Vụ đập phá xe Grab ở Đà Nẵng: Người đàn ông ra trình diện, luật sư nói gì?
GĐXH - Người đàn ông đập phá xe Grab, đánh tài xế vì bị nhắc không hút thuốc đã ra trình diện. Luật sư nhận định hành vi có dấu hiệu nhiều tội danh, có thể bị xử lý hình sự.
Ngày 26/1, Công an TP Đà Nẵng thông tin, chiều 25/1, ông Trương Đông Ý (SN 1978, trú tổ dân phố Miếu Bông, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) đã đến Công an phường Hòa Xuân để trình diện sau vụ đập phá xe Grab và hành hung tài xế khi bị nhắc nhở không hút thuốc trong xe. Công an phường đã tiếp nhận và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào lúc 16h ngày 21/1, Công an phường Hòa Xuân tiếp nhận thông tin về một vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra tại khu vực chợ Miếu Bông. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận xe ô tô Mitsubishi Xpander BKS 43H-048.28, do anh Nguyễn Thanh H. (trú Miếu Bông) – tài xế Grab điều khiển, bị ông Trương Đông Ý dùng mũ bảo hiểm đập hư hỏng màn hình tích hợp camera trong xe, đồng thời đánh vào mặt tài xế.
Qua lời khai ban đầu, chiều 21/1, sau khi đi dự tiệc về tại chợ Miếu Bông, trong tình trạng có hơi men, ông Trương Đông Ý nhờ người thân gọi xe ô tô để đi công việc. Khi xe của anh H. đến, ông Ý lên xe, trên tay cầm điếu thuốc đang hút dở. Thấy hành khách say xỉn và hút thuốc trong khoang xe kín, anh H. đã nhắc nhở lịch sự, đề nghị hút xong rồi mới lên xe.
Tuy nhiên, ông Ý không chấp hành mà chửi thề, yêu cầu tài xế hạ kính xuống để tiếp tục hút thuốc. Lo ngại mùi thuốc ảnh hưởng đến khách sau, anh H. không đồng ý và mời khách xuống xe. Không thống nhất được, ông Ý dùng mũ bảo hiểm mang theo đập mạnh vào màn hình điện tử trên xe, sau đó đập vào đầu và mặt tài xế. Sau khi gây ra sự việc, ông Ý rời khỏi xe, bỏ đi khỏi hiện trường và rời khỏi địa phương.
Chiều 25/1, ông Trương Đông Ý đã đến Công an phường Hòa Xuân trình diện. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trao đổi về vụ việc, TS.LS Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi của ông Trương Đông Ý có dấu hiệu của tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản và tội cố ý gây thương tích. Nếu thiệt hại tài sản từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc nạn nhân có thương tích, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể xử lý hình sự.
Theo luật sư, với diễn biến thể hiện trong đoạn clip, khi tài xế đang ngồi ghế lái thì hành khách bước tới, mở cửa ngồi ghế phụ trong tình trạng đang cầm thuốc lá. Khi bị nhắc nhở hút xong mới lên xe, người này chửi bới, đòi hạ kính để hút thuốc, không được chấp nhận thì dùng mũ bảo hiểm đập phá xe và tấn công tài xế.
Luật sư Đặng Văn Cường đánh giá, đây là hành vi mang tính côn đồ, hung hãn, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe và tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận xã hội.
Với tính chất côn đồ, nếu tỉ lệ thương tích của nạn nhân dưới 11% nhưng có yêu cầu khởi tố, cơ quan điều tra vẫn có thể xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, hành vi đập phá xe ô tô có dấu hiệu của tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự, khi kết quả giám định xác định thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên.
Trường hợp chưa đủ căn cứ xử lý hình sự, cơ quan chức năng vẫn có thể xử phạt về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Ngoài ra, hành vi hút thuốc lá trên phương tiện giao thông công cộng là hành vi bị cấm theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định.
Theo luật sư, một người trưởng thành, có đầy đủ năng lực nhận thức cần tôn trọng tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác và trật tự an toàn xã hội. Khi bị nhắc nhở về hành vi hút thuốc nơi công cộng, đáng lẽ phải chấp hành và điều chỉnh hành vi, thay vì phản ứng côn đồ, bạo lực.
Clip lan truyền trên không gian mạng đã khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ trước hành vi côn đồ, hung hãn của người đàn ông. Đến nay, cơ quan điều tra đã triệu tập người này lên làm việc, tiến hành xác minh, làm rõ hành vi, nhận thức và đánh giá hậu quả gây ra để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
Với những hành vi mang tính côn đồ, hung hãn, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, rất có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án để xử lý hình sự về các tội danh như cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản hoặc gây rối trật tự công cộng, nhằm răn đe, giáo dục đối tượng vi phạm và phòng ngừa chung cho xã hội, tránh tái diễn những vụ việc tương tự.
Vụ việc cũng được xem là bài học cảnh tỉnh về văn hóa ứng xử nơi công cộng, nhấn mạnh ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng sức khỏe, tài sản và quyền lợi chính đáng của người khác, góp phần xây dựng môi trường xã hội văn minh, an toàn.
