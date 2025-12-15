Từ hôm nay, không làm điều này trên VNeID người dân có thể bị phạt tiền
GĐXH - Từ hôm nay (15/12), người dân không tuân thủ quy định về đăng ký cư trú có thể bị xử phạt theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.
Người dân có thể bị phạt đến 1 triệu đồng nếu vi phạm quy định về đăng ký cư trú
Nghị định 282/2025/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12, trong đó quy định về mức xử phạt vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú.
Theo Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, khi công an hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, công dân phải xuất trình được thông tin cư trú của mình, thông qua giấy tờ hợp lệ hoặc bằng ứng dụng VNeID, người dân không tuân thủ quy định có thể bị xử phạt.
Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP các mức xử phạt được quy định cụ thể như sau:
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú;
- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng;
- Không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.
Theo quy định nêu trên, nếu không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền có thể bị phạt đến 1 triệu đồng.
Công dân có quyền và nghĩa vụ gì về cư trú?
Dưới đây là các quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của công dân về cư trú theo Luật cư trú 2020:
Quyền của công dân về cư trú
- Lựa chọn, quyết định nơi cư trú của mình, đăng ký cư trú phù hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân, thông tin về hộ gia đình trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật.
- Được khai thác thông tin về cư trú của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; được cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình xác nhận thông tin về cư trú khi có yêu cầu.
- Được cơ quan đăng ký cư trú cập nhật, điều chỉnh thông tin về cư trú của mình trong Cơ sở dữ liệu về cư trú khi có thay đổi hoặc khi có yêu cầu.
- Được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện quyền tự do cư trú của mình khi có yêu cầu.
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện biện pháp bảo vệ quyền tự do cư trú.
- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật
Nghĩa vụ của công dân về cư trú
- Thực hiện việc đăng ký cư trú theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, giấy tờ, tài liệu về cư trú của mình cho cơ quan, người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin, giấy tờ, tài liệu đã cung cấp.
- Nộp lệ phí đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
