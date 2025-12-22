Mới nhất
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê loạt biệt thự triệu đô tại các xã Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng

Thứ hai, 10:08 22/12/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Hiện nay, dù nguồn cung khá lớn, tuy nhiên giá cho thuê loại hình biệt thự tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng được hình thành từ huyện Hoài Đức lại khá mềm so với nhiều loại hình bất động sản khác.

Diễn biến giá cho thuê biệt thự tại 4 xã mới thuộc quận Hoài Đức cũ

Hiện nay khi nhiều căn  chung cư trên địa bàn 4 xã mới được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ đang tương đối cao, dao động phổ biến từ 7-25 triệu đồng/căn/tháng thì loại hình bất động sản triệu đô như biệt thự, liền kề lại có diễn biến ngược lại.

Trong khi giá bán tương đối cao (vài chục tỷ/căn), thì giá cho thuê của loạt biệt thự tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng lại tương đối mềm. Khảo sát trên nhiều kênh mua bán bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 12/2025, giá biệt thự cho thuê tại 4 xã mới thuộc huyện Hoài Đức cũ chỉ dao động từ 10-40 triệu đồng/căn/tháng.

Đơn cử có thể kể đến, căn biệt thự thiết kế 3 tầng, rộng 270m2 tại dự án Mailand Hanoi City, đường Đại lộ Thăng Long, xã An Khánh hiện đang được chính chủ đăng thông tin cho thuê với giá 30 triệu đồng/tháng.

Tại dự án Lideco, đường Quốc lộ 32, xã Hoài Đức (tức Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức), căn biệt thự thiết kế 4 tầng, rộng 150m2 hiện cũng đang được chính chủ cho thuê với giá 23 triệu đồng/tháng.

Căn biệt thự thiết kế 5 tầng, rộng 180m2 tại dự án Khu đô thị Vân Canh, xã Sơn Đồng (tức xã Vân Canh, huyện Hoài Đức) hiện cũng đang được đăng thông tin cho thuê với giá 25 triệu đồng/tháng.

Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội, năm nay ghi nhận sự sôi động ở phân khúc nhà triệu đô. Mặc dù lợi nhuận từ cho thuê không cao, nhưng trước tình hình lạm phát và sự biến động của tỉ giá đồng Việt Nam so với ngoại tệ, nhiều nhà đầu tư bất động sản chuyển hướng  mua nhà triệu đô như một kênh giữ giá trị tài sản.

4 xã mới của huyện Hoài Đức cũ sau sáp nhập

1. Xã Hoài Đức

Hiện nay xã Hoài Đức được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

2. Xã An Khánh

Xã An Khánh hiện nay được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đông La, huyện Hoài Đức cũ, phần còn lại của phường Dương Nội quận Hà Đông cũ, phần còn lại của xã An Khánh, phần còn lại của xã La Phù, huyện Hoài Đức và phần còn lại của các xã Song Phương, Vân Côn, An Thượng thuộc huyện Hoài Đức.

3. Xã Dương Hòa

Hiện nay xã Dương Hòa đang được sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Cát Quế, Dương Liễu, Đắc Sở, Minh Khai và Yên Sở thuộc huyện Hoài Đức cũ.

4. Xã Sơn Đồng

Xã Sơn Đồng sau sáp nhập được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Lại Yên, Sơn Đồng, Tiền Yên, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã An Khánh, Song Phương, Vân Côn, một phần diện tích tự nhiên của xã An Thượng và phần còn lại của xã Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt chung cư tại 4 xã mới Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn ĐồngHà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt chung cư tại 4 xã mới Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự, liền kề tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương HoàHà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự, liền kề tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà

GĐXH - Thị trường biệt thự, liền kề tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ khiến không ít người mua nhà cảm thấy bất ngờ.

Tags:

Giá bạc hôm nay (22/12): Thị trường đầu tuần biến động mạnh, giá bán vượt 71,4 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (22/12): Thị trường đầu tuần biến động mạnh, giá bán vượt 71,4 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 37 phút trước

GĐXH - Thị trường bạc trong nước đầu tuần ghi nhận diễn biến biến động mạnh. Ngay khi mở phiên, giá bán ra đã đứng trên mốc 70 triệu đồng/kg và qua các nhịp điều chỉnh, giá bạc tiếp tục vượt ngưỡng 71,4 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 22/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 22/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng 500 nghìn đồng/lượng còn vàng nhẫn có thương hiệu tăng 500 nghìn đồng/lượng.

Giá iPhone 15, iPhone 16 giảm sâu, thấp kỷ lục, xứng danh bộ đôi iPhone cao cấp rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 15, iPhone 16 giảm sâu, thấp kỷ lục, xứng danh bộ đôi iPhone cao cấp rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 15, iPhone 16 đều đang giảm siêu khủng và trở thành bộ đôi iPhone cao cấp cuối cùng với màn 60Hz mà khách Việt có thể sở hữu.

Hatchback giá 360 triệu đồng thiết kế sang chảnh, trang bị hiện đại ngang dòng cao cấp, rẻ như Kia Morning, Hyundai i10 sẽ khuấy đảo thị trường nếu về Việt Nam

Hatchback giá 360 triệu đồng thiết kế sang chảnh, trang bị hiện đại ngang dòng cao cấp, rẻ như Kia Morning, Hyundai i10 sẽ khuấy đảo thị trường nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Hatchback thiết kế thể thao, công suất tối đa 218 mã lực đang thu hút sự quan tâm lớn khi được giới thiệu với mức giá chỉ hơn 360 triệu đồng.

