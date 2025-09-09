Hà Nội: Chính thức dẫn nước từ hồ Tây để 'hồi sinh' sông Tô Lịch
GĐXH - Ngày 9/9, dòng nước trong xanh từ hồ Tây đã chính thức được dẫn qua 2 tuyến ống ngầm dài 1,5 km, bắt đầu hành trình "hồi sinh" sông Tô Lịch (TP Hà Nội) sau nhiều thập kỷ bị xem là "dòng sông chết".
Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Nông nghiệp) cho biết, sau nhiều tháng thi công, đơn vị đã hoàn thiện đường ống dẫn và chính thức bổ cập nước từ hồ Tây cho sông Tô Lịch từ sáng 9/9.
Theo đó, nước từ hồ Tây được dẫn qua một tuyến ống riêng biệt gồm 2 đường ống HDPE song song có đường kính D1200, dài 1,5 km. Tuyến ống riêng này sẽ đảm bảo việc bổ cập nước từ hồ Tây có thể được vận hành thường xuyên theo chu kỳ và đảm bảo nước dẫn về không bị hòa lẫn với nước thải.
Giải pháp này cũng cho phép nước thải vẫn được dẫn về nhà máy Yên Xá để xử lý, ngay cả trong trường hợp cần hạ mức nước hồ Tây.
Không chỉ bổ cập nước từ hồ Tây, Ban Nông nghiệp Hà Nội cho biết, trước ngày 20/9 tới đây, dự án sẽ tiếp tục đưa nguồn nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để bổ cập cho sông Tô Lịch.
Đến thời điểm hiện tại, đơn vị thi công đã hoàn thành và hoàn trả mặt bằng 63 cửa xả và đã hoàn thành thu gom toàn bộ 245 cửa xả trên sông Tô Lịch từ ngày 15/8, đảm bảo thu gom triệt để nước thải về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý.
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã tăng công suất xử lý theo quy trình và đang xử lý ở công suất khoảng 200.000m3/ngày đêm, khi đó sông Tô Lịch sẽ chính thức vận hành với mực nước duy trì 3,5m.
Đối với hạng mục chỉnh trang hai bên bờ sông Tô Lịch, Ban Nông nghiệp Hà Nội đã hoàn thành 19 vị trí thuộc các đoạn tuyến từ Cầu Giấy đến cầu Hòa Mục (đường Láng Hạ - Lê Văn Lương) trong phạm vi được bàn giao và đã mời các bên kiểm tra bàn giao vào ngày 25/8.
Trước đó, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội hồi cuối tháng 11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ xử lý ô nhiễm nguồn nước, nhất là sông Tô Lịch. Ngay sau đó, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã trực tiếp đi kiểm tra và đặt mục tiêu phải "hồi sinh" dòng sông lịch sử, đáp ứng sự mong mỏi của người dân Thủ đô.
Hà Nội bắt đầu bổ cập nước từ hồ Tây để "hồi sinh" sông Tô Lịch:
Hà Nội bắt đầu bổ cập nước từ hồ Tây để "hồi sinh" sông Tô Lịch.
