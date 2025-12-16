Mới nhất
Tin vui mới cho nhóm người cao tuổi TPHCM, sẽ nhận quà tặng đặc biệt mức cao nhất đến 2.400.000 đồng từ tháng 1/2026

Thứ ba, 16:11 16/12/2025 | Đời sống
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, TPHCM sẽ tặng quà, mừng thọ cho nhóm người cao tuổi theo Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND. Mức cao nhất được nhận lên đến 2.400.000 đồng/người.

HĐND TPHCM đã ban hành Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn TPHCM.

Theo Nghị quyết đối tượng áp dụng bao gồm: Người cao tuổi là công dân Việt Nam ở các độ tuổi xác định là 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 đang cư trú hợp pháp trên địa bàn TPHCM (có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 06 tháng trở lên).

Tin vui mới cho nhóm người cao tuổi TPHCM, sẽ nhận quà tặng đặc biệt mức cao nhất đến 2.400.000 đồng từ tháng 1/2026 - Ảnh 1.

Từ ngày 1/1/2026, TPHCM sẽ tặng quà, mừng thọ cho nhóm người cao tuổi theo Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND. Ảnh minh họa: Mai Anh

Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi được quy định:

- Người 70 tuổi và 75 tuổi: mức chi bằng tiền mặt 800.000 đồng/người/lần.

- Người 80 tuổi và 85 tuổi: mức chi bằng tiền mặt 1.200.000 đồng/người/lần.

- Người 90 tuổi và 95 tuổi: mức chi bằng tiền mặt 1.800.000 đồng/người/lần.

- Người 100 tuổi mức chi bằng tiền mặt 2.300.000 đồng/người/lần; 05 mét vải lụa (tối đa 700.000 đồng/người); khánh vàng mừng thọ (theo định mức khối lượng vàng là 0,08 chỉ vàng 24K/cái, tiền gia công chế tác chữ, in hình trên khánh và tiền khung, tối đa 1.500.000 đồng/cái).

- Người trên 100 tuổi: mức chi bằng tiền mặt 2.400.000 đồng/người/lần.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.

Tin vui mới cho nhóm người cao tuổi TPHCM, sẽ nhận quà tặng đặc biệt mức cao nhất đến 2.400.000 đồng từ tháng 1/2026 - Ảnh 2.Từ 1/7/2025, những trường hợp này được hưởng chế độ ưu đãi từ bảo hiểm y tế, đó là những ai?

GĐXH - Sẽ có thêm 4 trường hợp được Nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế 2024. Đó là những trường hợp nào?

Tin vui mới cho nhóm người cao tuổi TPHCM, sẽ nhận quà tặng đặc biệt mức cao nhất đến 2.400.000 đồng từ tháng 1/2026 - Ảnh 3.Hàng triệu người được hưởng thêm chế độ ưu đãi

GiadinhNet - Theo ông Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH, hiện cả nước có 8,8 triệu người có công với cách mạng, trong đó có 1,5 triệu người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Tin liên quan

Từ 1/7/2025, những trường hợp này được hưởng chế độ ưu đãi từ bảo hiểm y tế, đó là những ai?

Từ 1/7/2025, những trường hợp này được hưởng chế độ ưu đãi từ bảo hiểm y tế, đó là những ai?

Hàng triệu người cao tuổi không có lương hưu vui mừng khi được tăng mức hưởng trợ cấp xã hội

Hàng triệu người cao tuổi không có lương hưu vui mừng khi được tăng mức hưởng trợ cấp xã hội

Hàng triệu người được hưởng thêm chế độ ưu đãi

Hàng triệu người được hưởng thêm chế độ ưu đãi

Cùng chuyên mục

Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2025 – Việt Nam thứ hạng bao nhiêu?

Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2025 – Việt Nam thứ hạng bao nhiêu?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Top 10 hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới năm 2025 đã được Henley Passport Index. Trong đó Việt Nam đứng thứ hạng thứ 90 thế giới.

Con giáp phạm Thái Tuế 2026: 4 tuổi dễ gặp biến cố lớn, ai biết xoay chuyển thì vẫn gom được tiền

Con giáp phạm Thái Tuế 2026: 4 tuổi dễ gặp biến cố lớn, ai biết xoay chuyển thì vẫn gom được tiền

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 4 con giáp được dự báo chịu ảnh hưởng mạnh nhất của Thái Tuế trong năm Bính Ngọ 2026, kèm theo những điểm cần đặc biệt lưu tâm để hạn chế rủi ro.

