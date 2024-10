Bình Thuận: Hành trình phá chuyên án 'bắt, giữ người trái pháp luật” tại cơ sở massage, nhà nghỉ

Gọi điện đòi tiền chuộc từ gia đình nạn nhân

Ngày 23/9, bà T.T.L đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh trình báo về việc con gái bà là H.T.T hiện đang làm nhân viên ở một cơ sở massage, karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhưng có một nam thanh niên tự xưng là quản lý của T gọi điện yêu cầu gia đình phải mang 120 triệu đồng đến chuộc về.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bà L, Đội Phòng ngừa, điều tra về tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã nhanh chóng xác minh, rà soát các cơ sở massage, karaoke trên địa bàn. Qua đó, xác định em H.T.T hiện đang là nhân viên tại cơ sở massage, nhà nghỉ H.K (phường Mũi Né, TP Phan Thiết).

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết kiểm tra cơ sở massage nhà nghỉ H.K

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an phường Mũi Né, TP Phan Thiết tiến hành kiểm tra cơ sở trên, phát hiện em T cùng 5 nhân viên nữ massage khác của cơ sở đang ở tại khu vực gác lửng phòng nghỉ dành cho nhân viên nữ. Bên ngoài có cửa sắt đang trong tình trạng bị khóa bằng ổ khóa, không cho các nhân viên nữ đi ra ngoài.



Quá trình điều tra ban đầu xác định, cơ sở massage này tại do Nguyễn Hữu Thành (SN 1986, trú thôn 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) làm chủ.

Nhốt nhân viên, khóa trái cửa không cho ra ngoài

Nguyễn Hữu Thành bố trí 12 phòng giành làm nơi ở cho nhân viên nữ massage tại khu vực phòng gác lửng phía sau cơ sở, có khóa cổng bên ngoài. Thành tạo nhóm Zalo để chỉ đạo, phân công cho 3 nhân viên nam gồm: Lại Văn Cảnh (SN 1999, trú tại thôn Liêm An, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc); Hà Minh Ý (SN 2002, ở thôn 4, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc); Nguyễn Thái Cường (SN 2003, trú thôn 1, xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam) giữ chìa khóa để mở khóa cửa cho các nhân viên nữ đi phục vụ khách massage, nấu ăn, di chuyển dưới sự giám sát của các nhân viên này. Sau khi xong việc các nhân viên nữ được các nhân viên nam đưa lên lại phòng ở khu vực gác lửng và khóa cửa lại bằng ổ khóa.

Nhân viên nữ massage tại cơ sở massage, nhà nghỉ H.K và khu vực gác lửng phía sau cơ sở nơi “giam giữ” các nhân viên nữ.

Các nhân viên nữ massage muốn xuống bếp ăn uống, lấy đồ dùng đặt online,… phải được sự đồng ý, cho phép của Thành, các nhân viên nam mới được lên mở cửa cho xuống phía dưới. Riêng em H.T.T vì nợ số tiền lớn (120.000.000 đồng) và hiện đang điều trị bệnh không phục vụ khách được nên bị Thành giữ điện thoại không cho liên hệ với người thân, "nhốt" trên khu vực phòng ở gác lửng, không cho đi ra ngoài khu vực cơ sở massage, nhà nghỉ khi chưa được sự cho phép của Thành và quản lý cơ sở. Ngoài ra, Thành còn làm chủ cơ sở Massage T.Đ (phường Phú Thủy, TP Phan Thiết).

Ký giấy vay mượn tiền, ép nhân viên nữ phục vụ khách trả nợ

Qua điều tra ban đầu, ngoài việc có dấu hiệu của hành vi "bắt, giữ người trái pháp luật" của Nguyễn Hữu Thành và đồng bọn, Phòng Cảnh sát hình sự còn làm rõ hành vi khống chế, buộc các nhân viên nữ massage phải ký giấy vay mượn tiền của Thành (thông qua quản lý của cơ sở). Các quản lý gồm: Lê Văn Hải, nhà ở phường Mũi Né, TP Phan Thiết là quản lý cơ sở massage Hoa Kiều; Hồ Văn Hiếu (SN 1989) nhà ở xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết là quản lý cơ sở massage Thành Đô đứng ra ký giấy cho vay mượn tiền với nhân viên thay Thành, nhưng thực tế số nhân viên nữ massage không nhận được số tiền thể hiện trong giấy vay mượn tiền.

Cơ quan điều tra khám xét tại nơi làm việc (cơ sở massage, nhà nghỉ H.K và cơ sở massage T.Đ) của đối tượng Nguyễn Hữu Thành.

Tại đây nhân viên nữ massage có nhiệm vụ phục vụ khách lấy tiền "bo" để trả nợ hằng ngày cho Thành. Việc trả nợ sẽ được ghi vào sổ ở quầy lễ tân. Số nhân viên nợ tiền của Thành được yêu cầu ở tại cơ sở, không được ra ngoài, nấu ăn tại chỗ.

Trong ngày 26/9/2024, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Hữu Thành để thu giữ các tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Xét thấy vụ việc trên có dấu hiệu của tội "Bắt, giữ người trái pháp luật", ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Thành, Lại Văn Cảnh, Hà Minh Ý, Nguyễn Thái Cường và Lê Văn Hải về hành vi "Bắt, giữ người trái pháp luật".

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" để xử lý theo quy định của pháp luật.

