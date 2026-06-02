Khống chế kịp thời đối tượng dùng bồ cào đập phá xe của người đi đường ở Hà Nội

Vào khoảng 10h45 ngày 31/5/2026, tại khu vực ngã tư Phan Đình Phùng - Hòe Nhai (thành phố Hà Nội), nhiều người tham gia giao thông đã một phen hú vía khi chứng kiến một nam thanh niên có biểu hiện tâm lý bất thường, hung hãn tay cầm chiếc bồ cào sắt liên tục lao ra chặn đầu các phương tiện. Không dừng lại ở việc đe dọa, đối tượng này còn dùng hung khí đập phá tài sản của người đi đường, gây náo loạn và ách tắc cả khu vực ngã tư.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tổ công tác phối hợp gồm Đội CSGT đường bộ số 1 và Công an phường Cửa Nam (do Đại úy Nguyễn Thanh Tùng làm Tổ trưởng) đang trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn đã lập tức cơ động, phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát 113 khẩn trương có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Đối tượng dùng bồ cào chặn đường, đập phá xe bị khống chế. Ảnh: CAHN

Trước tình huống đối tượng đang kích động và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân, Tổ công tác đã triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ, áp sát áp đảo từ nhiều hướng. Bằng sự quyết liệt và mưu trí, các chiến sĩ công an đã nhanh chóng tước hung khí, khống chế thành công đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân xung quanh khu vực xảy ra vụ việc.

Đáng chú ý, trong quá trình lao vào khống chế tên côn đồ hung hãn, Đại úy Nguyễn Thanh Tùng đã bị xây xát và rách trang phục công tác, nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, đồng chí vẫn cùng đồng đội khóa chặt tay, bắt giữ đối tượng an toàn.

Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật đã được áp giải về trụ sở Công an phường Ba Đình để đấu tranh làm rõ. Tại đây, danh tính đối tượng được xác định là Hoàng Thế Dương (SN 1992, trú tại Kim Liên, tỉnh Nghệ An). Qua tiến hành test nhanh đối với Hoàng Thế Dương, cơ quan chức năng xác định đối tượng này âm tính với các chất ma túy.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục triển khai các biện pháp lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.