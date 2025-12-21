Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự, liền kề tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà

Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng batdongsan.com.vn số lượng các thông tin rao bán biệt thự, liền kề tại khu vực 4 xã mới tại huyện Hoài Đức cũ khá rầm rộ, nổi bật nhất là xã An Khánh.

Xã An Khánh hiện nay được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đông La, huyện Hoài Đức cũ, phần còn lại của phường Dương Nội quận Hà Đông cũ, phần còn lại của xã An Khánh, phần còn lại của xã La Phù, huyện Hoài Đức và phần còn lại của các xã Song Phương, Vân Côn, An Thượng thuộc huyện Hoài Đức. Giá bán biệt thự tại đây cũng khiến cho nhiều nhà đầu tư giật mình khi dao động phổ biến từ khoảng 140 đến 300 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự lô góc, rộng 270m2 tại dựán Mailand Hanoi City, đường Đại lộ Thăng Long, xã An Khánh hiện đang được rao bán với giá 81 tỷ đồng, tương đương 300 triệu đồng/m2.

Đứng sau An Khánh, xã Hoài Đức cũng là khu vực có nguồn cung biệt thự, liền kề khá lớn, giá biệt thự tại đây dao động phổ biến từ hơn 120-260 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự thiết kế 5 tầng rộng 305m2 tại dự án Lideco, đườngQuốc lộ 32, xã Hoài Đức (tức Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức cũ) hiện đang được rao bán với giá 79,5 tỷ đồng, tương đương 260,66 triệu đồng/m2. Hiện nay xã Hoài Đức được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Dù có số lượng thông tin rao bán khá khiêm tốn, tuy nhiên giá biệt thự, liền kề tại 2 xã Sơn Đồng và Dương Hoà cũng tương đối cao, dao động phổ biến từ 140-250 triệu đồng/m2. Chẳng hạn một căn biệt thự liền kể rộng 80m2, thiết kế 4,5 tầng tại dự án Sơn Đồng Center, đường 422, xã Sơn Đồng hiện đang được rao bán với giá 14 tỷ đồng, tương đương 175 triệu đồng/m2.

Xã Sơn Đồng sau sáp nhập được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Lại Yên, Sơn Đồng, Tiền Yên, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã An Khánh, Song Phương, Vân Côn, một phần diện tích tự nhiên của xã An Thượng và phần còn lại của xã Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Hiện nay xã Dương Hòa đang được sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Cát Quế, Dương Liễu, Đắc Sở, Minh Khai và Yên Sở thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Biệt thự xưa nay vốn là phân khúc bất động sản hạng sang, với giá bán rất cao, tuy nhiên mức giá biệt thự hiện nay cũng đã tăng cao theo đà tăng chung của thị trường bất động sản giai đoạn 2024-2025. Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội, năm nay ghi nhận sự sôi động ở phân khúc nhà triệu đô. Mặc dù lợi nhuận từ cho thuê không cao, nhưng trước tình hình lạm phát và sự biến động của tỉ giá đồng Việt Nam so với ngoại tệ, nhiều nhà đầu tư bất động sản chuyển hướng mua nhà triệu đô như một kênh giữ giá trị tài sản.

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà được hình thành từ xã Hoài Đức cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.