Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 12 chung cư Đại Thanh, cột khói đen bao trùm ban công
GĐXH - Trưa 15/12, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại tầng 12 tòa nhà CT8B chung cư Đại Thanh (Hà Nội). Ngọn lửa kèm khói đen bốc lên ngùn ngụt từ khu vực ban công khiến nhiều cư dân hoảng loạn. Rất may thời điểm xảy ra cháy chủ nhà đi vắng, vụ việc không gây thương vong về người.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h37 ngày 15/12, người dân và bảo vệ tại khu chung cư Đại Thanh (xã Đại Thanh, TP Hà Nội) phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ ban công một căn hộ thuộc tầng 12, tòa nhà CT8B.
Những hình ảnh được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, cột khói đen đặc quánh cuồn cuộn bốc ra từ phía ban công của căn hộ, có nguy cơ lan sang các căn hộ lân cận. Sự việc xảy ra vào giờ nghỉ trưa khiến nhiều cư dân sinh sống tại tòa nhà không khỏi lo lắng.
Cháy lớn tại căn hộ tầng 12 chung cư Đại Thanh, cột khói đen bao trùm ban công.
Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế ngọn lửa, đồng thời tổ chức tìm kiếm cứu nạn để đảm bảo không có người mắc kẹt. Đến khoảng 12h30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Bước đầu, lực lượng chức năng xác định khu vực xuất phát cháy là tại ban công của căn hộ. Vật liệu cháy chủ yếu là quần áo. Thời điểm vụ cháy xảy ra chủ nhà đang đi vắng, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.
Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
