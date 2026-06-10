Chi tiết lịch thi đánh giá năng lực vào 23 trường quân đội năm 2026

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Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực vào đào tạo đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội năm 2026:

Thời gian tổ chức thi: Từ ngày 19/6 đến ngày 21/6/2026, tổ chức 06 ca thi trong 3 ngày.

Khu vực thi: Tổ chức đồng thời tại 3 khu vực

- Khu vực miền Bắc: Do Học viện Kỹ thuật quân sự (phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) là đơn vị chủ trì, tổ chức 05 điểm thi tại: Học viện Kỹ thuật quân sự, Viện Đào tạo số & Khảo thí/ĐHQG Hà Nội, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Đại Nam.

- Khu vực miền Trung: Tổ chức thi tại Trường Sĩ quan Thông tin (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

- Khu vực miền Nam: Tổ chức thi tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai).

Lịch thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội năm 2026 được diễn ra từ ngày 19-21/6/2026. Ảnh minh họa: QĐND

Năm 2026 là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (kỳ thi QDA) phục vụ tuyển sinh 23 trường đại học, cao đẳng khối các trường quân đội.

Kỳ thi này không bắt buộc, thí sinh có thể lựa chọn thêm các phương thức tuyển sinh khác nếu không tham dự kỳ thi như: xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Cấu trúc bài thi QDA gồm 3 phần: Toán học và xử lý số liệu/tư duy định lượng; Văn học - ngôn ngữ/tư duy định tính; Khoa học hoặc tiếng Anh.

Trong phần thi khoa học, thí sinh cũng có thể lựa chọn 1 trong 4 tổ hợp gồm: Vật lý và Hóa học, Hóa học và Sinh học, Vật lý và Sinh học, Lịch sử và Địa lý.

Thí sinh sẽ làm bài thi trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đủ tiêu chuẩn. Điểm bài thi của thí sinh được chấm tự động bằng phần mềm thi đánh giá năng lực. Kết quả thi được hiển thị trên màn hình máy tính sau khi thí sinh kết thúc bài làm hoặc hết thời gian quy định.

Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc bài thi đánh giá năng lực trong 195 phút Bộ Quốc phòng công bố cấu trúc đề thi đánh giá năng lực tuyển sinh các trường quân đội từ năm 2026, gồm ba phần, thi trên máy tính, đánh giá toàn diện thí sinh.