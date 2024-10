Hà Nội biểu dương trẻ em gái trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số

Mới đây, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND huyện Phú Xuyên tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương trẻ em gái chăm ngoan học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số nhân Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10).

Tại Hội nghị, ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Thành phố Hà Nội luôn quan tâm và coi trọng công tác dân số và phát triển. Hiện nay Hà Nội đã đạt mức sinh thay thế, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình chuyển hướng sang Dân số và Phát triển. Lứa tuổi vị thành niên, thanh niên, đặc biệt là các bé gái được quan tâm hơn.

Ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Hằng năm, hàng trăm buổi truyền thông kiến thức sức khỏe sinh sản được tổ chức cho các đối tượng là trẻ em gái vị thành niên, thanh niên tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho các đoàn viên thanh niên, truyền thông về bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho học sinh các trường THCS, THPT.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình với các hoạt động nhằm nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái được triển khai như: Mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên...

"Để thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cần đầu tư chăm sóc, giáo dục, yêu thương chia sẻ, giúp đỡ trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một việc làm hết sức nhân văn cho trẻ em nói chung và trẻ em gái nói riêng mà lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền Thành phố Hà Nội luôn hướng tới", ông Trần Văn Chung nhấn mạnh.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, đặc biệt là trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em gái để tạo dựng một môi trường sống lành mạnh, an toàn, giúp các cháu phát triển tốt nhất về cả thể chất lẫn tinh thần, mọi em gái đều được trang bị kiến thức, kỹ năng và tự tin khẳng định vị trí của mình trong xã hội.

Chủ đề của Ngày Quốc tế trẻ em gái năm 2024 được Liên Hợp Quốc lựa chọn là "Tầm nhìn cho tương lai của trẻ em gái".

Chia sẻ về công tác dân số trên địa bàn huyện Phú Xuyên, ông Nguyễn Mạnh Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Dân số và phát triển huyện cho biết, trong những năm qua, công tác dân số và phát triển luôn được quan tâm và coi trọng, đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể: Mức sinh được ổn định, tỉ lệ sinh con thứ 3 được kiểm soát, tốc độ gia tăng dân số đã chậm lại, chất lượng dân số từng bước được nâng cao, tỉ số giới tính khi sinh cũng giảm dần trong những năm gần đây.

9 tháng đầu năm 2024, tỉ số giới tính là 110.2 trẻ trai/100 trẻ gái, giảm hơn so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù tỉ số giới tính khi sinh của toàn huyện đang có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao.

Do đó, theo ông Huy, nếu không có những can thiệp mạnh mẽ và kịp thời, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường về trật tự xã hội, an ninh, chính trị; dẫn đến hiện tượng thiếu nữ thừa nam trong độ tuổi kết hôn và dẫn đến phá vỡ cấu trúc gia đình ảnh hưởng tới chất lượng dân số trong tương lai.

Để thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thời gian qua, huyện Phú Xuyên đã triển khai nhiều hoạt động như: Triển khai các mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; truyền thông về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các đối tượng là trẻ em gái vị thành niên, thanh niên, các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho các đoàn viên thanh niên, truyền thông về bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho học sinh.

100 trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trên địa bàn huyện Phú Xuyên được biểu dương tại hội nghị.

Hằng năm, từ huyện đến các xã, thị trấn đều tổ chức truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10 bằng nhiều hình thức như: Truyền thông lưu động, tuyên truyền cổ động trực quan... Ngoài ra, huyện còn tổ chức truyền thông bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, cấp phát tờ rơi, sách mỏng tuyên truyền về bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh…

Nhân dịp này, tại hội nghị, 100 trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã được biểu dương, qua đó, kịp thời động viên khích lệ các trẻ em gái chăm ngoan học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số trên địa bàn huyện.

Chủ đề của Ngày Quốc tế trẻ em gái năm nay được Liên Hợp Quốc lựa chọn là "Tầm nhìn cho tương lai của trẻ em gái". Thông điệp ý nghĩa này nhằm mục đích kêu gọi toàn thế giới trao cơ hội nhiều hơn cho trẻ em gái và nâng cao nhận thức về bất bình đẳng giới bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, dinh dưỡng, y tế, bảo vệ khỏi sự kỳ thị, bạo lực và không còn nạn tảo hôn... Trẻ em gái có quyền được hưởng một cuộc sống an toàn, có sức khỏe và giáo dục tốt, không chỉ trong suốt những năm tháng đầu đời quan trọng mà cả khi trở thành phụ nữ. Nếu được quan tâm trong thời gian vị thành niên, trẻ em gái sẽ có tiềm năng để thay đổi thế giới, trở thành những người lao động, các bà mẹ, các doanh nhân, cố vấn, các nhà lãnh đạo trong gia đình và các nhà lãnh đạo chính trị trong xã hội của ngày mai.

Nghệ An tổ chức chương trình truyền thông kỷ niệm Ngày Quốc tế trẻ em gái GĐXH - Ngày Quốc tế trẻ em gái được tổ chức mỗi năm 1 lần nhằm tạo ra cơ hội được đấu tranh, vươn lên và nâng cao nhận thức cho trẻ em gái; để cả thế giới dành sự quan tâm đến những vấn đề về phân biệt đối xử, bạo lực với phụ nữ và trẻ em.