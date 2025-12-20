Hà Nội: Chung cư tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà thiết lập mặt bằng giá mới

Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².

Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m².

Những khu vực xa trung tâm hơn như địa bàn các xã thuộc huyện Hoài Đức cũ hiện nay cũng có sự tăng trưởng rõ rệt về giá. Theo khảo sát, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, tại thời điểm tháng 12/2025, các thông tin rao bán chung cư tại khu vực 4 xã mới tại huyện Hoài Đức cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là xã An Khánh.

Hiện nay, xã An Khánh được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đông La, huyện Hoài Đức cũ, phần còn lại của phường Dương Nội quận Hà Đông cũ, phần còn lại của xã An Khánh, phần còn lại của xã La Phù, huyện Hoài Đức và phần còn lại của các xã Song Phương, Vân Côn, An Thượng thuộc huyện Hoài Đức. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng chung cư rao bán nhộn nhịp nhất so với các xã thuộc huyện Hoài Đức cũ. Giá chung cư tại đây dao động phổ biến từ 50-80 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư 2 phòng ngủ, rộng 88m2 tại dự án Mailand Hanoi City, đường Đại lộ Thăng Long, xã An Khánh hiện đang được rao bán với giá 6,8 tỷ đồng, tương đương 77,27 triệu đồng/m2.

Đứng sau xã An Khánh, xã Hoài Đức cũng là khu vực có lượng rao bán chung cư nhộn nhịp trong số 4 xã mới được thành lập từ huyện Hoài Đức cũ. Giá chung cư tại đây dao động phổ biến trong khoảng từ 60-90 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn hộ chung cư 2 phòng ngủ, rộng 73m2 tại dự án The Wisteria, đường 32, xã Hoài Đức (tức xã Di Trạch, huyện Hoài Đức cũ) hiện đang được chính chủ rao bán với giá 6,55 tỷ đồng, tương đương 89,73 triệu đồng/m2. Hiện nay xã Hoài Đức được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Dù có lượng chung cư rao bán khá khiêm tốn tuy nhiên giá bán tại 2 xã Sơn Đồng và xã Dương Hòa cũng đã vượt ngưỡng 60 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn hộ chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 66m2 tại dự án Moonlight 2 - An Lạc Green Symphony, xã Sơn Đồng hiện đang được rao bán với giá 5,28 tỷ đồng, tương đương 80 triệu đồng/m2. Xã Sơn Đồng sau sáp nhập được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Lại Yên, Sơn Đồng, Tiền Yên, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã An Khánh, Song Phương, Vân Côn, một phần diện tích tự nhiên của xã An Thượng và phần còn lại của xã Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Hiện nay xã Dương Hòa đang được sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Cát Quế, Dương Liễu, Đắc Sở, Minh Khai và Yên Sở thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Như vậy hiện nay giá chung cư tại 4 xã mới Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà tương đối cao vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân.

