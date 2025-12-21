Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt chung cư tại 4 xã mới Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá chung cư cho thuê tại 4 xã mới thuộc huyện Hoài Đức cũ tăng nhiệt
Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê chung cư tại khu vực 4 xã mới tại huyện Hoài Đức dù không quá rầm rộ, nhưng lại khiến người đi thuê nhà bởi giá cho thuê đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Cụ thể, có thể kể đến căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 150m2 tại dự án Mailand Hanoi City, đường Đại lộ Thăng Long, xã An Khánh hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 25 triệu đồng/tháng.
Chính chủ đang đăng thông tin cho thuê căn hộ chung cư 3 phòng ngủ, rộng 115m2 tại toà Chung cư The Wisteria, 32, đường Di Trạch, xã Hoài Đức với giá 14 triệu đồng/tháng.
Căn chung cư 3 phòng ngủ, rộng 93m2 tại dự án CT Number One, xã Sơn Đồng (tức xã Vân Canh, huyện Hoài Đức cũ) cũng đang được chính chủ đăng thông tin cho thuê với giá 8,5 triệu đồng/tháng.
Như vậy, theo khảo sát, hiện nay giá chung cư cho thuê trên địa bàn 4 xã mới Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng đang dao động tự 7-25 triệu đồng/căn/tháng. Đây là mức giá tương đối cao so với những khu vực vùng ven như huyện Hoài Đức cũ.
Nguyên nhân khiến giá chung cư cho thuê tăng cao
Giá cho thuê nhà tăng cao nguyên nhân chính là do giá nhà hiện nay tăng rất cao. Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².
Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m². Như vậy không chỉ các xã mới thuộc huyện Hoài Đức cũ, mà thị trường căn hộ chung cư trên toàn thành phố Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
4 xã mới của huyện Hoài Đức cũ sau sáp nhập
1. Xã Hoài Đức
Hiện nay xã Hoài Đức được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.
2. Xã An Khánh
Xã An Khánh hiện nay được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đông La, huyện Hoài Đức cũ, phần còn lại của phường Dương Nội quận Hà Đông cũ, phần còn lại của xã An Khánh, phần còn lại của xã La Phù, huyện Hoài Đức và phần còn lại của các xã Song Phương, Vân Côn, An Thượng thuộc huyện Hoài Đức.
3. Xã Dương Hòa
Hiện nay xã Dương Hòa đang được sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Cát Quế, Dương Liễu, Đắc Sở, Minh Khai và Yên Sở thuộc huyện Hoài Đức cũ.
4. Xã Sơn Đồng
Xã Sơn Đồng sau sáp nhập được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Lại Yên, Sơn Đồng, Tiền Yên, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã An Khánh, Song Phương, Vân Côn, một phần diện tích tự nhiên của xã An Thượng và phần còn lại của xã Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức cũ.
