Khống chế kịp thời đối tượng dùng bồ cào đập phá xe của người đi đường ở Hà Nội

Thứ ba, 07:26 02/06/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, vác theo bồ cào chặn đầu xe, đe dọa và đập phá tài sản của người đi đường tại khu vực ngã tư Phan Đình Phùng - Hòe Nhai (TP Hà Nội). Lực lượng Công an đã lập tức áp sát, khống chế đối tượng kịp thời.

Vào khoảng 10h45 ngày 31/5/2026, tại khu vực ngã tư Phan Đình Phùng - Hòe Nhai (thành phố Hà Nội), nhiều người tham gia giao thông đã một phen hú vía khi chứng kiến một nam thanh niên có biểu hiện tâm lý bất thường, hung hãn tay cầm chiếc bồ cào sắt liên tục lao ra chặn đầu các phương tiện. Không dừng lại ở việc đe dọa, đối tượng này còn dùng hung khí đập phá tài sản của người đi đường, gây náo loạn và ách tắc cả khu vực ngã tư.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tổ công tác phối hợp gồm Đội CSGT đường bộ số 1 và Công an phường Cửa Nam (do Đại úy Nguyễn Thanh Tùng làm Tổ trưởng) đang trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn đã lập tức cơ động, phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát 113 khẩn trương có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Khống chế đối tượng đập phá xe ở Hà Nội: Hành động kịp thời của Công an - Ảnh 1.

Đối tượng dùng bồ cào chặn đường, đập phá xe bị khống chế. Ảnh: CAHN

Trước tình huống đối tượng đang kích động và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân, Tổ công tác đã triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ, áp sát áp đảo từ nhiều hướng. Bằng sự quyết liệt và mưu trí, các chiến sĩ công an đã nhanh chóng tước hung khí, khống chế thành công đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân xung quanh khu vực xảy ra vụ việc.

Đáng chú ý, trong quá trình lao vào khống chế tên côn đồ hung hãn, Đại úy Nguyễn Thanh Tùng đã bị xây xát và rách trang phục công tác, nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, đồng chí vẫn cùng đồng đội khóa chặt tay, bắt giữ đối tượng an toàn.

Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật đã được áp giải về trụ sở Công an phường Ba Đình để đấu tranh làm rõ. Tại đây, danh tính đối tượng được xác định là Hoàng Thế Dương (SN 1992, trú tại Kim Liên, tỉnh Nghệ An). Qua tiến hành test nhanh đối với Hoàng Thế Dương, cơ quan chức năng xác định đối tượng này âm tính với các chất ma túy.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục triển khai các biện pháp lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Khống chế đối tượng đập phá xe ở Hà Nội: Hành động kịp thời của Công an - Ảnh 2.

GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc đặt vị trí đồng hồ nước giữa các thành viên trong gia đình, một cuộc xô xát, chửi bới náo loạn đã xảy ra ngay giữa khu dân cư thuộc phường Giảng Võ (TP Hà Nội). Hậu quả, cả cháu trai và thím dâu đều bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hà Nội: Mâu thuẫn vị trí đặt đồng hồ nước, cháu trai và thím dâu bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng

Hà Nội: Khởi tố vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' trên phố Hoàng Cầu

Hà Nội: Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong, gây rối tại sân bay Nội Bài

Bắt tạm giam thanh niên nhiều lần gây rối trật tự tại đặc khu Phú Quý

Công an Hải Phòng tạm giữ 12 thanh niên gây rối trong vụ rượt đuổi lúc rạng sáng

Dùng “nước kẹo” – chất cấm 6-Benzylaminopurine sản xuất, bán hơn 1.000 tấn giá đỗ, 4 đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Dùng “nước kẹo” - chất 6-Benzylaminopurine sản xuất, bán hơn 1.000 tấn giá đỗ, 4 đối tượng bị Công an TPHCM khởi tố, bắt giữ để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Vừa ra tù 3 ngày, Huỳnh Thanh Phong đột nhập nhà dân trộm iPhone 14 Pro

Xã hội - 12 giờ trước

Có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Huỳnh Thanh Phong lại tiếp tục gây án sau 3 ngày mãn hạn tù.

Ninh Bình: Bị khởi tố vì sử dụng hàn the trong sản xuất bánh đúc

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Từ việc kiểm tra một cơ sở sản xuất bánh đúc trên địa bàn xã Yên Từ, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện 467kg bánh đúc chứa hàn the.

Bắt giữ 5 đối tượng săn bắt trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm tại Phú Quốc

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Bắt nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Telegram để mua bán cần sa

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy cần sa qua mạng xã hội Telegram.

Đối tượng môi giới mua bán vàng rồng Thăng Long lừa gần 22 tỷ đồng của họ hàng

Pháp luật - 1 ngày trước

Bị can Lê Minh Hiếu (SN 2000) là môi giới trong việc mua bán nhẫn vàng tròn trơn nhãn hiệu vàng rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu, bị truy tố với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng.

Hàng loạt công nhân được nhà thầu xây dựng trả công bằng ma túy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thay vì trả tiền cho người lao động hàng ngày, Dũng đã chỉ đạo Hoàng Văn Nguyễn mua ma túy, chia nhỏ thành nhiều gói để phát cho công nhân sử dụng...

Hà Nội: Tung tin 'thóc phơi nắng nổ thành bỏng' để câu view, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tự ý lấy hình ảnh trên mạng rồi cắt ghép để đăng tải thông tin sai sự thật nhằm câu tương tác trên Facebook, một người đàn ông tại xã Trần Phú (TP Hà Nội) đã bị cơ quan Công an lập hồ sơ xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Hà Nội: Mâu thuẫn vị trí đặt đồng hồ nước, cháu trai và thím dâu bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc đặt vị trí đồng hồ nước giữa các thành viên trong gia đình, một cuộc xô xát, chửi bới náo loạn đã xảy ra ngay giữa khu dân cư thuộc phường Giảng Võ (TP Hà Nội). Hậu quả, cả cháu trai và thím dâu đều bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người dân trên cả nước 'sập bẫy' lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi tìm mua các tài khoản TikTok có sẵn lượng người theo dõi và tương tác, nhóm đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng đăng tải nội dung cho vay tín chấp lãi suất thấp, thủ tục đơn giản khiến nhiều nạn nhân tin tưởng sập bẫy lừa đảo.

Hàng loạt công nhân được nhà thầu xây dựng trả công bằng ma túy

Pháp luật

Bắc Ninh: Khởi tố 2 đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách

Pháp luật
Đà Nẵng: Khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng mua bán thuốc lá “Dominix” tẩm ma túy cho học sinh, sinh viên

Nhiều người dân trên cả nước 'sập bẫy' lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng

Pháp luật
Hà Nội: Mâu thuẫn vị trí đặt đồng hồ nước, cháu trai và thím dâu bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

