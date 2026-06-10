Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Chi tiết lịch thi đánh giá năng lực vào 23 trường quân đội năm 2026

Thứ tư, 16:15 10/06/2026 | Giáo dục
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bộ Quốc phòng thông báo lịch thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội năm 2026. Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 19 - 21/6.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực vào đào tạo đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội năm 2026:

Thời gian tổ chức thi: Từ ngày 19/6 đến ngày 21/6/2026, tổ chức 06 ca thi trong 3 ngày.

Khu vực thi: Tổ chức đồng thời tại 3 khu vực

- Khu vực miền Bắc: Do Học viện Kỹ thuật quân sự (phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) là đơn vị chủ trì, tổ chức 05 điểm thi tại: Học viện Kỹ thuật quân sự, Viện Đào tạo số & Khảo thí/ĐHQG Hà Nội, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Đại Nam.

- Khu vực miền Trung: Tổ chức thi tại Trường Sĩ quan Thông tin (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

- Khu vực miền Nam: Tổ chức thi tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai).

Chi tiết lịch thi đánh giá năng lực vào 23 trường quân đội năm 2026 - Ảnh 1.

Lịch thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội năm 2026 được diễn ra từ ngày 19-21/6/2026. Ảnh minh họa: QĐND

Năm 2026 là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (kỳ thi QDA) phục vụ tuyển sinh 23 trường đại học, cao đẳng khối các trường quân đội.

Kỳ thi này không bắt buộc, thí sinh có thể lựa chọn thêm các phương thức tuyển sinh khác nếu không tham dự kỳ thi như: xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Cấu trúc bài thi QDA gồm 3 phần: Toán học và xử lý số liệu/tư duy định lượng; Văn học - ngôn ngữ/tư duy định tính; Khoa học hoặc tiếng Anh.

Trong phần thi khoa học, thí sinh cũng có thể lựa chọn 1 trong 4 tổ hợp gồm: Vật lý và Hóa học, Hóa học và Sinh học, Vật lý và Sinh học, Lịch sử và Địa lý.

Thí sinh sẽ làm bài thi trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đủ tiêu chuẩn. Điểm bài thi của thí sinh được chấm tự động bằng phần mềm thi đánh giá năng lực. Kết quả thi được hiển thị trên màn hình máy tính sau khi thí sinh kết thúc bài làm hoặc hết thời gian quy định.

Chi tiết lịch thi đánh giá năng lực vào 23 trường quân đội năm 2026 - Ảnh 2.Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc bài thi đánh giá năng lực trong 195 phút

Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc đề thi đánh giá năng lực tuyển sinh các trường quân đội từ năm 2026, gồm ba phần, thi trên máy tính, đánh giá toàn diện thí sinh.

Chi tiết lịch thi đánh giá năng lực vào 23 trường quân đội năm 2026 - Ảnh 3.Danh sách các trường đại học xét kết quả thi đánh giá năng lực HSA 2025 mới nhất

GĐXH - Thi đánh giá năng lực là một trong các hình thức để xét tuyển vào đại học. Năm 2025, những trường nào sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực HSA xét tuyển đại học?

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc bài thi đánh giá năng lực trong 195 phút

Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc bài thi đánh giá năng lực trong 195 phút

Thông tin chính thức về kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của Đại học lớn nhất nước

Thông tin chính thức về kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của Đại học lớn nhất nước

Đề tham khảo 12 môn thi Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội 2026

Đề tham khảo 12 môn thi Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội 2026

Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi đánh giá năng lực năm 2026

Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi đánh giá năng lực năm 2026

Điểm cao nhất kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 đạt 130/150

Điểm cao nhất kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 đạt 130/150

Cùng chuyên mục

Cha mẹ, học sinh cần nắm rõ thông tin quan trọng này để tránh bị lừa đảo khi tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT

Cha mẹ, học sinh cần nắm rõ thông tin quan trọng này để tránh bị lừa đảo khi tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát đi cảnh báo đến phụ huynh, học sinh về thủ đoạn lừa đảo tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đầu tiên sau sáp nhập và những dấu mốc chưa từng có

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đầu tiên sau sáp nhập và những dấu mốc chưa từng có

Giáo dục - 14 giờ trước

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ghi dấu lần đầu tổ chức theo mô hình 34 tỉnh, thành sau sáp nhập với số lượng thí sinh cao nhất lịch sử và nhiều thay đổi lớn.

Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục - 18 giờ trước

GĐXH - Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Thông tin quan trọng thí sinh nào cũng phải nắm rõ khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Thông tin quan trọng thí sinh nào cũng phải nắm rõ khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là những thông tin quan trọng thí sinh tham dự thi tốt nghiệp THPT 2026 cần nắm rõ để quá trình dự thi diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới?

Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới?

Giáo dục - 1 ngày trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đề thi tốt nghiệp THPT 2026 bám sát chương trình mới, bảo đảm xét tốt nghiệp và tăng phân hóa phục vụ tuyển sinh đại học.

Người đàn ông 39 tuổi ở Nghệ An chuẩn bị thi tốt nghiệp lần thứ 18

Người đàn ông 39 tuổi ở Nghệ An chuẩn bị thi tốt nghiệp lần thứ 18

Giáo dục - 2 ngày trước

Dòng trạng thái chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT của anh Nguyễn Văn Mão khiến nhiều người thích thú, từ lâu anh đã trở thành gương mặt quen thuộc mỗi mùa thi.

Việt Nam xếp thứ 7/45 quốc gia tại Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 2026

Việt Nam xếp thứ 7/45 quốc gia tại Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 2026

Giáo dục - 4 ngày trước

Theo kết quả chính thức từ Ban Tổ chức Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026, đội tuyển học sinh Việt Nam đã đạt thành tích vang dội, gồm: 1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 4 Huy chương đồng và 3 Bằng khen.

Đề thi Tốt nghiệp THPT chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “tối mật”

Đề thi Tốt nghiệp THPT chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “tối mật”

Giáo dục - 4 ngày trước

Đề thi Tốt nghiệp THPT chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “tối mật”. Việc in sao, vận chuyển đề thi được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ.

Gần 5.700 thí sinh tham gia kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường THCS Cầu Giấy

Gần 5.700 thí sinh tham gia kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường THCS Cầu Giấy

Giáo dục - 4 ngày trước

Ngày 5-6, Trường THCS Cầu Giấy tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027 với sự tham gia của gần 5.700 thí sinh.

TP.HCM: Khởi tố 8 thanh niên về tội gây rối trật tự công cộng

TP.HCM: Khởi tố 8 thanh niên về tội gây rối trật tự công cộng

Giáo dục - 4 ngày trước

Ngày 5/6, Công an xã Phú Giáo cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 thanh niên về tội gây rối trật tự công cộng.

Xem nhiều

Gấp rút hoàn thành 10 trường nội trú liên cấp vùng biên Nghệ An trước năm học mới

Gấp rút hoàn thành 10 trường nội trú liên cấp vùng biên Nghệ An trước năm học mới

Giáo dục

GĐXH - Bất chấp thời tiết khắc nghiệt và áp lực tiến độ, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn bám công trường, tăng ca ngày đêm để đẩy nhanh thi công 10 trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới Nghệ An. Cuộc đua hoàn thành các hạng mục đang được đẩy lên cao điểm nhằm đưa công trình vào sử dụng trước năm học mới, đáp ứng kỳ vọng của học sinh và người dân vùng biên.

Xôn xao thông tin trường THCS Cát Linh giữ học bạ học sinh vì phụ huynh chưa đóng quỹ lớp

Xôn xao thông tin trường THCS Cát Linh giữ học bạ học sinh vì phụ huynh chưa đóng quỹ lớp

Giáo dục
Cập nhật lịch công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026 mới nhất

Cập nhật lịch công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026 mới nhất

Giáo dục
Người đàn ông 39 tuổi ở Nghệ An chuẩn bị thi tốt nghiệp lần thứ 18

Người đàn ông 39 tuổi ở Nghệ An chuẩn bị thi tốt nghiệp lần thứ 18

Giáo dục
Thông tin quan trọng thí sinh nào cũng phải nắm rõ khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Thông tin quan trọng thí sinh nào cũng phải nắm rõ khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top