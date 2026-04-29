Hà Nội công bố tỷ lệ 'chọi' lớp 10, THPT Yên Hòa cao nhất 1/3,35

Thứ tư, 06:30 29/04/2026 | Giáo dục

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố tỷ lệ chọi lớp 10 năm 2026, cao nhất 1/3,35 tại THPT Yên Hòa, trong bối cảnh số học sinh lớp 9 tăng kỷ lục.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố tỷ lệ chọi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026–2027.Mức cạnh tranh cao nhất ghi nhận tại Trường THPT Yên Hòa với tỷ lệ 1 "chọi" 3,35. Năm nay THPT Yên Hòa tuyển 765 chỉ tiêu nhưng có tới 2.566 học sinh đăng ký nguyện vọng 1.

Đứng thứ hai là THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) với tỷ lệ 1/3, tương ứng 2.293 thí sinh đăng ký trên cùng mức chỉ tiêu 765.

Nhóm các trường có tỷ lệ chọi cao tiếp theo gồm: THPT Nguyễn Thị Minh Khai (1/2,67), Nhân Chính (1/2,61), Kim Liên (1/2,60), Phan Đình Phùng (1/2,55), Trần Phú – Hoàn Kiếm (1/2,19), Thăng Long (1/2,18), Lê Quý Đôn – Đống Đa (1/2,09) và Việt Đức (1/2,01).

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, số liệu trên được tính dựa trên lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1. Tuy nhiên, tỷ lệ thực tế có thể giảm khi một bộ phận học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên hoặc trường chuyên thuộc đại học.

Việc công bố tỷ lệ chọi sớm hơn dự kiến (trước mốc 6/5) nhằm giúp thí sinh và gia đình chủ động nắm bắt thông tin, điều chỉnh kế hoạch học tập trước kỳ nghỉ lễ dài.

Năm 2026, Hà Nội ghi nhận khoảng 147.000 học sinh lớp 9 – mức cao nhất từ trước đến nay, tăng khoảng 20.000 so với năm học trước. Trong đó, khoảng 130.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, ước tính gần 17.000 em lựa chọn hướng đi khác như học nghề hoặc theo học tại các cơ sở ngoài công lập.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30–31/5. Những thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên tiếp tục thi thêm vào ngày 1/6.

Lệ Thu
81 trường đại học công bố quy đổi IELTS trong mùa tuyển sinh 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

Đến thời điểm hiện tại, 81 trường đại học đã công bố quy đổi IELTS 2026, mức điểm chênh lệch lớn: có nơi 6.5 đã đạt 10, nơi yêu cầu tới 8.0.

Chàng trai Việt 25 tuổi học thẳng lên tiến sĩ tại Mỹ với học bổng 10 tỷ

Giáo dục - 2 ngày trước

Từng học đại học bằng học bổng Chính phủ Hàn Quốc, trao đổi tại Đại học California, Lê Anh Khoa được nhận thẳng vào chương trình tiến sĩ tại Đại học Purdue (Mỹ).

Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT: Tránh sai sót từ đầu

Giáo dục - 4 ngày trước

Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 5/5/2026, thí sinh cả nước tiến hành đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên hệ thống quản lý thi trực tuyến.

Hôm nay (24/4), hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 24/4/2026, thí sinh sẽ chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các thí sinh một số nội dung khi thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tiến sĩ gốc Việt tại Mỹ tham gia điều phối loạt hội nghị AI lớn nhất thế giới

Giáo dục - 5 ngày trước

Nhà khoa học AI Nguyễn Minh Lâm hiện làm việc tại tập đoàn IBM, đồng thời tham gia điều phối học thuật tại các hội nghị AI hàng đầu như NeurIPS, ICML.

Học sinh lớp 12 'quay cuồng' với các kỳ thi riêng

Giáo dục - 5 ngày trước

GĐXH - Không chỉ đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh lớp 12 còn phải chạy đua với các kỳ thi riêng như đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Áp lực ôn luyện dồn dập khiến nhiều em mệt mỏi, căng thẳng kéo dài.

10X Việt nhận 3 học bổng tiến sĩ thống kê sinh học Mỹ trị giá 1 triệu USD

Giáo dục - 6 ngày trước

Hoàng Viết Lân, sinh sống tại California (Mỹ), nhận cùng lúc 3 học bổng tiến sĩ ngành thống kê sinh học từ ba đại học Mỹ, với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 1 triệu USD.

Điều ít biết về Profile khủng của nữ sinh Hà Tĩnh đang gây sốt mạng xã hội

Giáo dục - 6 ngày trước

GĐXH - Bùi Hà Vy (học sinh lớp 11 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu tham dự và khán giả truyền hình với bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026).

Nam sinh giành học bổng Chính phủ Pháp nhờ kể thật chuyện từng dừng học

Giáo dục - 1 tuần trước

Sau buổi học căng thẳng, Trịnh Bách kiểm tra email và bất ngờ thấy thông báo trúng học bổng Eiffel của Chính phủ Pháp.

Những trường hợp nào được miễn thi tất cả các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026?

Giáo dục - 1 tuần trước

GĐXH - Dưới đây là những trường hợp được miễn thi tất cả các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
