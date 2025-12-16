Khai báo tạm vắng online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Những lợi ích mang lại khi người dân khai báo tạm vắng online

- Khai báo tạm vắng online giúp công dân không cần phải đến trực tiếp cơ quan Công an cấp xã/phường để nộp hồ sơ, giúp tiết kiệm thời gian đi lại, đặc biệt với những người ở xa hoặc bận rộn.

- Việc khai báo tạm vắng online có thể thực hiện bất cứ lúc nào, kể cả ngoài giờ hành chính, giúp công dân chủ động hoàn thành thủ tục theo lịch trình cá nhân.

- Người dân không phát sinh các chi phí như xăng xe, gửi xe hoặc chi phí in ấn, photocopy giấy tờ nếu đã có bản điện tử.

- Công dân có thể sử dụng máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

- Khai báo tạm vắng online tránh được việc xếp hàng, chờ đợi tại cơ quan hành chính.

- Trên các cổng dịch vụ công thường có hướng dẫn cụ thể từng bước, giúp công dân điền thông tin và nộp hồ sơ chính xác hơn khi đăng ký tạm vắng online.

- Công dân có thể theo dõi tình trạng hồ sơ đã nộp trực tuyến, biết được hồ sơ đã được tiếp nhận hay chưa và thời gian dự kiến trả kết quả.

- Hệ thống trực tuyến có thể có tính năng tự động kiểm tra, cảnh báo nếu thông tin chưa hợp lệ hoặc thiếu, giúp hồ sơ được hoàn thiện ngay từ đầu.

- Việc khai báo tạm vắng online cập nhật dữ liệu được nhập trực tiếp vào hệ thống của Bộ Công an, giúp việc cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhanh chóng và chính xác hơn.

Hướng dẫn chi tiết việc khai báo tạm vắng online

Người dân có thể đăng ký tạm vắng thông qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công an (đây là cổng chính thức để thực hiện các thủ tục cư trú).

Thủ tục này có thể được thực hiện đối với các trường hợp tạm vắng bắt buộc (trừ trường hợp liên quan đến án phạt/quản lý hình sự, chỉ thực hiện trực tiếp).

1. Chuẩn bị trước khi thực hiện khai báo tạm vắng online:

Cần phải có tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc đã có tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 để đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Thông tin cần khai báo: Họ tên, Số định danh cá nhân (CCCD) của người khai báo tạm vắng.

Lý do tạm vắng (ví dụ: đi công tác, học tập, chữa bệnh...).

Thời gian tạm vắng (ngày đi, ngày về).

Địa chỉ nơi đến (nơi sẽ tạm trú).

2. Các bước thực hiện khai báo tạm vắng Online

Bước 1: Truy cập và Đăng nhập

Truy cập vào Cổng Dịch vụ công Bộ Công an theo địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn/

Nhấn vào nút Đăng nhập.

Sử dụng tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc VNeID để đăng nhập.

Bước 2: Tìm kiếm và Chọn thủ tục

Tìm kiếm thủ tục "Khai báo tạm vắng" (thường nằm trong mục Đăng ký, quản lý cư trú).

Sau đó, nhấn vào thủ tục "Khai báo tạm vắng" để xem thông tin chi tiết.

Chọn nút "Nộp hồ sơ" để bắt đầu quy trình.

Bước 3: Khai báo thông tin trên tờ khai trực tuyến

Giao diện sẽ chuyển sang màn hình điền thông tin trực tuyến cần điền đầy đủ và chính xác các mục sau:

Cơ quan thực hiện

Chọn Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã của cơ quan Công an nơi bạn thường trú hoặc tạm trú, nơi bạn cần khai báo tạm vắng.

Thông tin người khai báo tạm vắng

Thông tin của bạn (người đang đăng nhập) sẽ được tự động đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nếu bạn khai hộ, chọn mục "Khai hộ" và điền thông tin của người được khai báo tạm vắng.

Thông tin tạm vắng

Khai rõ địa chỉ nơi sẽ tạm trú trong thời gian vắng mặt.

Nhập chính xác ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời gian tạm vắng.

Ghi rõ lý do theo quy định (ví dụ: đi học, đi làm, chữa bệnh,...).

Tải lên giấy tờ đính kèm (Nếu có)

Tùy vào lý do tạm vắng, có thể cần đính kèm các tài liệu chứng minh (ví dụ: quyết định công tác, giấy nhập học...). Tải file tài liệu đã chuẩn bị lên hệ thống.

Thông tin nhận kết quả

Chọn hình thức nhận thông báo tình trạng hồ sơ (qua Cổng DVC, Email, SMS) và hình thức nhận kết quả giải quyết (thường là qua Cổng DVC hoặc trực tiếp tại cơ quan).

Bước 4: Kiểm tra và nộp hồ sơ

Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã khai báo để đảm bảo không có sai sót.

Nhập mã xác nhận (mã Captcha) hiển thị trên màn hình.

Tích vào ô "Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên".

Nhấn nút "Nộp hồ sơ".

Hệ thống sẽ ghi nhận và gửi thông báo đã nộp hồ sơ thành công, kèm theo Mã hồ sơ để tiện theo dõi. Cơ quan Công an cấp xã sẽ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ của bạn trong vòng 1-2 ngày làm việc.