Ngày sinh Âm lịch của người năng động, tháo vát: Giỏi xoay xở, hậu vận sung túc

Ngày sinh Âm lịch của người năng động, tháo vát: Giỏi xoay xở, hậu vận sung túc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Những ngày sinh Âm lịch dưới đây thường gắn liền với mẫu người năng động, linh hoạt và luôn biết cách tự tạo cơ hội cho chính mình.

Khai báo tạm vắng online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Khai báo tạm vắng online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Người dân có thể thực hiện khai báo tạm vắng trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc thông qua ứng dụng VNeID. Dưới đây là hướng dẫn bạn đọc có thể tham khảo.

Sở hữu nốt ruồi ở những vị trí này, cuộc sống viên mãn, tình tiền hanh thông

Sở hữu nốt ruồi ở những vị trí này, cuộc sống viên mãn, tình tiền hanh thông

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm nhân tướng học phương Đông, nốt ruồi không chỉ là dấu vết tự nhiên mà còn được xem như "mật mã vận mệnh", phản ánh phần nào tính cách, tình duyên và tài lộc của chủ nhân.

8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng từ ngày 1/7/2026

8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng từ ngày 1/7/2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là 8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng từ ngày 1/7/2026 theo Luật Xây dựng (sửa đổi).

Từ hôm nay, không làm điều này trên VNeID người dân có thể bị phạt tiền

Từ hôm nay, không làm điều này trên VNeID người dân có thể bị phạt tiền

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ hôm nay (15/12), người dân không tuân thủ quy định về đăng ký cư trú có thể bị xử phạt theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 12 chung cư Đại Thanh, cột khói đen bao trùm ban công

Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 12 chung cư Đại Thanh, cột khói đen bao trùm ban công

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trưa 15/12, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại tầng 12 tòa nhà CT8B chung cư Đại Thanh (Hà Nội). Ngọn lửa kèm khói đen bốc lên ngùn ngụt từ khu vực ban công khiến nhiều cư dân hoảng loạn. Rất may thời điểm xảy ra cháy chủ nhà đi vắng, vụ việc không gây thương vong về người.

Từ hôm nay (15/12), chủ nhà trọ, khách sạn không khai báo lưu trú có thể bị phạt đến 12 triệu đồng

Từ hôm nay (15/12), chủ nhà trọ, khách sạn không khai báo lưu trú có thể bị phạt đến 12 triệu đồng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 15/12, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định không thông báo lưu trú cho khách chủ nhà trọ, khách sạn có thể bị xử phạt hành chính đến 12 triệu đồng.

Những con giáp nữ luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng trái tim lại mong manh

Những con giáp nữ luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng trái tim lại mong manh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Có những con giáp nữ luôn xuất hiện với vẻ ngoài tự tin, mạnh mẽ,nhưng khi màn đêm buông xuống, họ lại một mình đối diện với những tổn thương giấu kín trong lòng.

Nhìn số cuối ngày sinh Âm lịch là biết ai dễ làm nên nghiệp lớn

Nhìn số cuối ngày sinh Âm lịch là biết ai dễ làm nên nghiệp lớn

Đời sống

GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này thường được đánh giá là sở hữu trí tuệ nổi bật, có quý nhân trợ lực và đường công danh rộng mở hơn mặt bằng chung.

Con giáp phạm Thái Tuế 2026: 4 tuổi dễ gặp biến cố lớn, ai biết xoay chuyển thì vẫn gom được tiền

Con giáp phạm Thái Tuế 2026: 4 tuổi dễ gặp biến cố lớn, ai biết xoay chuyển thì vẫn gom được tiền

Đời sống
Những con giáp nữ luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng trái tim lại mong manh

Những con giáp nữ luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng trái tim lại mong manh

Đời sống
Camera ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng- vụ sạt lở trên Quốc lộ 6: 5 người thương vong, tìm thấy 2 thi thể không còn nguyên vẹn

Camera ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng- vụ sạt lở trên Quốc lộ 6: 5 người thương vong, tìm thấy 2 thi thể không còn nguyên vẹn

Đời sống
Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 12 chung cư Đại Thanh, cột khói đen bao trùm ban công

Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 12 chung cư Đại Thanh, cột khói đen bao trùm ban công

Đời sống

