại lộ Thăng Long, xã An Khánh hiện đang được chính chủ đăng thông tin cho thuê với giá 30 triệu đồng/tháng.
Tại dự án Lideco, đường Quốc lộ 32, xã Hoài Đức (tức Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức), căn biệt thự thiết kế 4 tầng, rộng 150m2 hiện cũng đang được chính chủ cho thuê với giá 23 triệu đồng/tháng.
Căn biệt thự thiết kế 5 tầng, rộng 180m2 tại dự án Khu đô thị Vân Canh, xã Sơn Đồng (tức xã Vân Canh, huyện Hoài Đức) hiện cũng đang được đăng thông tin cho thuê với giá 25 triệu đồng/tháng.
Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội, năm nay ghi nhận sự sôi động ở phân khúc nhà triệu đô. Mặc dù lợi nhuận từ cho thuê không cao, nhưng trước tình hình lạm phát và sự biến động của tỉ giá đồng Việt Nam so với ngoại tệ, nhiều nhà đầu tư bất động sản chuyển hướng mua nhà triệu đô như một kênh giữ giá trị tài sản.
4 xã mới của huyện Hoài Đức cũ sau sáp nhập
1. Xã Hoài Đức
Hiện nay xã Hoài Đức được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.
2. Xã An Khánh
Xã An Khánh hiện nay được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đông La, huyện Hoài Đức cũ, phần còn lại của phường Dương Nội quận Hà Đông cũ, phần còn lại của xã An Khánh, phần còn lại của xã La Phù, huyện Hoài Đức và phần còn lại của các xã Song Phương, Vân Côn, An Thượng thuộc huyện Hoài Đức.
3. Xã Dương Hòa
Hiện nay xã Dương Hòa đang được sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Cát Quế, Dương Liễu, Đắc Sở, Minh Khai và Yên Sở thuộc huyện Hoài Đức cũ.
4. Xã Sơn Đồng
Xã Sơn Đồng sau sáp nhập được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Lại Yên, Sơn Đồng, Tiền Yên, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã An Khánh, Song Phương, Vân Côn, một phần diện tích tự nhiên của xã An Thượng và phần còn lại của xã Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức cũ.
