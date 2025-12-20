Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Nhà riêng trong ngõ tại huyện Hoài Đức cũ thiết lập mặt bằng giá mới

Bước sang năm 2025, mặc dù giá nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội không tăng nóng như năm 2024 nhưng vẫn trong đà tăng trưởng mạnh. Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội: "Giá thổ cư nội đô tiếp tục nhích lên, tăng khoảng 10–15% so với đầu năm. Những căn nhà nhỏ 30–35 m², thiết kế 5 tầng, xây mới, hiện giao dịch quanh mức 7-9 tỷ đồng, cao hơn trước 1–2 tỷ đồng. Giá lên đều đặn, nhưng lượng giao dịch lại lắng xuống, nhất là với nhóm đầu tư đang thận trọng tìm điểm vào phù hợp." Cũng theo anh Tôn, các khu vực như huyện Hoài Đức (cũ), Đông Anh (cũ) và Gia Lâm (cũ) là những khu vực có tốc độ tăng giá nhanh, lượng giao dịch bất động sản thổ cư cũng khá nhộn nhịp, đặc biệt là phân khúc nhà riêng.

Tại thời điểm tháng 12/2025, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, giá của nhiều căn nhà riêng, thậm chí là những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại khu vực 4 xã mới thuôc huyện Hoài Đức cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

Đơn cử có thể kể đến một căn nhà rộng 54m2, thiết kế 5 tầng, nằm trên mặt ngõ thông tại thị trấn Trạm Trôi cũ, nay thuộc địa bàn xã An Khánh hiện đang được rao bán với giá 6,2 tỷ đồng, tương đương 139,76 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m, căn nhà riêng thiết kế 5 tầng rộng 56m2 tại ngõ 48, đường An Thượng, xã An Khánh, hiện đang được rao bán với giá 6,55 tỷ đồng, tương đương 116,96 triệu đồng/m2.

Căn nhà thiết kế 4 tầng, rộng 40m2, nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m tại đường 422B, xã Dương Hòa (tức xã Yên Sở, huyện Hoài Đức cũ) hiện cũng đang được đăng thông tin rao bán với giá 5,1 tỷ đồng, tương đương 127,5 triệu đồng/m2.

Căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 50m2 nằm trên mặt ngõ thông, tại đường Vành Đai 3.5, xã Sơn Đồng hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 8,8 tỷ đồng, tương đương 176 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, giá nhà riêng trên địa bàn 4 xã mới được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ hiện đã thiết lập giá mới, ngay cả những căn nhà nằm sâu trong ngõ có diện tích từ 30-60m2 cũng đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

4 xã mới của huyện Hoài Đức cũ sau sáp nhập

1. Xã Hoài Đức

Hiện nay xã Hoài Đức được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

2. Xã An Khánh

Xã An Khánh hiện nay được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đông La, huyện Hoài Đức cũ, phần còn lại của phường Dương Nội quận Hà Đông cũ, phần còn lại của xã An Khánh, phần còn lại của xã La Phù, huyện Hoài Đức và phần còn lại của các xã Song Phương, Vân Côn, An Thượng thuộc huyện Hoài Đức.

3. Xã Dương Hòa

Hiện nay xã Dương Hòa đang được sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Cát Quế, Dương Liễu, Đắc Sở, Minh Khai và Yên Sở thuộc huyện Hoài Đức cũ.

4. Xã Sơn Đồng

Xã Sơn Đồng sau sáp nhập được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Lại Yên, Sơn Đồng, Tiền Yên, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã An Khánh, Song Phương, Vân Côn, một phần diện tích tự nhiên của xã An Thượng và phần còn lại của xã Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức cũ.

