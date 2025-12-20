Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn
GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà được hình thành từ xã Hoài Đức cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.
Nhà riêng trong ngõ tại huyện Hoài Đức cũ thiết lập mặt bằng giá mới
Bước sang năm 2025, mặc dù giá nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội không tăng nóng như năm 2024 nhưng vẫn trong đà tăng trưởng mạnh. Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội: "Giá thổ cư nội đô tiếp tục nhích lên, tăng khoảng 10–15% so với đầu năm. Những căn nhà nhỏ 30–35 m², thiết kế 5 tầng, xây mới, hiện giao dịch quanh mức 7-9 tỷ đồng, cao hơn trước 1–2 tỷ đồng. Giá lên đều đặn, nhưng lượng giao dịch lại lắng xuống, nhất là với nhóm đầu tư đang thận trọng tìm điểm vào phù hợp." Cũng theo anh Tôn, các khu vực như huyện Hoài Đức (cũ), Đông Anh (cũ) và Gia Lâm (cũ) là những khu vực có tốc độ tăng giá nhanh, lượng giao dịch bất động sản thổ cư cũng khá nhộn nhịp, đặc biệt là phân khúc nhà riêng.
Tại thời điểm tháng 12/2025, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, giá của nhiều căn nhà riêng, thậm chí là những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại khu vực 4 xã mới thuôc huyện Hoài Đức cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.
Đơn cử có thể kể đến một căn nhà rộng 54m2, thiết kế 5 tầng, nằm trên mặt ngõ thông tại thị trấn Trạm Trôi cũ, nay thuộc địa bàn xã An Khánh hiện đang được rao bán với giá 6,2 tỷ đồng, tương đương 139,76 triệu đồng/m2.
Nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m, căn nhà riêng thiết kế 5 tầng rộng 56m2 tại ngõ 48, đường An Thượng, xã An Khánh, hiện đang được rao bán với giá 6,55 tỷ đồng, tương đương 116,96 triệu đồng/m2.
Căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 40m2, nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m tại đường 422B, xã Dương Hòa (tức xã Yên Sở, huyện Hoài Đức cũ) hiện cũng đang được đăng thông tin rao bán với giá 5,1 tỷ đồng, tương đương 127,5 triệu đồng/m2.
Căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 50m2 nằm trên mặt ngõ thông, tại đường Vành Đai 3.5, xã Sơn Đồng hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 8,8 tỷ đồng, tương đương 176 triệu đồng/m2.
Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, giá nhà riêng trên địa bàn 4 xã mới được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ hiện đã thiết lập giá mới, ngay cả những căn nhà nằm sâu trong ngõ có diện tích từ 30-60m2 cũng đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.
4 xã mới của huyện Hoài Đức cũ sau sáp nhập
1. Xã Hoài Đức
Hiện nay xã Hoài Đức được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.
2. Xã An Khánh
Xã An Khánh hiện nay được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đông La, huyện Hoài Đức cũ, phần còn lại của phường Dương Nội quận Hà Đông cũ, phần còn lại của xã An Khánh, phần còn lại của xã La Phù, huyện Hoài Đức và phần còn lại của các xã Song Phương, Vân Côn, An Thượng thuộc huyện Hoài Đức.
3. Xã Dương Hòa
Hiện nay xã Dương Hòa đang được sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Cát Quế, Dương Liễu, Đắc Sở, Minh Khai và Yên Sở thuộc huyện Hoài Đức cũ.
4. Xã Sơn Đồng
Xã Sơn Đồng sau sáp nhập được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Lại Yên, Sơn Đồng, Tiền Yên, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã An Khánh, Song Phương, Vân Côn, một phần diện tích tự nhiên của xã An Thượng và phần còn lại của xã Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức cũ.
Hatchback giá 300 triệu đồng trang bị chẳng kém SUV hạng cao chạy xa tới 333km, sạc ‘siêu tốc', rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ dậy sóng khi về Việt Nam?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hatchback sở hữu trang bị không thua kém các dòng SUV hạng cao và đang nổi lên như đối thủ đáng gờm của nhiều mẫu xe xăng trong cùng phân khúc.
Giá vàng hôm nay 20/12: Vàng SJC điều chỉnh, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ ra sao?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng nhẹ còn vàng nhẫn các thương hiệu hầu như giữ nguyên so với chốt phiên chiều qua.
Xe máy điện giá 16,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế châu Âu, cốp rộng, pin khỏe, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha thu hút giới trẻGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện phổ thông đang được quan tâm nhờ thiết kế sang chảnh, hiện đại mà giá lại cực kỳ rẻ.
Giá xe số Wave Alpha 110cc mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chốt đơn thay vì RSX và FutureGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Giá xe số Wave Alpha 110cc giảm mạnh tại đại lý, đặc biệt phiên bản mới Retro mới cũng vừa ra mắt với giá cực hấp dẫn.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương HòaGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ xã Hoài Đức cũ ghi nhận ở ngưỡng cao.
Xe máy điện giá 25 triệu đồng đẹp sang trọng sánh ngang SH Mode, cốp rộng, pin khỏe, trang bị hiện đại, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh sắp ra mắt tới đây đang được dân tình săn đón bởi thiết kế đẹp lấn át Honda Vision và SH Mode, giá khởi điểm siêu rẻ chỉ khoảng 25 triệu đồng.
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,4%: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.
SUV hạng B giá 347 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường xôn xao nếu về Việt NamGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hạng B quen thuộc được nâng cấp thiết kế và nâng trải nghiệm công nghệ, nhằm duy trì sức cạnh tranh tại thị trường Ấn Độ.
Giá vàng hôm nay 19/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Giá xe SH mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có trong lịch sử khiến khách Việt ùn ùn chốt đơnGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá xe máy SH mới nhất tháng 12/2025 tại các đại lý hiện đã 'bớt nóng' so với thời gian trước khi giá niêm yết và giá đại lý chênh không nhiều, thậm chí có dòng chỉ ngang giá niêm yết.
Giá xe SH mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có trong lịch sử khiến khách Việt ùn ùn chốt đơnGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe máy SH mới nhất tháng 12/2025 tại các đại lý hiện đã 'bớt nóng' so với thời gian trước khi giá niêm yết và giá đại lý chênh không nhiều, thậm chí có dòng chỉ ngang giá niêm yết.