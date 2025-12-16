Tin vui mới cho nhóm người cao tuổi TPHCM, sẽ nhận quà tặng đặc biệt mức cao nhất đến 2.400.000 đồng từ tháng 1/2026
GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, TPHCM sẽ tặng quà, mừng thọ cho nhóm người cao tuổi theo Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND. Mức cao nhất được nhận lên đến 2.400.000 đồng/người.
HĐND TPHCM đã ban hành Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn TPHCM.
Theo Nghị quyết đối tượng áp dụng bao gồm: Người cao tuổi là công dân Việt Nam ở các độ tuổi xác định là 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 đang cư trú hợp pháp trên địa bàn TPHCM (có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 06 tháng trở lên).
Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi được quy định:
- Người 70 tuổi và 75 tuổi: mức chi bằng tiền mặt 800.000 đồng/người/lần.
- Người 80 tuổi và 85 tuổi: mức chi bằng tiền mặt 1.200.000 đồng/người/lần.
- Người 90 tuổi và 95 tuổi: mức chi bằng tiền mặt 1.800.000 đồng/người/lần.
- Người 100 tuổi mức chi bằng tiền mặt 2.300.000 đồng/người/lần; 05 mét vải lụa (tối đa 700.000 đồng/người); khánh vàng mừng thọ (theo định mức khối lượng vàng là 0,08 chỉ vàng 24K/cái, tiền gia công chế tác chữ, in hình trên khánh và tiền khung, tối đa 1.500.000 đồng/cái).
- Người trên 100 tuổi: mức chi bằng tiền mặt 2.400.000 đồng/người/lần.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.
