Hà Nội công bố tỷ lệ 'chọi' lớp 10, THPT Yên Hòa cao nhất 1/3,35
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố tỷ lệ chọi lớp 10 năm 2026, cao nhất 1/3,35 tại THPT Yên Hòa, trong bối cảnh số học sinh lớp 9 tăng kỷ lục.
Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố tỷ lệ chọi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026–2027.Mức cạnh tranh cao nhất ghi nhận tại Trường THPT Yên Hòa với tỷ lệ 1 "chọi" 3,35. Năm nay THPT Yên Hòa tuyển 765 chỉ tiêu nhưng có tới 2.566 học sinh đăng ký nguyện vọng 1.
Đứng thứ hai là THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) với tỷ lệ 1/3, tương ứng 2.293 thí sinh đăng ký trên cùng mức chỉ tiêu 765.
Nhóm các trường có tỷ lệ chọi cao tiếp theo gồm: THPT Nguyễn Thị Minh Khai (1/2,67), Nhân Chính (1/2,61), Kim Liên (1/2,60), Phan Đình Phùng (1/2,55), Trần Phú – Hoàn Kiếm (1/2,19), Thăng Long (1/2,18), Lê Quý Đôn – Đống Đa (1/2,09) và Việt Đức (1/2,01).
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, số liệu trên được tính dựa trên lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1. Tuy nhiên, tỷ lệ thực tế có thể giảm khi một bộ phận học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên hoặc trường chuyên thuộc đại học.
Việc công bố tỷ lệ chọi sớm hơn dự kiến (trước mốc 6/5) nhằm giúp thí sinh và gia đình chủ động nắm bắt thông tin, điều chỉnh kế hoạch học tập trước kỳ nghỉ lễ dài.
Năm 2026, Hà Nội ghi nhận khoảng 147.000 học sinh lớp 9 – mức cao nhất từ trước đến nay, tăng khoảng 20.000 so với năm học trước. Trong đó, khoảng 130.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, ước tính gần 17.000 em lựa chọn hướng đi khác như học nghề hoặc theo học tại các cơ sở ngoài công lập.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30–31/5. Những thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên tiếp tục thi thêm vào ngày 1/6.
Điều ít biết về Profile khủng của nữ sinh Hà Tĩnh đang gây sốt mạng xã hộiGiáo dục
GĐXH - Bùi Hà Vy (học sinh lớp 11 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu tham dự và khán giả truyền hình với bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026).