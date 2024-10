Mật phục bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 30kg ma túy đá qua biên giới

4 giờ trước

Ngày 7/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Mường Tè vừa phối hợp với Công an huyện Nậm Nhùn điều tra, mở rộng vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại bản Nậm Xả, xã Bum Tở.